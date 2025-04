Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández





Mesa de Seguridad, hacia la formalidad

La periodista dialogaba con el informante del oficialismo sobre uno de los proyectos tratados en comisión en relación a la institucionalización de la Mesa de la Seguridad.

Periodista: Muy bueno lo de formalizar la Mesa de la Seguridad. Supongo que eso obliga a que las instituciones se reúnan con cierta frecuencia…

Informante oficialismo: Entiendo que sí. Además, sienta un precedente para futuras gestiones. Lo importante es que dé sus frutos. Que efectivamente no quede solo en el diálogo y la foto. Institucionalizarla puede contribuir a eso.

P: ¿Hubo dos reuniones hasta ahora?

I O: Creo que sí. Igual no creo que pase tanto por la cantidad de veces que se reúnan sino por las conclusiones que se puedan sacar de cada encuentro. Y es clave que haya representantes del Poder Judicial como pasó en la segunda reunión. Sin eso, faltaría una pieza clave.

P: A todo esto, hace unos días nos comentaron desde el bloque radical que estaban pidiendo esto. ¿Se están tomando algunas iniciativas de otros bloques?

I O: ¿Por qué le sorprende? (risas)

P: No lo dije chicaneando (risas). Solo tomo lo que han dicho alguna vez los concejales opositores. Que sus iniciativas muchas veces no eran tenidas en cuenta.

I O: Creo que con este tema, como con otros tantos, se tuvieron que tomar muchas iniciativas porque la situación así lo amerita. Por lo menos de la mayoría de los bloques, siempre algun proyecto se ha tomado.

P: Entonces, ¿cómo queda lo de la Mesa?

I O: Se plantea que sea obligatoria la participación de varios actores, incluso de representantes del gobierno provincial. Por otro lado, la secretaría a cargo de Karin Bogni (Participación) es la que va a tener que convocar a las reuniones.

Paritarias en proceso

El periodista dialogaba con el trabajador municipal para conocer cómo avanzan las paritarias, luego que el Sindicato de Trabajadores Municipales se expresara con preocupación por los supuestos techos paritarios que impone el Gobierno provincial.

Periodista: Quería preguntarle sobre las repercusiones que tuvo el comunicado del Sindicato. ¿Les hablaron desde la Municipalidad?

Trabajador Municipal: Tengo entendido que la comunicación es constante, pero que la Muni no se tomó personal el mensaje del gremio porque la situación es complicada para todos. Estamos viendo que otros compañeros de la provincia se sientan a negociar con los intendentes, pero desde Córdoba les imponen un techo salarial del uno por ciento. Se siente bastante como un apriete.

P: O sea, ¿están diciendo que no hay margen para un buen acuerdo?

T.M: Exactamente. La Provincia baja la línea, los intendentes la acatan y nosotros quedamos atados de manos. Y esto está ocurriendo en todos lados. Es un alineamiento claro con la política del Gobierno nacional. Ahora, habrá que ver qué hacen acá.

P: ¿Ya se abrió la paritaria?

T.M: Dicen que están charlando. El acuerdo vigente necesita actualizarse para ver qué pasará en el segundo trimestre del año.

P: ¿Qué esperan?

T.M: Esperamos que sean responsables. El acuerdo vigente necesita actualizarse para ver qué pasará en el segundo trimestre.

P: El Municipio sigue hablando de un déficit mensual preocupante.

T.M: Sí, pero que el ajuste no venga por el lado de los trabajadores como siempre pasa. Confiamos en que están pensando en una buena oferta, porque no podemos esperar a que la gente esté desesperada para reaccionar.

P: Si esto sigue así, ¿cómo piensan seguir?

T.M: Creo que no hay que descartar medidas de fuerza. Si no nos escuchan en la mesa de negociación, nos van a tener que escuchar en la calle.

P: ¡Espere! ¿Si les ofrecen un aumento acorde?

T.M: Lo celebraremos, por más que nos pidan que silbemos bajito así no los reta el gobernador (Martín Llaryora) porque se pasaron del límite.











Dova sigue caminando

El periodista recibía el mensaje de un informante que le recordaba sobre el presente político de un dirigente peronista.

Informante: ¿Le sigue el rastro a Mauricio Dova?

Periodista: Desde que dejó el Tribunal de Cuentas, no se lo ha visto mucho. Creo que estaba esperando algún reconocimiento que no llegó, ¿es así?

I: Lo borraron de la órbita de la Municipalidad y parece que se quedó a mitad de camino para llegar a Provincia, donde supuestamente le tenía guardado algo Juan Manuel Llamosas. Su presente está bastante por debajo de las expectativas para alguien que se lanzó como precandidato del peronismo y terminó cerrando con (Guillermo) De Rivas para bajarse a cambio de algo que no se estaría viendo.

P: ¿Usted dice?

I: Así funciona esto (risas). Igual quedan rastros de Dova en las calles. Están los grafitis de “Dova 2024”, pero también él sigue caminando. En sus redes muestra cada tanto que visita algún club social o vecinal. A fines del mes pasado anduvo por Las Delicias hablando con los vecinos.

P: ¿De qué?

I: No sé, pero me dijeron que estaba viendo de agarrar data para salir con algo del tema inseguridad. Yo creo que es medio prematuro decir que quiere volver a jugar políticamente, básicamente porque no tiene plataforma. Pero la historia dice que ha sido un personaje molesto para los que están arriba.







También las mujeres

El informante del Frente Cívico llegaba a la periodista para comentarle sobre la agrupación de mujeres del Frente Cívico y sus actividades en la ciudad.

Informante: Ya que el otro día se hablaba de la pata juvenil del partido, creo que podría comentarle sobre las mujeres del juecismo. Quizás no lo sepan muchos pero también se están organizando en el interior provincial.

Periodista: Me interesa. ¿Quiénes están?

I: En Río Cuarto tenemos a la licenciada Zuleica Carranza a cargo del espacio. Pero se está ampliando este esquema y se apunta a agrupar a las mujeres juecistas del interior provincial. “Mujeres del Frente Cívico del Interior” es el frente. Vienen teniendo actividades como capacitaciones, charlas sobre el rol de las mujeres en política y en diversos ámbitos. Por el Día de la Mujer hubo un taller muy interesante sobre esto también. Ya le deben haber comentado que en el partido se está apuntando a la formación de los y las dirigentes. Se apunta, en todos los esquemas que tenemos, a capacitar y prepararnos para fortalecer el partido.

P: El otro día me decían eso de “apostar por el interior”. Que por eso se iba a ver más seguido a dirigentes del espacio por estos lados.

I: Acá en las últimas elecciones le fue muy bien a Luis (Juez). Hay que apostar a fortalecer y elevar el perfil de nuestros dirigentes de la zona.