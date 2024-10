Por Gabriel Marclé

Días de caras nuevas, autocrítica y el deseo de volver a los orígenes definen el presente de la Unión Cívica Radical cordobesa tras el inicio de la nueva era del Comité Provincia, la cual es liderada por el riotercerense Marcos Ferrer. Lo que resta es que se complete la dirección de Comité Departamental, cuestión que está en marcha. Según le confirmaron a Alfil, ayer recién se estaba armando el grupo de Whatsapp que integran presidentes que van asumiendo a cuentagotas por estos días. En esta instancia parece posar la oreja Ferrer para entender las necesidades de la actualidad radical y los puntos a recomponer. Lo que destaca, por el momento, es el histórico pedido de federalismo que esbozan desde el interior provincial, región que viene quedando fuera de las roscas más importantes del partido.

Los no capitalinos piden lugar en las tomas de decisiones y eso no es novedad. De hecho, este déficit viene siendo marcado por intendentes y dirigentes desde hace décadas, pero se renueva con fuerza en días de inseguridades y fracasos. El último, quizá el más marcado en las consultas que realizó Alfil con referencia al centralismo capitalino, tiene que ver con la presidencia de Marcos Carasso, alguien del interior del interior que llegó a liderar el Comité Provincia impulsado como promesa de federalismo. “Lo pusimos ahí para representarnos y ni así nos sentimos escuchados”, reflexionaba un dirigente del sur sobre la gestión del ex intendente de General Cabrera -que en ese periodo también fue diputado nacional.

Allí radican las primeras voces que intentan marcarle la agenda de prioridades a Ferrer, algunas de las cuales ya se hicieron escuchar en las asunciones de autoridades departamentales. El sábado pasado fue en Río Primero y el lunes en Capital, pero hay expectativa por lo que pasará el jueves: en Marcos Juárez asume José María Muguerza, ex intendente de Guatimozin, mientras que en Río Cuarto lo hará el actual intendente de Coronel Baigorria, Walter Perrone.

Según pudo saber Alfil, los discursos en los actos de asunción que quedan irán en dirección del pedido de federalismo. Desde algunas de las jefaturas departamentales -especialmente las que son conducidas por intendentes- se esperan asunciones con demandas fuertes respecto al cansancio que generan las definiciones cerradas en la ciudad de Córdoba, “en un café de pocos”.

La carta de los jefes municipales -muchos de los cuales comienzan su mandato en los comités del interior- se juega a sabiendas de los resultados logrados en las últimas campañas. En 2023, se retuvieron territorios importantes para la subsistencia de Juntos por el Cambio y se pintaron de rojo algunos territorios que Martín Llaryora esperaba sumar a su derrotero. En definitiva, el radicalismo se hizo fuerte en algunos sectores clave del interior del interior -incluso le “robó” distritos al PJ- y esperan que eso se traduzca en una mayor convocatoria de Ferrer.

“Hay departamentos fuertes que no tuvieron ni siquiera un intendente en la lista sábana. Han ganado elecciones y se la jugaron toda en cada campaña, pero no se les dio oportunidades”, le comentaba a Alfil un dirigente de renombre en el interior, revelando que el pedido de mayor participación también tiene la mira puesta en lo que ocurrirá camino al 2025.

La visión del interior demanda cambios, por más pequeños que parezcan: se pondrá en debate que el Comité Provincia sesione con mayor frecuencia y por todo el territorio provincial. Pero, hasta ahí, no hay nada nuevo y el griterío inicial en el cambio de gestión del Comité parece tener la intención de marcar la cancha antes que se incurra en viejos errores. Si no hay respuesta acorde a estos pedios, esto puede convertirse en un tema de quiebre.

Más allá del desafío, hay intendentes que confían en el nuevo presidente del Comité Provincia. “Al ser intendente, creo que nos va a prestar atención”, afirmó un jefe municipal. Al mismo tiempo, otro acotaba: “Los tiempos que se vienen demandan una mayor participación de los intendentes. Son los que conocen el territorio”. Pero también hay dirigentes que son más duros con el nuevo presidente, quienes agregan que “hay gente de más experiencia y peso” que el de Río Tercero y que “va a necesitar ayuda”.

Más allá del cuestionamiento al centralismo capitalino, en el interior se habla de la crisis de representación y el “deber ser” de los radicales. Entre los tópicos mencionados está la resolución de contradicciones: los mismos que cuestionan a Nación por el veto al financiamiento universitario, protegen al diputado Luis Picat, miembro del club de los “87 héroes” que voltearon la fórmula jubilatoria. “¿Por qué a Prunotto la queremos echar y a Picat lo cuidamos tanto?”, cuestionaba un dirigente radical del este cordobés.

Sin dudas, Ferrer se enfrenta a un escenario complejo porque, aunque hubo lista de unidad, hay sectores reticentes respecto al anticipo que Ferrer hizo de la gestión que viene. Las dudas están en Evolución y su comportamiento provincial, mirando de cerca lo que ocurre a nivel nacional. Es por eso que el pedido de la dirigencia del interior parece coincidir en la necesidad fortalecer a la UCR como frente y no trabajar siempre en pos de futuras alianzas electorales. Mucho por debatir, mucho por trabajar.