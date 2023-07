Enroque Corto

Se picó con Montero en Twitter…

Ayer, la secretaria Prevención y Atención en Salud Comunitaria, Liliana Montero, salió a cruzar en redes al candidato de Juntos, Rodrigo de Loredo, por lo ocurrido el fin de semana en la feria del Parque Las Heras. Y por eso, el militante de las redes llamó al periodista.

Militante de las redes: Hola… se picó en Twitter.

Periodista: Siempre tan informal.

MR: Bueno, le hablo breve. Con lenguaje de redes. Ahí van unos stickers…

P: No, ahorre esa parte.

MR: Le traigo información. Se agarraron mal en Twitter, Liliana Montero y Lucas Balián concejal de la oposición y legislador provincial electo. Montero dijo sobre lo ocurrido con De Loredo “en lugar de aparecer una semana antes de la elección habría sido oportuno que como concejal hubieras acompañado la tremenda transformación que hicimos. Hoy los trabajadores recuperaron su dignidad, y la ciudad, un hermoso Parque”.

P: Apa…

MR: Balián le devolvió “Lili, ¿tanto te piden? Militante radical, legisladora de Juez, denunciante de Odebrech (sic) y funcionaria de Llaryora … la fe de los conversos”. Cruce picante…

P: Veo…

MR: Espere, Montero le tiró de nuevo “Lucas querido no me agreden tus palabras, me apenan porque soy muy respetuosa y tengo profundo aprecio por vos. Reivindico cada paso que di. No diría que porque estuviste con Mestre y ahora con Juez sos converso. Cada uno aporta desde donde cree para construir una sociedad más justa”.

Recambio generacional PJ

La transición entre la vieja guardia del peronismo y la nueva generación de dirigentes ya asoma en varios departamentos del interior, un proceso que se aceleró tras los resultados del 25 de junio. Algo de eso comenzó a pasar en Río Segundo.

Informante: La semana pasada hubo una reunión en la localidad de Matorrales, departamento Río Segundo. Convocó un histórico del PJ como Francisco Fortuna, asistieron dirigentes e intendentes del distrito.

Periodista: ¿Y qué pasó?

I.: Pasó que Fortuna quería comenzar a reordenar el trabajo para la campaña presidencial del gobernador Juan Schiaretti, en cuya lista él es candidato al Parlasur, y terminó siendo una reunión catártica.

P.: ¿Por?

I.: Porque hubo reclamos y reproches por la estrategia política empleada para las provinciales que dejó al departamento sin legislador. Recuerde que ese distrito es uno de los que, sorpresivamente, Hacemos Unidos por Córdoba perdió la banca.

P.: Uh… ¡qué momento!

I.: Sí, poco y nada pudo avanzar Fortuna con lo que tenía en mente. Pero no todo queda ahí.

P.: Cuente.

I.: En este contexto comienzan a emerger con mayor fuerza dos nombres de la nueva camada: Darío Chesta, intendente reelecto de la ciudad de Río Segundo; y el llaryorista Federico García, ex viceministro de Gobierno. Éste último, ya activó y está encabezando reuniones políticas en distintas localidades del departamento.

Doble cita gremial sobre el cierre PJ

El informante gremial llamó al periodista ya entrada la noche, para pasarle un último dato sobre la agenda de su organización acompañando las candidaturas del PJ.

Informante Gremial: ¡Compañero! Tengo buenas nuevas. Estamos recibiendo, en este momento, al intendente electo… ¡y esperando al próximo! Martín Llaryora y Daniel Passerini.

Periodista: Cuánto optimismo… yo que usted me prepararía para una elección palo a palo…

I.G.: Sabemos que no va a ser fácil, pero hemos trabajado para ganar. Como lo estamos haciendo ahora, en Alecyt, 50 secretarios generales de nuestra organización se han reunido para darle marco a este evento, y para que las 62-O sean el canal por el que la propuesta de Hacemos Unidos baje a los trabajadores.

P.: Tengo entendido que en Alecyt se daba en primer acto de un doble compromiso gremial de Passerini sobre el cierre de la campaña.

I.G.: Está bien orientado. Hasta donde sé, de acá los candidatos parten a otro compromiso con los compañeros de Comercio, con Pablo Chacón a la cabeza.

P.: Le hago las últimas dos, ¿qué concurrencia tuvieron y quienes tomaron la palabra?

I.G.: El acto está sucediendo en este momento. Hay cerca de 1000 compañeros y contamos con la presencia del Llaryora, Siciliano y Massei. Passerini está tiene una agenda frenética, pero lo estamos esperando. Por nuestra parte hablan Marcelo Díaz y Ricardo Moreno, que de los conductores de la organización es el que tira las líneas más políticas. Va a felicitar al intendente y hablar de la necesidad de garantizar la continuidad llevando a Passerini al Palacio 6 de Julio. Todo en línea con el manual de la campaña.

Denuncia que el PJ usa bases de datos oficiales

En los últimos días de campaña, parece que todo vale. Eso denunciaron dirigentes de Juntos por el Cambio porque el peronismo envía mensajes de Daniel Passerini a cuentas de correos electrónicos que obtendría de la base de datos de la Municipalidad. Un radical le comentó eso al periodista.

Radical: Nosotros entendemos que están usando bases de datos públicas, lo cual es inaceptable, para la campaña peronista.

Periodista: He recibido ese tipo de mensajes, sí.

R.: ¿Y de dónde creen que obtienen las direcciones de emails? Mire, la candidata a concejala, Elisa Caffaratti, acusó precisamente que “la Municipalidad de Córdoba usa sin descaro nuestros datos personales, que estamos obligados a registrar para cualquier gestión con el estado municipal para mandarnos propaganda electoral de un candidato que actualmente es el viceintendente”.

Cierres de campaña: Humanista y Córdoba de Todos

Es tiempo de cierre de campaña. Varias fuerzas políticas culminan los esfuerzos para el 23 de julio con acciones de diverso tenor.

Informante: El partido Humanista -Vamos cerró su campaña con un recorrido por ferias barriales de barrio Muller, donde estuvieron los candidatos a viceintendente, Luis Aubrit, y algunos de los postulantes a concejales: Carla Ludueña, Gustavo Carnero, Emiliano Ramos, Liliana Cornejo y Caludia Montivero.

Alfil: Bien.

Informante: Los que cierran el jueves son los candidatos de la lista Cordoba de Todos.

Alfil: Cuente.

Informante: Hacen una caminata en el Centro. A las 15 horas en Mercado Norte y a las 16,30 en la Plaza de la Intendencia. Allí estarán Humberto Spaccesi, el candidato a intendente, Silvia Peñaloza, la vice, y Agustín Arzamendia, el primer concejal.