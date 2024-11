Enroque Corto

El Tribunal de Cuentas y la interna peronista en el norte

El informante aprovechó el viaje a Córdoba y se hizo un café con el periodista para ponerlo al tanto de varias noticias en el norte provincial. Pero hubo una a la que le dedicaron especial atención.

Informante del Norte: Hace rato que nos debíamos el café…

Periodista: Sí, y lo tuve que invitar yo porque de lo contrario no venía.

IN: No, no sea malo. No es para tanto. Vamos a lo nuestro que tengo algo lindo.

P: ¿A ver?

IN: Resulta que el juecismo y el Tribunal de Cuentas decidieron jugar de alguna manera en la interna peronista del norte.

P: ¿Cómo es eso?

IN: Esto es así. Se convocó a una firma para el convenio entre el municipio de Villa de María de Río Seco y el Tribunal de Cuentas y lo impulsó el actual intendente, José Luis Arce. Que tiene una interna tremenda con el exintendente, el también peronista y actual legislador Ernesto Flores.

P: ¡Apa!

IN: Sí, se pone lindo. La cita es mañana (por hoy) a las 10.30 en la sede del Concejo en Villa de María de Río Seco. Acá no hay que dormirse, yo sé lo que le digo. Abrazo, invito yo el cortado en jarrito.

Limia, en el conurbano

El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Leonardo Limia, encabeza reuniones políticas en el conurbano bonaerense donde lleva el mensaje del ex gobernador Juan Schiaretti y su plan nacional.

Informante: Limia estuvo ayer en la localidad de José C. Paz, en barrio el Ombú. Allí se reunió con dirigentes dispuestos a escuchar la propuesta cordobesista sobre el proyecto nacional de Hacemos. Recuerde que hoy Schiaretti estará en Tigre con el intendente Julio Zamora.

Periodista: Difícil pensar en un armado nacional competitivo sin penetrar en el conurbano, ¿no?

I.: Claro, por eso ya se está trabajando fuertemente. Limia, aprovecha la vidriera que le dio a Schiaretti su participación en la contienda nacional del año pasado y habla de que si lograron superar las PASO es posible pensar ahora en algo más grande. Por supuesto que la idea es siempre plantear un esquema de centro, lejos de los extremos.

La que se viene

El Suoem sale al cruce del vecino.

Informante: Estimado, ¿ya supo como sigue el plan de lucha del Suoem?

Periodista: Amigo, para eso lo tengo a usted. Ilústreme.

I.: Mire, la idea es sencilla, hacer muchas asambleas y maximizar el entorpecimiento del tránsito. Anote. Este martes los municipales de todas las reparticiones van a concentrar en los CPC Argüello, Empalme, Villa El Libertador, Monseñor Pablo Cabrera, Ruta 20, Pueyrredón, Rancagua, Centro América, Colón, y Jardín.

P.: Casi en todos…

I.: Espere que todavía no terminé… También va a hacer concentraciones en Salta y Sarmiento, Plaza España, Mariano Moreno y Duarte Quirós, Paraguay y Laprida, y Cañada y Caseros.

P.: 15 cortes…

I.: Así es… ¿qué le parece?

P.: Me parece que andan esquivando la Asamblea General y la convocatoria al paro…

I.: Ja, ja… Da la sensación ¿no?

P.: Ojo, también puede ser que vean más efecto en cortar el tránsito que el parar… lo que habla de que la retención de servicio no se vendría notando mucho…

