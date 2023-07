Por Gabriel Silva

El contundente revés que sufrió Rodrigo de Loredo en la elección capitalina del domingo último reavivó en el seno de Juntos por el Cambio nuevos capítulos de la difícil convivencia. Particularmente, porque como ocurre en este tipo de traspiés la paternidad empieza a resumirse en pocas caras y, sobre todo, con una gran mayoría de reproches en la alianza que apuntaron al candidato radical al Palacio 6 de Julio.

Ya sea por el personalismo, lo errático para salir de situaciones complejas como la acusación que hizo el peronismo sobre dos familiares de candidatos a concejales en la lista aliancista o la fallida estrategia del diseño de la campaña donde se borró, no solamente la marca Juntos, sino también la estética de la coalición, los escudos de los partidos y hasta la figura de la candidata a viceintendenta, Soher El Sukaría. Poco visibilizada según entienden algunos en el PRO y sin el rol que otros amarillos creían iba a tener la mujer que ostenta la territorialidad de su partido en la capital cordobesa.

De todo, los popes nacionales repararon en reproches que se hicieron sentir ya en la noche del domingo al entorno de De Loredo y de otros dirigentes cordobeses de JpC por la decisión de sepultar una marca que es fuerte en lo que considera un bastión. Aún en la derrota.

Y no únicamente esto, los enojos de algunos dirigentes de peso nacional también se pusieron de manifiesto por, lo que creen, fue la llegada de encuestas con números que no se condijeron con el resultado final. “Vinieron porque tenían otros números, no por el compromiso nada más. Por eso, también la decisión de Rodrigo de apurar el reconocimiento de la derrota con las mesas testigo”, resumió un armador que estuvo en el Botánico.

La inagotable interna radical

Por otra parte, con la caída de De Loredo, uno de los que evitó el trámite jubilatorio fue el diputado Mario Negri, quien ayer y sin dejar que el cuerpo se enfriara se paseó por los medios porteños para analizar la derrota de su correligionario. Dejando atrás así, las esporádicas apariciones que hizo en la campaña capitalina y aprovechando una declaración del derrotado (ver aparte) que solo se limitó a las redes sociales.

Negri, volvió a retomar su rol de portavoz mediterráneo de la alianza y hará un usufructo de ello hasta que culmine su estadía en el Congreso el 10 de diciembre próximo.

En tanto, el mestrismo, desplazado de las listas y poco convocado para las recorridas, limitó su compromiso en campaña y expuso las falencias territoriales del candidato en contra del dos veces intendente Ramón Mestre. Algo reconocido incluso por otros socios de la alianza.

“Quedó en evidencia que Rodrigo no controla el aparato, lo domina Ramón y eso se vio. Al margen de que algunos en el búnker no lo dejaron entrar al VIP”, sostuvo un socio con peso dentro de la coalición. Como para plasmar la fricción entre el sector que domina el exintendente y el del hombre de Evolución.

Dos fuentes contaron que Mestre llegó acompañado por el presidente del partido a nivel nacional, Gerardo Morales, y no le permitieron el ingreso por orden de un dirigente cercano a De Loredo.

“Todo esto demuestra que estamos en crisis, no nos renovamos, mientras ellos ya van por la segunda camada de peronismo, y algunos de los nuestros siguen subestimando la territorialidad. Creen que una elección se gana con redes y reuniones de hotel”, se quejó anoche a Alfil un histórico del radicalismo.

Encima, el fastidio creció cuando al escenario subieron dirigentes cordobeses que estuvieron de vacaciones en plena campaña. “El peronismo movió todo, trajo dirigentes del interior y nosotros a los nuestros los teníamos en la nieve. Así es difícil”, agregaron.

Para peor, la desconfianza por la convivencia legislativa crece y asoman la posibilidad concreta de un interbloque para poder cumplir con los cargos. Mientras, en el oficialismo aseguran que quien tendrá una oficina cerca será el actual legislador radical, Orlando Arduh, de reciente incorporación a Hacemos y con la misión de abrir el libro de pases desde diciembre.

Fiebre amarilla

El PRO también transita su propia incomodidad. El carreteo rumbo a las Paso verá acrecentar las diferencias entre larretistas y bullrichistas y en la noche del domingo hubo un primer round por el reclamo público de los primeros a los segundos –siempre cordobeses- por la incorporación de Jéssica Rovetto Yapur en la lista. La ahora concejala electa cuya pareja está investigada en una causa federal por narcotráfico.

Encima, en la vereda de enfrente y en clima de festejo estaba el expresidente del partido, ahora flamante viceintendente electo de Passerini, Javier Pretto. El enemigo íntimo de Sukaria que alcanzó el objetivo en alianza con el PJ y ahora se sumará nuevamente al armado de campaña de Horacio Rodríguez Larreta.

Las dudas en el juecismo

Para el entorno de Luis Juez sobrevuela una incógnita: si esos siete puntos que se habían perdido en la Capital, tenían en De Loredo al hombre para recuperarlos. Ya sea trabajando o como compañero de fórmula y más aún porque la diferencia que Passerini sacó fue la misma que obtuvo en Capital Llaryora por encima de Juez.

A la hora de asumir el liderazgo opositor, son varias las voces que sostienen que es una discusión que no se extenderá demasiado. Juez quedó mejor posicionado que De Loredo, el hombre del Frente Cívico dijo que peleará por la gobernación nuevamente en cuatro años y creen en el juecismo que lo mejor que puede hacer el radical de Evolución es asumir la banca en el Concejo Deliberante para quedarse en Córdoba.

Una idea que no le simpatiza a De Loredo, que aspira a lo mismo que Juez en 2027: pelear la Provincia.

Por último, en diálogo con figuras nacionales, a Juez le reportaron los errores de De Loredo y él les ratificó que peleará por sostener la unidad de Juntos. Algo que, por ahora se parece más a una fractura expuesta que a la consolidación de la filial cordobesa de la alianza.