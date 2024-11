Radicales presionan a De Loredo para negociar bloques antes de fin de año

Por Gabriel Silva

En el radicalismo cordobés hace rato que muchos hacen la misma cuenta: control del bloque y del interbloque en la Unicameral, manejo de la bancada en el Concejo Deliberante, presidencia del foro de intendentes y el despacho principal del Comité Provincia. Todo, en un mismo sector o con aliados clave a la figura del diputado nacional y jefe de una de las bancadas en la Cámara baja, Rodrigo de Loredo. Por lo que varios creen, desde hace ya un par de semanas, que llegó el tiempo de repartir, negociar o, por lo menos, empezar a conversar para distribuir.

En eso está una porción de la UCR cordobesa que respeta la expectativa que genera el parlamentario a futuro, aunque entiende que hay que empezar a dar el debate. Y se lo hicieron saber varios antes de que De Loredo iniciara su viaje rumbo a los Estados Unidos para oficiar de veedor de las elecciones presidenciales en el país del norte.

La conversación en la Unicameral

Dentro de la Legislatura provincial, el comando del bloque está en manos de Matías Gvozdenovich y al interbloque lo controla Alejandra Ferrero. Ya hubo reuniones tensas y algunos parlamentarios resisten la continuidad de Ferrero al frente del armado que nuclea a los partidos de la alianza. Sobre todo legisladores del interior que reniegan del manejo, algunos lo hicieron saber y la respuesta de pares que avalan la figura de Ferrero es que “siempre son los que tienen lazos con el oficialismo provincial”.

De hecho, hace unos días un legislador con oficio invitó a comer a algunos parlamentarios del interior para tratar de calmar las aguas y cerrar filas detrás de la figura de De Loredo. Y, por consiguiente, de Ferrero.

“Son cuatro o cinco legisladores del interior, con un pasado como intendentes que entienden que no hubo un reparto equitativo de las autoridades y no comparten, por ahí, el estilo de la conducción. Pero no va a llegar a mayores”, dijo una fuente a Alfil sobre los roces.

No obstante, otra legisladora con domicilio en la capital reconoció las tensiones y puso en duda la continuidad de la postura con respecto al rechazo a la asistencia a las reuniones de labor parlamentaria. “Eso no tiene mucho futuro. Se cae, el resto quiere entrar a ser parte de lo que se discute y se cocina ahí”, dijo.

Por su parte, los que avalan la conducción de Ferrero dicen que hay conformidad con el perfil y la manera en la que sostiene los cruces con el oficialismo. Por lo que no encuentran motivos para cambiar el liderazgo de la parlamentaria que responde de manera directa a De Loredo y al titular del partido, Marcos Ferrer.

Además de sumar en las últimas horas un triunfo legislativo como la aprobación del bloqueo de 429 páginas ilegales de juego on line. Batalla que impulsó la propia Ferrero y logró consenso con otras bancadas.

La tensión en el Concejo

En tanto, dentro del Legislativo municipal el escenario no dista mucho. Están aquellos que rechazan la conducción de Elisa Caffaratti al frente del bloque, como los que la respaldan y aseguran que desafiar a la edila es estar haciéndolo con De Loredo. “No debería ser el momento para salir a raspar a Rodrigo después de la fractura en Diputados” dijo una fuente.

Igual, es real que hubo conversaciones en los últimos días y que las mismas llegaron a oídos del propio De Loredo. Hay una porción de cinco concejales que se podría extender a más que tiene intenciones de manejar la bancada a partir del año próximo. Y en dicha estructura, además de tener ya definidas las autoridades, hay representación de distintos núcleos como el negrismo, el beesellarismo y el angelocismo.

“O hay un recambio, o esto se rompe. No podemos seguir sin una estrategia opositora cuando estamos por entrar a un año electoral y después de eso tenemos que salir a pelear la Ciudad. Si quieren que al ritmo lo siga marcando al juecismo, entonces avisen”, afirmó a Alfil una persona al tanto de las conversaciones que se vivieron en los últimos días en el Concejo y que podría derivar en la presentación de la nota al viceintendente Javier Pretto.