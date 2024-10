Por Francisco Lopez Giorcelli

El pasado martes las asambleas estudiantiles, estudiantes independientes, agrupaciones, docentes, no docentes y egresados/as de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) llevaron adelante la tercera marcha federal universitaria en las calles cordobesas

La movilización, que coincidió con el segundo día del paro nacional de las y los trabajadores universitarios, tuvo como banderas principales la recomposición del presupuesto y de los salarios universitarios, tras el veto a la ley de financiamiento universitario por parte del presidente Javier Milei quien parece tener como objetivo algo más que el desfinanciamiento de las instituciones públicas.

Leticia Medina, secretaria adjunta de ADIUC, expresó su apoyo a la movilización: "Decidimos acompañar esta movilización que están impulsando desde las asambleas, los estudiantes organizados, que se han activado fuertemente". dijo la dirigente gremial a los medios presentes.

“Estamos en una situación crítica, inédita en nuestra universidad y eso se está reflejando en las acciones que sostenemos aún con el compromiso que los estudiantes puedan dar un cierre de su cursada", enfatizó la secretaria general de Adiuc

Además, Medina destacó el malestar creciente en la comunidad universitaria, afirmando que "ha sido de muchísimo acatamiento" el paro que se realizó el dia lunes y martes pasados en el marco del plan de lucha impulsado por los distintos gremios que agrupan a trabajadores de las universidades públicas del país.

“Creo que los estudiantes han comprendido la gravedad de la situación, y la gravedad de lo que se viene también, porque el presupuesto 2025 viene con más ajuste, y eso significa que probablemente la universidad no va a poder seguir funcionando tal como la conocemos el año que viene", indicó Leticia Medina finalmente.

Luego de la exitosa movilizacion donde miles de estudiantes salieron en reclamo del presupuesto y apoyando sus docentes y no docentes, se volvió a poner en eje nuevas medidas de lucha por parte de los gremios.

Esto último motivado por el gobierno nacional que profundiza el ataque a las universidades manteniendo paralizada la paritaria salarial, mientras que el presupuesto 2025 viene con un nuevo y brutal ajuste, y sostiene la campaña de desprestigio en medios y redes sociales. “Enfrentamos un ajuste inédito por su magnitud, celeridad, pero sobre todo por su explícita vocación destructiva, y el gobierno desconoce las instancias de diálogo y negociación.” dijeron desde ADIUC resumiendo el contexto actual.

Al mismo tiempo, desde ADIUC piensan en que se puede afianzar más la unidad de estos sectores. “Proponemos sostener las demandas para la recuperación del salario en 2024 y el presupuesto 2025, fortaleciendo la organización sindical docente y su articulación con el movimiento estudiantil, el sector educativo y el conjunto de los sectores golpeados por las políticas de ajuste” sostuvieron desde el gremio.

Además de enmarcar a todos los sectores bajo una misma consigna, ADIUC busca “propiciar la articulación del sistema universitario como un todo, coordinando acciones a nivel nacional; y aportar al posicionamiento de la Universidad como actor clave en el debate público sobre qué modelo de país queremos, y qué rol tiene allí la producción de conocimientos.” enfatizaron.

Finalmente dijeron que “en estas condiciones no hay diálogo posible. Enfrentamos un ataque inédito que tiene un explícito propósito destructivo.” analizaron desde el gremio que tiene una visión parecida al presidente del CIN y rector de la UNSL (San Luis) Victor Moriñigo.

Moriñigo sostiene enfáticamente que las universidades necesitan 7.1 billones de pesos para el funcionamiento de las universidades y para la actualización salarial que buscan docentes y no docentes. El proyecto de presupuesto universitario del Gobierno es de 3,8 billones de pesos (unos 3.800 millones de dólares), algo similar a lo que hoy se está ejecutando.

En una entrevista con El País, Victor Moriñigo dijo que están hablando “con los legisladores para mejorar el presupuesto 2025. Si lo conseguimos, sería encontrar una solución por vías institucionales. Contrariamente a lo que piensa el Gobierno, que considera que es un tema terminado, me parece que empezó una nueva faceta del conflicto y que va a acompañar al presidente en toda su gestión si no busca una solución de fondo.” dijo preocupado el mandatario.

Respecto a las medidas de fuerzas impulsadas Moriñigo sostiene que “las universidades tenemos que sostener un reclamo inteligente que nos permita mantener empatía con la sociedad. Hay dos cosas que nos pueden salvar del embate del Gobierno: la Constitución y la gente” dijo.

“Es un enorme desafío, porque la tentación es disputarle a Milei con las herramientas tradicionales del paro, la toma, las marchas. Eso puede salir bien una vez, dos veces, pero no diez, cuando la sociedad a la que le pedís apoyo es la misma que votó a este estilo de Gobierno. Tenemos que buscar empatía de otra manera. Ojalá que eso sea dándoles garantías a los alumnos de que van a terminar el año académico.” sostiene el presidente del Consejo que comparte la visión de muchos espacios políticos de la universidad en buscar nuevas formas de llevar a cabo un reclamo más que justo.

Respecto a la estrategia del Gobierno de Milei para deshacerse de las Universidades Públicas, Moriñigo piensa que “primero pareció que quería (Milei) arancelar la universidad abiertamente, pero después eligió otro camino: en lugar de talar el árbol, eligió no regarlo, secarnos de a poco. La impresión es que el plan del Gobierno, en ciertas áreas, es el no plan: no tiene plan de energía, no tiene plan de producción, no tiene un plan de empleo.”

“El único plan que tiene es gastar menos. Hay una mirada fiscalista casi obsesiva, y tienen fe en que eso va a generar mejoras en todos los demás aspectos. Por ahora, el plan es no hacer nada. Están buscando la muerte por inanición de la universidad pública, reducirla a la mínima expresión” finalizó Moriñigo.

Desde los distintos actores de la sociedad que intervienen en la vida universitaria parecen encontrar un mismo análisis de la situación, falta la coordinación de las acciones. En este sentido se reflotó la posibilidad de suspender nuevamente las mesas de exámenes en noviembre

De hecho la propuesta será llevada por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) al plenario nacional de sindicatos que se realizará el próximo viernes 25 de octubre.

"Mandatar al secretario General de ADIUC para que lleve al plenario conjunto de CONADU y CONADUH la propuesta de suspender la primera mesa de examen de noviembre, si no hay recomposición salarial de -al menos- el 29%", expresa una de las medidas decididas durante la asamblea de la semana pasada en el gremio docente de la UNC.

En este sentido Leticia Medina se refirió a está posibilidad y dijo que el gremio va a "participar de un plenario de organizaciones sindicales de todas las universidades nacionales que se va a desarrollar el viernes en Buenos Aires y llevar ahí una moción de suspender la primera mesa de los exámenes de noviembre para que sea una medida a nivel nacional".

Además explicó a Canal 10 que "las medidas de fuerza se van a coordinar nacionalmente porque eso es lo que garantiza su impacto". Medina precisó que se ha perdido "el 35 por ciento" del salario durante 2024 y que necesitan recuperarlo "de manera urgente" al tiempo que aseguró que el próximo año "viene con el presupuesto más ajustado todavía" lo cual va a impedir el normal funcionamiento de las universidades.