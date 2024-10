Por Gabriel Silva

Con agenda dividida, la oposición al peronismo de Martín Llaryora en la provincia reactivó las recorridas con los dos principales referentes de ese arco moviéndose en el territorio por separado. Luis Juez tuvo ayer una nueva escala en la capital cordobesa tras su objetivo de tener un local partidario propio en cada seccional antes de fin de año y Rodrigo de Loredo volvió a mostrarse en el interior con desembarcos que inició hace algunas semanas. Sin embargo, se mantiene la máxima del segundo semestre de este 2024: ambos tienen recorridos por separado y en clave de engordar lo propio hacia adelante.

Frente a un interrogante como son las Legislativas 2025 y donde la premura, entienden algunos en el juecismo, vuelve a estar en el campamento del jefe del bloque radical en Diputados. “Rodrigo sabe que si no repite se apaga la pantalla nacional de TN y La Nación +”, dijo un juecista a Alfil a la hora de defender el repliegue sobre el territorio que encaró el senador y jefe del bloque PRO hace unos días.

A saber, Juez archivó cualquier tipo de operativo clamor que asomaba en algunas facciones internas frente a las elecciones intermedias y prefiere enfocar todo en el 2027. Lejos de algún acuerdo con los libertarios, que prefieren poner en marcha un armado propio el año próximo, el líder del Frente Cívico operativiza encuentros en la ciudad motorizados por la Juventud del partido y construye el rol de opositor sin atarse al fixture electoral.

Sin esa presión, entienden en el juecismo que las recorridas por la capital ponen nervioso al peronismo y que los desembarcos en el interior, sumados a las charlas con los intendentes, inquietan los ánimos en el radicalismo. “Los intendentes que fueron electos y están estrenando mandato buscarán la reelección. No les importa nada más que eso. Por lo tanto, en el 2027 van a estar con Juez o con el que mida”, sintetizó un juecista.

Que, además, formó parte del acto de Juez anoche en la Seccional 7ª con la inauguración de lo que en el Frente Cívico llaman “Casas de la Militancia”.

Distantes, no peleados

Tanto en el juecismo como en el entorno de De Loredo reconocen que hay una distancia entre los dos dirigentes, aunque esto no se traduce en una disputa. “Rodrigo no se va a pelear con Juez. Entiende que tanto en el 2025 como en el 2027 debe encabezar el radicalismo, pero ya llegará el momento de destrabar eso”, dicen cerca del diputado.

Y rechazan la presión a la que busca llevar el juecismo al radical: “el 2025 es puro laboratorio para nosotros. No sabemos cómo ni con quién se va a ir. Habrá tiempo para discutir esa parte también”, señalan los que conocen los recorridos del radical. Con una agenda que ya incluyó Cruz del Eje, Ischilín, Bell Ville, Marcos Juárez, San Francisco y Río Primero; y que tiene marcado para los próximos días Calamuchita.

Así como Juez quiere poner un alfiler sobre la totalidad del tablero en el mapa capital, De Loredo pretende lo mismo en el interior. Con un primer semestre atado a la coyuntura nacional y la interna radical irresuelta hasta ese momento, la ramificación de la pata deloredista dentro de la UCR empezó en la segunda parte del año.

Con una estrategia que incluye encuentro con dirigentes, charlas en las que busca empoderarse como la expectativa a futuro dentro del partido y videos en redes sociales de distinta extensión. El último que publicó apuntó en San Francisco al intendente Damián Bernarte.

Con uno que no hubo conversaciones…

Sin embargo, la estrategia de no pelea con Juez no aplica al también radical Ramón Mestre.

Superada la interna UCR, el exintendente y el diputado no ‘achicaron’ y parece que eso no va a suceder. También con agenda propia, Mestre desembarcó en el interior en los últimos días con una recorrida por el departamento Río Segundo y el discurso se repitió en todas las localidades: “candidatos propios en el 2025, en el 2027 y a ratificar que no tenemos nada que ver con el Gobierno de (Javier) Milei”, sintetizaron en el mestrismo.

A esto último lo sostienen para sacudir la agitada vida interna radical y reafirman que “algunos no tiene muy en claro la división con los libertarios, eso se les confunde seguido”. En un claro mensaje a De Loredo y una especie de advertencia para lo que viene.

Además, los mestristas tampoco le creen a De Loredo la distancia con Juez. “Nosotros no tenemos nada en contra de Juez, pero Rodrigo no tendría ningún problema en acomodar y relegar los principales escalones de las próximas elecciones. Algo difícil si nosotros tenemos la llave del congreso y rechazamos algunas alianzas”, sostienen los mestristas.

Sector desde el que destacan un buen diálogo con el presidente del partido, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. “Con Marcos se conversa, es componedor y es el mensaje que pretende bajar hacia el resto del partido. Pero con Rodrigo es otra cosa”, dicen.

En el deloredismo, por su parte, reconocen la fricción, ven difícil la vuelta atrás, sospechan de la ausencia del exintendente en el acto de asunción de autoridades provinciales y creen que Mestre va a jugar si o sí el año próximo. Algo que también sostienen cerca de Juez.

Después de un año que fue agitado, y al que le falta el siempre complicado último trimestre, la oposición a Llaryora observa cómo acompaña el Presupuesto de Milei sin tener que ser arrastrado por el discurso del oficialismo provincial. Mientras, escudriña el 2025 electoral como una previa de un 2027 también incierto para el arco opositor.