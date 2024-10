Enroque Corto

Daniele prometió profundizar el conflicto

El periodista llamó al informante gremial, para enterarse de cuáles habían sido las palabras del Secretario General del Suoem durante la concentración de las Áreas Operativas.

Informante: Estimado, no lo vi esta mañana.

Periodista: Amigo, no me vio porque no estuve. Tuve que atender a otros compromisos. Pero por suerte lo tengo a usted, que siempre está ahí para pasarme en blanco lo que se dijo, separando la paja del trigo.

I.: Ja, ja… ya parece un político empezando las conversaciones con cumplidos… no es necesario. Escuche, Daniele se quejó, dice que la paritaria del Suoem ha quedado 17 puntos por detrás de la inflación. No especificó, pero supongo que empezó a contar en diciembre del año pasado. Y dijo que la propuesta de la Municipalidad fue de apenas un dos por ciento por mes para octubre, noviembre y diciembre.

P.: Entiendo. ¿Y qué dijo de la continuidad del conflicto?

I.: Dijo que van a profundizar, y dio a entender que la cosa va para largo. Que va a haber asambleas sectoriales el jueves con las áreas Administrativas y de Educación, y el próximo martes con los CPC y con las áreas de Salud. Aclaró que no han cortado el diálogo, y responsabilizó a Llaryora y a Passerini por la situación.

P.: (…)

I.: ¿Le agrego otro dato?

P.: Por favor.

I.: Daniele le tiró un par de flores a la gestión. Dijo que al problema de Transporte lo había arreglado “bastante bien”, que están haciendo obra pública, pero… pero que cuando ellos van a pedir una recomposición salarial, “lloran”.

P.:¿Y por qué dice que sugirió que el conflicto va para largo?

I.: Porque dijo que el es consiente de que la gente empieza por enojarse con el gremio, que las primeras dos o tres semanas les van a decir de todo… pero que después la gente se cansa y empieza a ver al intendente como el responsable de los cortes, las movilizaciones y demás.

Fassi no quiere

En las últimas 72 horas, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, respondió decenas de veces a la pregunta sobre si será candidato a legislador nacional el año que viene de la mano de La Libertad Avanza.

Informante: La respuesta es no. Entendemos el entusiasmo de libertarios y de otros sectores interesados, pero Fassi no va a ser candidato a nada hasta que Talleres no salga Campeón.

Alfil: Dejo la chanza futbolística de lado e insisto: ¿no le interesa, no lo tentaron, no le dijo nada Milei?

Informante: Con Milei no ha vuelto a hablar, más allá de que coincide con todo lo que dijo en relación a la AFA. Pero no le interesa una banca de diputado, ni de concejal. Tampoco un cargo ejecutivo, antes de que pregunte.

Alfil: Igual, tuvo un punto a favor con la posición de la ISJ sobre AFA.

Informante: Ahora hay que ver que pasa, si se judicializa. La asamblea de AFA se hizo igual, se verá.

Alfil: ¿Sigue en contacto con la provincia?}

Informante: Claro. El jueves hay una reunión del Cosedepro en que estaría el gobernador Llaryora, y Fassi allí estará.

Ferrer y Brouwer de Koning de gira por el conflicto en las fábricas

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, y la diputada nacional del radicalismo, Gabriela Brouwer de Koning estuvieron en despachos nacionales preocupados por la situación de la Petroquímica y la Fábrica Militar Río Tercero. Por esto, el informante de Río Tercero llamó al periodista.

Informante Río Tercero: Recorrida de ambos para ver qué pasa.

Periodista: Ambos quiénes y qué pasa dónde.

IRT: Sí, tiene razón, pero hay preocupación por la situación en Río Tercero. Le decía que estuvieron Marcos y ‘la Gaby’ en reuniones con funcionarios nacionales del sector industrial y comercial por el tema de Petroquímica y Fábrica Militar.

P: Bien.

IRT: Sí, hubo reuniones con la Secretaría de Empresas del Estado, con la Comisión de Comercio Exterior y con la cúpula de Fábricas Militares a nivel nacional. Sobre Petroquímica confirmaron que la empresa decidió cerrar la planta de TDI por problemas de competitividad, así que ahora las gestiones se enfocarán en mitigar el impacto en los trabajadores.

P: Uuhh…

IRT: Y respecto a Fábrica Militar buscan asegurar la continuidad de la producción química y atraer inversiones privadas para reactivar el área metalmecánica.

P: Bueno.

IRT: Igual, también se discutió la posible cesión de terrenos para un parque industrial que diversifique la economía local. Veremos.

Siciliano de recorrida por San Justo

Estuvo el jefe del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba de gira por el departamento San Justo. Por eso, el informante PJ llamó al periodista.

Informante PJ: Volviendo…

Periodista: ¿De dónde?

IPJ: San Justo.

P: ¿Otra vez? Están yendo seguido a la tierra del gobernador me parece.

IPJ: Sí, es cierto. En esta oportunidad Miguel visitó la ciudad de Morteros y Brinkmann.

P: Ajá.

IPJ: Sí, estuvo de nuevo. En las dos localidades estuvo con autoridades locales, estudiantes, referentes de la región. Ahora, además, lo hizo acompañado del legislador departamental Gustavo Tevez.

P: Me parece muy bien. ¿Juntando votos?

IPJ: ¡No! Son ustedes los que insisten con eso. Igual, dejó una linda frase: “estoy convencido que cuando recorres el interior profundo de la provincia, entendés más ese gen productivo, de empuje, de fuerza que tiene Córdoba”.

P: Bueno, si eso no es campaña yo soy Messi y mañana me convoca Scaloni. ¡Le mando un abrazo!

Austin presiona con Ficha Limpia

La legisladora del radicalismo, Brenda Austin, volvió a exigir que la Unicameral trate el proyecto de Ficha Limpia. Por ello fue que el informante radical habló con el periodista.

Informante Radical: ¿Anda por ahí?

Periodista: Por supuesto, como siempre. ¿Usted?

IR: Acá, trabajando.

P: ¿Pero si no es miércoles y esta semana no hay sesión?

IR: Ese es el problema de ustedes, creen que se trabaja únicamente cuando hay sesión.

P: No se enoje, para calentar la charla un poco.

IR: Le cuento algo importante. Hubo reunión de Comisión de Legislación General y ahí Austin insistió para que el oficialismo habilite la discusión por Ficha Limpia. “Volvemos a pedirle al oficialismo que habilite el tratamiento”, señaló Austin.

P: Contundente.

IR: Sí, ella es autora e impulsora del proyecto. Y en la reunión de ahora la legisladora oficialista Victoria Busso presentó una iniciativa similar a la de Austin, que no contaba con estado parlamentario, con lo cual se volvió a postergar la aprobación del dictamen.

P: Va para largo…

IR: Ojalá que no. Yo lo mantengo al tanto.