Por Franco Cervera

Como era de esperarse varios espacios políticos de la ciudad dijeron presente a la “Marcha Federal por la Universidad Pública” en San Francisco, para decir “no” al veto de Javier Milei sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria se gestó desde la comunidad educativa de San Francisco, la cual se fue fogoneando durante los últimos días en las redes y medios, y el mensaje llegó. “Con la educación pública no se jode”. Con la participación de muchos dirigentes políticos de distintos espacios, gremios y organizaciones sociales, que ya se habían manifestado en contra del veto presidencial previamente y a favor de más recursos para el funcionamiento de las universidades. Claro, siempre hay una excepción y fue el Partido Libertario que conduce en la ciudad, Germán Cassinerio, que tiene como referente a nivel nacional al propio Milei.

Sin dudas y tal como se esperaba, la concurrencia fue multitudinaria, partiendo desde el playón de la UTN para marchar hacia el Centro Cívico, con la presencia de cientos de jóvenes, estudiantes, docentes, no docentes, directivos y muchos dirigentes políticos, sobre todo del oficialismo, con Damián Bernarte a la cabeza, rodeado de todo su gabinete.

En tanto que algunos dirigentes opositores también decidieron acompañar, principalmente de la UCR como Cristian Canalis, tribuno de cuentas de la UCR, integrantes del comité radical y la Juventud Radical, mientras que el concejal Marco Puricelli no pudo estar presentar por inconvenientes de salud, pero se encargó de marcar su apoyo. Por su parte, el referente del Frente Renovador, Andrés Romero, no estuvo en la ciudad, pero sí acompañó la marcha en Córdoba capital.

“La educación pública es un derecho y es nuestro deber defenderlo”, reiteraron los estudiantes, docentes y no docentes en plena movilización mientras recorrían las calles de la ciudad de Llaryora.

En el marco de la movilización el decano de la UTN, Alberto Toloza, expresó que “la marcha fue una expresión de la sociedad y hoy el país lo puso en evidencia, la defensa en la educación más allá de la universidad. Si bien el Presidente ya adelantó que vetará la ley, pero luego será responsabilidad del Congreso”, sostuvo en diálogo con Alfil.

Al mismo tiempo dijo que “al Gobierno nacional la sociedad le dio un respaldo para que ejecute modificaciones, pero no este tipo de políticas”.

Por su parte, Matías Bordesse, coordinador del Cres San Francisco, la otra universidad pública que tiene San Francisco, manifestó que la marcha sirvió para poder visibilizar la compleja situación que atraviesa el ámbito universitario. “Tenemos que poder sostener la calidad educativa y que nos permita proyectar para el día de mañana”, indicó, y agregó que gracias a la universidad pública le permitió desarrollarme personal y profesionalmente.

En este marco el intendente de San Francisco fue contundente ante la intención del Gobierno de desfinanciar a las universidades: “no puedo creer que se vuelva a discutir la educación pública en la Argentina. Nuestro país tiene una ventaja comparativa con el resto de los países de la Latinoamérica que es la posibilidad de acceder a la educación pública y de calidad. Es un derecho que no podemos negar”.

“Uno puede entender que en tiempos de crisis se recorten gastos, pero nunca sobre educación. Es una pena que atravesemos este momento, independientemente de los dirigentes e ideales”, sostuvo Bernarte.

Por último, analizó: “En la era del conocimiento que estemos discutiendo sobre presupuesto universitario, realmente me apena, espero que se pueda dar vuelta esta página. La educación pública es uno de los bienes más importantes que tiene nuestro país. Cuando vemos a países de Latinoamérica mucha gente que no tiene dinero no accede a la universidad, ¿queremos eso para nuestros jóvenes?”, se preguntó.

Así pasó otra jornada histórica de manifestación por la educación pública, en una ciudad siempre difícil donde las marchas no son habituales, y muchos se reúsan a participar, pero así y todo el reclamo fue contundente, contó con el apoyo de gran parte del arco político y gremial, y se hizo escuchar: “¡Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode!”.