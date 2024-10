Picante cruce entre De Loredo y Bernarte: “Es un especialista en actuación”

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, no dejó pasar livianamente el feroz ataque que tuvo el diputado, Rodrigo De Loredo, hacia su gestión días atrás cuando llegó a la ciudad de Martín Llaryora para reunir a la comitiva radical.

Es que el diputado, al fiel estilo Patricia Bullrich, montó una escena en pleno Camino Interprovincial que divide Córdoba de Santa Fe y le pegó duramente al actual intendente de San Francisco, a quien lo acusó de haber incrementado la planta política “con amigos” desde su asunción en diciembre de 2023. A la vez le atribuyó parte de la responsabilidad de la escalada narco en la principal ciudad del este cordobés.

Lo hizo mediante un video, tal como lo había hecho en plena campaña el año pasado Patricia Bullrich (excandidata a Presidente), Luis Juez (excandidato a gobernador de Córdoba), y Carolina Lozada (excandidata a gobernadora de Santa Fe). En la producción audiovisual, el radical cordobés montó una especie de noticiero con un escritorio y una silla, en lo que se conoce como la “triple frontera” que divide a las tres ciudades, San Francisco, Josefina y Frontera. En ese contexto apuntó que la Municipalidad de San Francisco tenía 2.200 empleados y Bernarte nombró mil más, entre ellos sus amigos del equipo fútbol de los sábados: “Ahora tiene 3.200 empleados cuando la mayoría de las ciudades similares no superan los 1.500. Los nuevos ingresos se producen con los llamados planes de emergencia para carenciados”, enfatizó.

En el mismo video aprovechó para tirarle al gobernador Martín Llaryora, al definir al intendente como un “buen discípulo” del “modelo cordoversista”.

Pero esto no fue todo, De Loredo también expresó que los narcos “invaden San Francisco y llegan hasta Arroyito, Morteros y Las Varillas”, y que el exfiscal Bernardo Alberione, tuvo que renunciar después de recibir amenazas de muerte por parte de narcos.

Si bien la modalidad del intendente de San Francisco es no confrontar y en muchos casos de ataques políticos dejarla pasar y no darle entidad, esta vez decidió dar respuesta a las gravísimas acusaciones. El “Peta” definió a De Loredo como un político con prácticas viejas, lo trató de “mentiroso” y de “ser un especialista en actuación”.

“Lo que molesta es la forma de trabajar que tienen que entendemos está superada en la política argentina”, dijo y agregó que De Loredo no conoce San Francisco: “Vienen dirigentes políticos que no conocen la ciudad, que durante los cuatro años que duran sus gestiones no pasan nunca por San Francisco, que desconocen nuestra realidad y que mienten, pero fundamentalmente pensando que esas mentiras trasciendan en otra ciudad de la provincia porque los sanfrancisqueños no comen vidrio”.

Le apuntó a De Loredo, al indicar que es parte de los dirigentes especialistas en actuaciones, y que no saben si San Francisco está en Córdoba o Santa Fe: “Nos llena de vergüenza ajena y de dolor, sobre todo cuando vienen a mentir descaradamente con el objetivo de poder ser reelectos dentro de un año para mantener un espacio individual ya que allí no hay una construcción colectiva”.

A la vez, el sanfrancisqueño respondió sobre su política de seguridad, al resaltar que durante su gestión realizó múltiples acciones en materia de seguridad, entre ellas dotar hasta el momento del 60% de luces led a la ciudad; también valoró la labor del flamante Cuerpo de Prevención Urbana que colabora con la tarea policial. Agregó el funcionamiento de 250 domos de seguridad, superando la recomendación internacional que habla de dos cámaras cada mil habitantes; el sistema de alarmas comunitarias en cuatro barrios y la aplicación del programa Ojos en Alerta.

Por último, se refirió a que el exfiscal Bernardo Alberione renunció a su cargo no por las amenazas recibidas, sino porque estaba en edad de jubilarse.

Así las cosas por los pagos de Martín Llaryora, donde el diputado radical de la UCR, Rodrigo De Loredo, pasó una tarde de viernes por San Francisco para reunir a su tropa de San Justo, y aprovechó para grabar un video donde tiró munición pesada contra Bernarte, pero sin dudas también es un tiro por elevación al gobernador de Córdoba. Esta vez tuvo respuesta, el intendente local se subió al ring y enfrentó al diputado. ¿Habrá otro round?