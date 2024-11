Por Yanina Soria

El cordobesismo celebró ayer los 25 años del Plan Primer Paso (PPP), el programa lanzado por el ex gobernador José Manuel de la Sota para brindar una primera experiencia laboral a jóvenes de entre 16 a 25 años, en el marco de un acuerdo entre el Estado y el sector privado. Allá por 1999, surgió como respuesta a la crisis de desempleo y con el tiempo se fue modificando en función a las demandas del sector productivo.

El gobernador Martín Llaryora ponderó la mirada visionaria del padre del cordobesismo y la continuidad del programa como política de Estado sostenida por el ex gobernador Juan Schiaretti; destacó incluso que ya esté institucionalizado por ley en la provincia.

Frente a un auditorio completo al que asistieron ministros, intendentes, funcionarios, representantes sindicales, autoridades del sector privado, entre otros, Llaryora relanzó una nueva edición del PPP, que anunció con algunos cambios.

Paradójicamente, no estuvo entre los presentes la hija del ex mandatario, la actual diputada Natalia de la Sota, que fue invitada pero no pudo asistir; precisamente, la parlamentaria fue quien impulsó la iniciativa a nivel nacional.

Marcando un claro contraste con la política nacional libertaria de motosierra y retiro del Estado en todo lo que se pueda, Llaryora reafirmó su decisión de sostener el plan: “no sólo vamos a seguir, sino que vamos a iniciar nuevos programas”. Allí mencionó el recientemente presentado programa de Empleo +26 y el trabajo conjunto con el sector privado, las cámaras y gremios en el impulso de estas iniciativas.

Según los datos de la Provincia, por el PPP ya pasaron más de 200.000 beneficiarios en sus distintas ediciones y diversas variantes, y más del 50 por ciento de los jóvenes que han realizado la práctica laboral en una empresa, posteriormente, ha sido incorporado a un trabajo registrado, aseguraron.

“Esta es una foto que no marca grietas: empresarios, cámaras, asociaciones, sindicatos y Gobiernos. Todo en la misma mesa, tirando todos para el mismo lado”, dijo ayer en su discurso el gobernador.

“Argentina es un país con grandes oportunidades, es un país con una potencia productiva pese a las malditas retenciones. Un país con talento, no tenemos problemas religiosos, estamos todos sentados aquí… Entonces ¿qué nos pasa?? Y nos pasa que no tenemos proyectos en común, y que cada uno que llega cree que refunda la Argentina y después la refunde y que muy pocas cosas se sostienen en el tiempo”, disparó.

En esa línea, el titular del Ejecutivo cordobés destacó que entre el PPP y Empleo +26, la Provincia invierte más de 30 mil millones de pesos, mientras consideró que “este es el mejor programa de selección de personal que existe en la Argentina desde hace mucho tiempo. Les pido a todos que vuelvan a abrir sus puertas y den oportunidades de capacitación”.

Destinatarios

El PPP está destinado a jóvenes que se encuentren desempleados, que no cuenten con experiencia laboral relevante y que vivan en la provincia de Córdoba, con prioridad para quienes vivan en la región del noroeste y departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca. En esta edición, se incorporó el beneficio del Boleto Obrero Social para los beneficiarios del plan.

El programa tiene dos modalidades: relación de dependencia y práctica laboral. En el primer caso, el cipo es de 7.500 trabajadores y el ingreso es directo hasta agotar el cupo. La remuneración será de acuerdo al convenio colectivo del rubro en el que se desempeñe.

En el caso de la segunda modalidad, también con un cupo de 7.500 trabajadores, se sorteará por Lotería de Córdoba. De ese total, el 25 por ciento queda garantizado para personas que residan en NOC, Roque Sáenz Peña y General Roca. El 5% para personas con discapacidad y trasplantados y otro 5% para personas en situación de alta vulnerabilidad.

La práctica laboral será de 20 horas semanales, por 6 meses, con capacitaciones. Y la asignación estímulo es un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) cofinanciado con el sector privado.