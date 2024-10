Federico Jelic

El arquitecto Luis Artime consiguió el tramo final de obra, el más duro de negociar, y por esa razón el Gigante de Alberdi está más de fiesta que nunca. Ahora el estadio “Julio César Villagra” cuenta con un aforo de casi 38 mil espectadores, con obras finalizadas gracias a la ampliación de la tribuna Cuellar y el presidente actual de Belgrano se puede colgar con orgullo la medalla del convencimiento y de gestión, un espaldarazo a su proceso que cuenta con avances deportivos, institucional y hasta presencia en AFA, algo que la entidad había perdido por diferentes razones políticas.

La ceremonia fue emotiva, de gala, con presencia de dirigentes, ex jugadores, directivos de otros clubes, funcionarios públicos locales y provinciales, con corte de cinta y show de luces. No era para menos: a pura convicción, con gestión y trabajo, logró esta comisión poder completar el proyecto de la tribuna que da a espaldas a la calle Hualfin. Faltó invitar, como gesto protocolar, a dirigentes de comisiones anteriores que pusieron la piedra basal de la Hualfi, no obstante, el capital colectivo y en imagen que suma Artime es del tamaño del Gigante, como para soslayar su liderazgo hoy incuestionable en Alberdi.

Discurso no tan “tribunero”

La cereza del postre llegó casi por decantación aunque a su vez, vale reconocer la persistente gestión por el objetivo, que traería réditos en imagen, en economía y en política también. “Yo toqué timbre y me fue bien”, contó el “Luifa” en la entrevista casi institucional, la actual administración de Belgrano logró completar la tribuna Cuellar, justo en el tramo que parecía casi imposible. La casa de Doña rosa ya era un paisaje de la geografía del “Gigante", que todos deseaban conquista, ya que todos los proyectos de ampliación figuraba una remodelación en ese sector.

Rosa Villagra, odontóloga de profesión, había adquirido la casa de al lado para su familia, por ende la negociación del club necesitaba más inversión. Finalmente la pudieron convencer y la operación se cerró en 320 mil dólares, valor por encima del mercado pero efectivo por la ubicación y la necesidad de adquirir esos terrenos que frenaban la construcción final. Claro está, en valores inmobiliarios no era accesible aunque si se comparan con la industria del fútbol, las viviendas costaron menos que la mitad de lo que pagó el club por el pase del chileno Pastrán y poco más que algún cargo de préstamo de algún futbolista.

De todas maneras, en materia de obras, la inversión fue sideral: casi 1.200.000 dólares erogaron las arcas del club por ese pedazo de tribuna que alberga a cuatro mil socios. En resumen, hubo gastos por 4.600.000 en moneda “verde” en las obras, incluidas las realizadas en el vestuario y el predio de Villa Esquiú.

En definitiva, la tribuna Hualfin tuvo consecución de un proyecto entre gestiones y dirigencias: la inició Armando Pérez, la inauguró Jorge Franceschi y la completó Artime. Por eso llama la atención que no se hayan cursado invitaciones para aquellos que iniciaron las obras, sea Pérez, Franceschi, Juan Colome y Sergio Villella. Algo que sí se hizo en tiempos de pandemia, cuando apenass 40 personas podían acceder a la cancha. Según trascendió, algunos dirigentes de segundo orden motivaron a la "omisión" de invitación a los antecesores, cuando de una forma u otra todos colaboraron para que la tribuna sea una realidad.

Ahora, ¿Tribuneó Artime un poco con este logro? En su etapa de futbolista el "Luifa" era reconocido por sus encendidas y apasionadas declaraciones que supieron cautivar hasta el olimpo a la hinchada de Belgrano. Hábil dicción para llegar al corazón y mucha entrega dentro de la cancha le concedieron la credencial para siempre de ídolo en Alberdi. Y sí, muchas veces usó la demagogia y las frases "tribuneras", es cierto, pero en esta ocasión, prometió y cumplió. Como dirigente, el blanco de críticas era sobre su conducta como presidente, más cerca del hombre de pantalón corto que de los escritorios. Sin embargo ahora parece haber acomodado el discurso (recomendación de su círculo íntimo) y de paso en base a su gran capacidad social, consiguió inmiscuirse en la dirigencia de AFA, donde formará parte de la nueva gestión de Claudio Tapia (si es que la Justicia lo permite, ampliaremos) como vocal segundo, mismo cargo que el titular de Instituto, Juan Cavagliatto.

Artime eleva su proceso con un ascenso, clasificación a Copas internacionales y ventas de jugadores por casi 10 millones de dólares. Con recursos propios, masa societaria activa y un discurso lejano a las Sociedades Anónimas. En ese contexto se peina en la foto de Tapia y Cavagliatto, y se diferencia más que nunca del presidente de Talleres Andrés Fassi. Presicamente, albiazules y celestes se verán las caras este domingo en el Mario Kempes. Linda representación de dos modelos tan vigentes como antagónicos.