En la previa del arribo de Schiaretti en “modo presidenciable”, el diputado nacional Carlos Gutiérrez consideró que el freno en la obra de la Autovía Río Cuarto-Holmberg responde a que Nación no priorizaría a Córdoba en la distribución de los recursos. “Como piensan en los votos y no en la gente, dicen ‘para qué poner recursos en Córdoba si no nos apoyan’”, opinó el dirigente.