Por Carolina Biedermann

La fractura del bloque de la UCR en Diputados es un hecho, sólo falta la oficialización de la salida de alrededor de doce legisladores que integran el espacio en el Congreso de la Nación. La votación en disidencia de la Ley Jubilatoria y luego sobre el financiamiento universitario fueron las gotas que rebalsaron el vaso, en el medio de una interna que crece desde hace tiempo.

El frente radical que encuentra liderazgo en las figuras de Facundo Manes y de Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, presionan con el quiebre del bloque, echando a correr con más fuerza la decisión de salida.

Ambos buscan la figura legal para poder quedarse con la representación del “radicalismo oficial” en el Congreso, pero aún carecen de posibilidades dado que se trata de una minoría entre los ediles. En el caso de no lograrlo deberán apelar a la construcción de un nuevo nombre que los nuclee.

En pocos meses, la base del conflicto yace de larga data mientras las diferencias se profundizan. El sector porteño justifica la voluntad de quiebre a partir de las últimas votaciones por fuera del bloque por parte de cuatro miembros del espacio. En paralelo cabe resaltar que el acercamiento por parte de Manes al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kiccilloff fue uno de los principales focos en el incendio radical que evitan mencionar.

Este martes por la tarde, los integrantes del bloque se reunieron para discutir nuevamente el voto de apoyo al veto del presidente Javier Milei por parte de los legisladores propios que acompañaron por fuera de la postura mayoritaria entre los radicales. Los referentes de la sociedad de Evolución volvieron a la carga para pedir la expulsión de los disidentes.

El encuentro entre correligionarios terminó pasadas las once de la noche, con un clima de alta tensión ante la negativa por parte de la mayoría de los miembros y por parte del presidente del bloque, Rodrigo De Loredo, de echar a quienes voten de manera distinta.

Si bien esta situación de expresiones diferentes dentro de los bloques, es algo que se repite a menudo, y sobre todo ante los contenidos polémicos planteados por el Ejecutivo, en el de la UCR sumó un ítem más para caminar hacia la ruptura.

En el encuentro previo al tratamiento del último veto presidencial, los miembros de la Unión Cívica Radical habrían solicitado que en ese caso, quienes fueran a ir por la positiva, no lo hicieran, se abstuvieran o bien no participaran. En el recinto el resultado fue otro.

Un dato a tener en cuenta fue que en la última sesión, las ausencias eran la llave para acceder al resultado final, en medio de una votación ajustada.

Hasta ahora, el bloque de la UCR es el único que no se fragmentó. Aún no hay fecha para la salida de los legisladores pero se echó a correr esta versión con más fuerza y sus miembros aguardan la confirmación. Mientras tanto, algunos legisladores cordobeses avalan la teoría de que echar a correr esa información, sería parte de una estrategia por parte del equipo de Manes, para presionar a De Loredo y que acepte las condiciones que pretenden para no romper.

Es difícil dar por sentada una salida elegante. El peso de Lousteau en el Comité Nacional busca la forma para que sus socios consigan el aval para ser el bloque oficial aunque, como ya mencionamos, en el caso de hacerse por votación estos tendrían una minoría.

Divide y reinarás

Una vez más el modus operandi de las internas en los espacios propios, para generar nuevos liderazgos, entra en juego. La historia en el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical se vuelve a repetir, pero esta vez con la paradoja de que quien la hizo una vez, le toque estar del otro lado del mostrador. O tal vez, sea la estrategia repetida que aplica, una vez más, Evolución.

En el año 2021, cuando De Loredo asumió como diputado y formaba parte del equipo de Evolución conducido por Lousteau, acudió a la misma táctica. En aquel entonces encabezó la ruptura del bloque que conducía Mario Negri y formalizó la creación de un bloque propio en Diputados, dentro del mismo Juntos por el Cambio.

La relación con Emiliano Yacobitti transitaba uno de sus mejores momentos y fue uno de los saltos que dio el excandidato a intendente de la Ciudad de Córdoba en el plano nacional. Hoy, a pesar del esfuerzo de De Loredo por contener la unidad del bloque, el quiebre corre a contra reloj.