Por Bettina Marengo

Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela presentaron sus listas para la interna donde se definirá la presidencia del PJ nacional y aunque muchos deslizan que el proceso electoral podría suspenderse hasta el año que viene, no hubo unidad, los teléfonos que llamaron no fueron atendidos, y los jugadores ya se están moviendo de cara al 17 de noviembre.

El miércoles y jueves estará en Córdoba el gobernador de La Rioja, con una agenda institucional y política para hacer trabajar su lista “Federales, un grito de Corazón” en Capital y en Villa Carlos Paz. Quintela tiene una muy buena relación con el gobernador Martín Llaryora, incluso de amistad describen algunos, y el sanfrancisqueño lo recibirá si el “Gitano” le pide una reunión. “Si viene con agenda institucional, será recibido con honores de gobernador. Si viene con agenda política, que la desarrolle con total libertad”, dijeron desde uno de los despachos más importantes del Panal. Cayó bien que prometiera tender puentes con Juan Schiaretti, es decir el cordobesismo, con Miguel Pichetto, con el “flaco” Randazzo, entre otros autoexcluidos del PJ, si gana la contienda.

Llaryora estará en Neuquén el martes, en viaje con empresarios petroleros (después del Litoral y la mesa oeste del cobre, estira a la Patagonia), pero el miércoles estaría de vuelta en esta ciudad. Hasta anoche no había confirmado encuentro con Quintela, pero es posible que aunque el PJ Córdoba haya dicho que no forma parte de la interna del PJ nacional porque el partido está “colonizado” por el kirchnerismo, esta semana haya foto con el mandatario que enfrenta a Cristina y a La Cámpora. Es inverosímil algo similar con Cristina.

Dicen los que la conocen que la ex presidenta no atendió el llamado de Quintela en la previa de la presentación de listas, el sábado a la noche, y que no iba a bajarse porque entiende que con el riojano al frente, el PJ va camino a convertirse en una nueva UCR post Fernando de la Rúa. El bonaerense Axel Kicillof, a quien el kirchnerismo le pidió se definiera por Cristina, quedó en la más incómoda de las situaciones no solo para su actual gestión sino para su eventual candidatura a presidente de la Nación en 2027, tanto si gana la ex presidenta como si gana el gobernador.

El miércoles, Quintela irá a la fábrica cordobesa Tazyc ubicada en la autopista camino a Pilar, firma nacional que produce maquinarias viales, ambientales, agrícolas, implementos, carrocerías y acoplados. También tiene en agenda un encuentro con gremios en la sede del Círculo Sindical de la Prensa (Cispren) que encabeza Mariana Mandakovic, de la CTA, y una charla con medios autogestivos que funcionan en el Cispren. Por separado habrá otra reunión con gremios, pero de las juventudes de las CGT. Al cierre de esta nota subían y bajaban nombres de sindicalistas que confirmaban o se bajaban. Como en divorcio reciente, no es sencillo. El titular de la UOM a nivel nacional, Abel Furlán, gremio que en Córdoba maneja la CGT Regional normalizada, está como consejero en la lista de Cristina. La Gráfica Ilda Bustos, una de las secretarias generales de la CGT Córdoba “rebelde”, figura en la lista de Quintela, también.

En Villa Carlos Paz, el riojano encabezará una choripaneada “de compañeros” y una conferencia de prensa. Esto será el jueves, día en que también tiene previstas reuniones con referentes peronistas a los que necesita poner a trabajar para las elecciones. No es casual el lugar. El caudillo de la zona, Carlos Caserio, es el primer consejero titular de la lista de Quintela, apenas debajo de los vicepresidentes propuestos. Un dato que habla de la importancia que el Gitano le dio a Córdoba, un distrito donde hay tierra árida para Cristina, lo que le permitiría hacer una diferencia a favor, y donde el kirchnerismo cree que Llaryora va a jugar por debajo a favor de la lista del “gobernador amigo”. Además de Caserio y Bustos, en la lista “Federales”, está el titular de Sadop Río Cuarto, Richard Ordóñez, y la capitalina Olga Riutort.

En la lista “Primero la Patria” que encabeza la ex presidenta, está Federico Alesandri, candidato de CKF a diputado nacional el año que viene, como consejero número 34. Es el primer cordobés de la lista. La actual titular de La Cámpora Córdoba, la diputada Gabriela Estevez, está en el lugar 55.

Con la campaña lanzada, la pregunta que muchos se hacen es cómo se votará en Córdoba con un PJ no implicado en el proceso. El padrón habilitado en este distrito es de 95 mil personas, pero no está depurado y figuran muchos afiliados que ya fallecieron. “Las dos listas van a tener que tener fiscales doce horas en cada escuela”, advierten los peronistas conocedores. Y en esa línea, la pregunta es si el PJ que conducen Schiaretti y Llaryora efectivamente mirará de afuera, como aseguran, o no tanto.