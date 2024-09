Villa María cumple 157 años: Un desafío político en medio de la crisis nacional

En el corazón de la provincia de Córdoba, Villa María celebra hoy su 157° aniversario en un contexto de marcada incertidumbre económica y política en Argentina. Sin embargo, esta conmemoración ha sido mucho más que un simple festejo local. El intendente Eduardo Accastello ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje político que trasciende las fronteras de la ciudad, posicionando a Villa María como un modelo de resiliencia y desarrollo en tiempos adversos.

“Villa María siempre pasa las crisis por arriba, bien alto y por encima de la ola. Por más que tuvimos tsunamis en estos 25 años, la ciudad siguió creciendo y esa es la mejor prueba”, expresó.

En un momento donde el país enfrenta una crisis profunda, con una inflación desbordante, un índice de pobreza que supera el 50% y crecientes tensiones sociales, estas palabras no solo refuerzan el orgullo local, sino que desafían la narrativa nacional de declive y estancamiento.

Un modelo de gestión

El ex ministro de Industria de Córdoba, no solo subraya la capacidad de Villa María para sobrevivir a las adversidades de la coyuntura, sino que pone de manifiesto un crecimiento sostenido, contrastando con la realidad de muchas otras ciudades del país. “Villa María crece a pesar de los problemas de Argentina, y eso ha sido constante bajo todos los gobiernos”, remarca, insinuando una crítica implícita a la política nacional, que parece no haber encontrado soluciones efectivas frente a las recurrentes dificultades.

Este progreso, explica el intendente, se debe al fortalecimiento de sectores productivos clave como la industria, el comercio y los servicios. “Nos comprometemos a seguir creciendo, a demostrar que tenemos un sector productivo muy fuerte”, enfatizó, en lo que se podría interpretar como un desafío directo al discurso dominante de recesión.

En medio del caos, Villa María se presenta como una ciudad que ha encontrado la fórmula para mantener la evolución.

Fortalecer el sector privado

El enfoque del jefe comunal no es meramente teórico. En su discurso, delineó un plan concreto para fortalecer áreas estratégicas que han sido pilares del crecimiento local, como la educación, la economía del conocimiento, el sector lácteo y la producción de bioetanol. En un país donde la calidad del empleo y los salarios son temas de constante debate, Accastello subraya que estos últimos dos generan empleos bien remunerados y de calidad.

“Un trabajador del sector lácteo tiene un buen ingreso, lo mismo ocurre en AcaBio. Necesitamos seguir fortaleciendo estos sectores”, señaló, resaltando la importancia de apuntalar el sector privado para atraer inversiones y empleo a la ciudad. Este tipo de visión de desarrollo, basada en la colaboración público-privada, es clave para el progreso de Villa María, y según el intendente de la ciudad cabecera del departamento General San Martín, podría ser replicable en otras partes del país.

Además, aprovechó la oportunidad para destacar cómo el flujo de estudiantes universitarios y profesionales impulsa sectores como el inmobiliario, dinamizando la economía local, remarcando que el crecimiento de la Universidad Nacional de Villa María y la expansión de emprendimientos privados en el ámbito educativo y de la economía del conocimiento generan oportunidades laborales que benefician tanto a la población local como a quienes eligen la ciudad para formarse y vivir.

Ha resaltado que estos logros no hubieran sido posibles sin el esfuerzo conjunto de la comunidad. "Los cambios más importantes los logramos codo a codo", dijo, subrayando el rol protagónico de los vecinos en cada paso del proceso de transformación.

Más allá del localismo

Lo que diferencia este discurso es que no se trata únicamente de un análisis sobre Villa María, sino de una visión nacional. Al destacar los logros locales, el político oriundo de La Palestina está ofreciendo una alternativa para el desarrollo de Argentina en su conjunto. La apuesta en el sector educativo, la innovación y la colaboración con el sector privado contrasta con el discurso del presidente Javier Milei, sugiriendo que el crecimiento es posible incluso en un contexto adverso.

También subraya la inclusión y la diversidad como valores centrales de Villa María. “Es una ciudad que abraza a quienes llegan, los incorpora, lo que no ocurre en muchas otras ciudades”, comenta el funcionario local, en una clara disparidad con la fragmentación y polarización que se vive en otras localidades de Argentina.

El intendente no solo se concentra en el presente, sino que proyecta hacia el futuro. “En 2026 veremos un gran cambio. Estamos preparando proyectos que impactarán en el turismo y la vida de los vecinos de otras ciudades”, afirmó. Este enfoque a largo plazo podría sugerir una visión política que trasciende el ámbito local, proyectando a Accastello como un referente más allá de Villa María.

Un faro en medio de la tormenta nacional

En su 157° aniversario, Villa María no solo celebra su pasado, sino que reafirma su compromiso con el progreso y el desarrollo en medio de la crisis nacional. La ciudad ha logrado un equilibrio entre la planificación a largo plazo, el apoyo al sector privado y el fortalecimiento de sus servicios públicos, lo que la convierte en un modelo a seguir en un país que busca desesperadamente salidas a su crisis crónica.

El mensaje de la actual conducción, en el contexto de la celebración, es claro: Villa María ha demostrado que el progreso es posible, y su modelo de gestión podría ser la clave para un futuro más próspero para otras ciudades de Argentina. La pregunta que queda es si otros líderes locales estarán dispuestos a seguir este camino o si será el propio Accastello quien asuma un rol más destacado en la política provincial o nacional.