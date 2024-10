Cualquier similitud con nuestra realidad no es mera coincidencia

Por Griselda Lassaga

Poniendo la mirada en evolución de los diferentes hechos y sucesos de estos casi once meses del Gobierno de la Presidencia de Javier Milei, con sus aciertos y/o cuestionamientos que como ciudadanos tenemos derecho a pensar y realizar, aquí van algunas reflexiones.

A medida que pasaron los meses aumentaba una sensación de deja vu, hasta que desde Chile, en más de una oportunidad me dijeron “ya vas a ver, esperá que ahora viene …”. Pensando en las casualidades y haciendo caso omiso a esas palabras fue que, otra vez hace dos meses, volvieron a resonar idénticos comentarios provenientes del otro lado de la cordillera, que decían “cuidado que lo que ustedes están viviendo, aquí ya lo pasamos”.

Sucede que la revolución del 18 de octubre del año 2019, mostró una serie de hechos que se ven replicados, cual imitación en nuestro país. Por octubre de ese año en Chile se detonaron actos de violencia delictual, inicialmente como reclamo al aumento de 30 pesos (5 centavos de dólar) en el boleto del metro de Santiago[i] (ferrocarril subterráneo de Santiago), a lo que se agregaron cuestionamientos al gobierno de Sebastián Piñera[ii] por diversas razones vinculadas al sistema previsional, a una educación “gratuita y de calidad”, y al sistema de salud previsional que provocaron un violento cuestionamiento al gobierno de la época.

Se dice que esto habría sido el resultado de un activo accionar de los segmentos más jóvenes de ese país, promovidos por los estudiantes secundarios y algunas universidades estatales que motivaron el puntapié inicial para una revuelta social que paralizó, primero Santiago con el incendio de más de 70 estaciones del metro[iii], asaltos a supermercados, a comisarías de Carabineros, el bloqueo de calles, la destrucción de estatuas de próceres de connotación nacional y la devastación tanto de propiedad pública como privada. Todo esto con una característica común que calificaba a estos actos criminales como espontáneos. ¿Espontáneos? En circunstancias que fueron perpetradas de manera sincronizada en cuestión de horas, demostrando una línea propia de planificación estratégica para sembrar inestabilidad, violencia, desatando con ello el caos.

La afirmación que me dijeron sobre, lo que pasa en Argentina es de manual, ya no me resonó tan extraña. Entonces, pensé al demonio con la originalidad local. Mirá, dijo mi interlocutor, ya expusieron a los sectores vulnerables, fíjate que fueron por los mayores adultos y ahora, esperá que van a ir por los jóvenes. De inmediato pensé los extremos generacionales que ponen en zozobra a las sociedades... y no se equivocó.

¿Cuál sería la razón de este ardid? Justicia, gritan algunos; equidad y libertad, gritan otros. Justicia, equidad y libertad, temas que tanto se debaten en nuestros claustros académicos; mientras observamos cómo se dan golpizas a las personas que piensan de manera distinta.

Todo ello me llevó a razonar que estamos frente a un estado de violencia política cuya mecánica presenta ciertas características que se tornan transversales al momento de hacer una recopilación de datos, consistentes en la victimización de aquellos grupos o colectivos que “demandan mejoras” y por otra parte un sojuzgamiento criminalizante de quienes intentan reestablecer el orden público, coronado con la utilización de motes que hablan de una policía asesina, de prácticas genocidas de la autoridad, de un resurgimiento de la dictadura, generalmente apoyada en informaciones emitidas livianamente y a la vez, con una base sesgada e injuriosa.

Quizás el claro llamado es para todas las generaciones aprendientes, quienes con mirada adusta y sin comprar fanatismos, se planteen de una vez por todas, quebrar su narcicismo político. Señoras y señores es imprescindible sumar gobernabilidad. Esa gobernabilidad que hacemos los hombres y las mujeres que votamos, criticamos, pero trabajamos siempre desde un lugar de respeto y cocreación.

Aplaudo a quienes piensan diferente y añoro, en demasía, los diálogos constructivos. Jugatela, vos, yo, nosotros y vosotros al menos UNA VEZ POR ARGENTINA. Ya que en definitiva, todos, todas, tutti quanti, somos uno.

