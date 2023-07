Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Vieyra sale a caminar

El periodista recibía un mensaje de su informante en el peronismo.

Informante: ¿Vio que con la campaña están saliendo todos a caminar los barrios?

Periodista: ¿Por las PASO? Cuando vino Horacio Rodríguez Larreta, no lo vi con vecinos en Alberdi o Banda Norte. De hecho, anduvo por un campo.

Informante: ¡No! Me refiero a otra campaña, la municipal.

P: ¡Ah! Pero esa campaña es extraoficial (risas). Hace rato que los que se anotaron andan caminando las calles.

I: Puede ser, pero en estos días se lo vio a uno de los últimos en largarse. ¿Sabe de quién hablo?

P: ¿De quién?

I: Camilo Vieyra. Después de renunciar a la secretaría de Gobierno para empezar a andar el camino del candidato, se lo está viendo en reuniones con vecinos y aliados suyos. Como todo aspirante, se ve que está poniéndose las zapatillas para salir a caminar la ciudad.

P: ¿En serio? Mire que estoy muy atento a las redes sociales y no he visto nada. Siempre suben todo.

I: Bueno, ese es un detalle. Evidentemente, todavía no tiene un equipo de “prensa”. A lo mejor todavía se está armando, empezando de abajo antes de mostrar lo que está haciendo. Si no lo hace, estaríamos en presencia de alguien que no se mueve como candidato. Lo de la fotito en cada charla, el abrazo con cada vecino y las comidas con la militancia, es básico para construirse.

P: ¿Y Vieyra tiene todo eso?

I: Buena pregunta. Hay otros que se largaron como él, Mauricio Dova por ejemplo, que uno lo ve con un equipo más armadito, con fieles alrededor. El tema es la llegada. Ser candidato no es ningún juego, pero hay que jugársela.

Palos a la “ausente” CGT

Durante la sesión en la que el Concejo Deliberante aprobó el aumento del boleto de colectivos en la ciudad, el periodista se cruzaba con un militante del radicalismo

Periodista: Hacía mucho que no veía tanta gente en el Concejo. El tema del boleto remueve pasiones entre las agrupaciones sociales y estudiantiles.

Informante: Yo estuve en la del 2013, del otro lado, cuando el peronismo venía y nos tildaba de irresponsables por aprobar aumentos en una época totalmente diferente a esta. ¿Se acuerda de esos días? Fuerte presencia policial, bombos por todos lados, empujones, vidrios rotos, concejales que casi se van a las piñas. ¡Esas eran convocatorias!

P: (Risas) Le gusta el lío a usted.

I: Un poquito, je. Pero le digo eso porque esta es una buena convocatoria, pero nada que ver con la de otros tiempos. Si no me cree, pregúntese dónde está la CGT. ¿Los ve por algún lado?

P: No, no los veo. Es algo que se menciona desde hace tiempo, que los gremios mayoritarios no están presentes en estos reclamos.

I: A eso me refiero. Evidentemente no es lo mismo una suba aprobada por el radicalismo que un 200% de aumento en el boleto ejecutado por el peronismo en menos de un año. ¡Están muy confundidos! ¿Lo escuchó al concejal Pablo Benítez cuando habló?

P: No lo escuché.

I: Dijo que la dirigencia sindical está devaluada, que no defienden los intereses de los tres cuartos de los trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza y tienen que pagar uno de los boletos más caros del país. No hay muestra más clara que ésta para asegurar que la CGT traiciona a los obreros que dicen defender.

P: Yo veo a algunos gremios. ATE, CTA, hasta el Sindicato de Trabajadores Municipales está.

I: Eso me llamó la atención. También vi a gente que en 2020 lo militaba. Claramente, han cambiado las cosas para (Juan Manuel) Llamosas y el apoyo del polo obrero no es el mismo de hace unos años.

Socialismo, firme junto a Schiaretti

El informante llegaba a la cronista luego de la visita de Juan Schiaretti a la ciudad el pasado miércoles.

Informante: ¿Prestó atención a las presencias del otro día en el sum del Centro Cívico? Vi que estuvo junto a sus colegas.

Periodista: Así es. Observé un poco la primera fila. Parecía que todos querían estar ahí.

I: ¿Vio a (Agustín) Calleri? No quiero tomar todo como señales porque en los actos de campaña también estaba Adriana Nazario y la nombraban. Pero, por todo lo que se viene diciendo, la puja por la candidatura a intendente está entre esos dos. También estuvo Guillermo De Rivas, que recientemente estrenó el cargo de secretario de Gobierno.

P: Varios miembros del gabinete en el acto y el socialismo firme ahí también.

I: De eso le quería hablar también. Además de integrar el gabinete, la subse de Niñez (Mariina Gadpen), es candidata a diputada. Quizás por eso estaba en primera fila y bien al medio.

P: Lo dijimos hace unos días. Está en el sexto lugar. No se olvide también que ella está en la conducción del PS nacional.

I: Es verdad. Y hay que reconocer que el socialismo, más allá del lugar que ha ganado en la Muni o el Concejo, ha sabido ubicarse en las delegaciones del gobierno provincial en el Centro Cívico. Por eso estaban firmes ahí. Mi intriga es lo que pueda pasar en la elección municipal del año que viene. Si gana el PJ, ¿les darán el mismo lugar que tienen ahora?

P: Y… ellos forman parte de la alianza a nivel provincial. Ese criterio usaron para incorporarlos a la gestión Llamosas.

I: Pero no se olvide que los armados municipales no necesariamente tienen que replicar lo que pase en la Provincia. Sino no habría algún que otro kirchnerista en la gestión o en el propio Concejo. No se puede negar que, desde sus roles, se han sabido plegar a la gestión Llamosas. Pero las alianzas municipales son todo un tema y me intriga ver qué va a pasar y en qué lugares pueden llegar a estar el año que viene.







Día del amigo

La cronista se encontraba con el dirigente peronista en las calles del microcentro.

Dirigente peronista: ¿Hace algo por el día del amigo? La noto apurada.

Periodista: A la noche seguro. Hay que seguir trabajando ahora. ¿Usted que onda?

D: Mi día sigue pero me puse a pensar en el Día del Amigo en el Palacio de Mójica. ¿Cómo vendrá eso? El intendente habrá dicho “Feliz Día” menos veces que en años anteriores.

P: Ayy, ya veo para donde quiere ir… (risas).

D: Es que muchos han felicitado a Juan Manuel por los cambios en el gabinete y acudieron al argumento de que la gestión “no tiene nada que ver con el grupo de amigos-”. Y se sabe que el intendente Llamosas tenía amistades ahí que, por distintas razones, se fueron alejando de la gestión. Igual, yo no soy de los que dicen que “no le quedó ningún amigo en la gestión”. Sigue habiendo gente muy cercana y de su confianza.

P: Bueno, hay quienes piensan que no es recomendable mezclar amigos con el trabajo y la gestión quizás no es la excepción…

D: Veremos cómo se va desenvolviendo el gabinete con este “refresh” pero bueno, en el día del amigo, le dejo esta frase trillada pero que aplica para todo: cuentas claras conservan la amistad… o el lugar en el gabinete (risas).