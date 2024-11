Como suele pasar todas las semanas, San Francisco recibe la visita de algún funcionario provincial, enviado por el gobernador Martín Llaryora, para gestionar y bajar línea política del proyecto del “Cordobesismo” en una ciudad donde lo conocen más que nadie. En esta ocasión, el encargado fue el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, quien participó de al menos dos actos junto al intendente Damián Bernarte: uno en la Tecnoteca y otro la Penitenciaría N° 7.

“Antes de fin de año vamos a tener nombrados la totalidad de fiscales que están vacantes”, comentó días atrás Julián López en una entrevista mano a mano con Alfil, sin embargo, este martes el ministro de Justicia pasó por San Francisco y no trajo novedades al respecto.

Cabe recordar que en esta región existen vacantes que son demandadas desde hace tiempo, incluso algunas de ellas se acentuaron con el retiro del fiscal Bernardo Alberione, como las de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Complejos.

Esto motivó que otros fiscales ocupen momentáneamente esos importantes cargos, teniendo a su vez sus propias fiscalías. Por lo que se aguarda que se designen nuevos magistrados para estos espacios.

La otra faltante que se puso en evidencia recientemente con el atroz crimen de Aralí, es la fiscalía de Morteros, la cual lleva mucho tiempo sin tener un fiscal a cargo de esa jurisdicción, y está subrogando Oscar Gieco, quien ya tiene tres fiscalías a cargo.

Trajo bicicletas

El funcionario del gobierno de Llaryora dedicó su recorrida por la cabecera del Departamento San Justo para dos inauguraciones importantes.

Por un lado, López participó de la presentación del nuevo programa "San Francisco en Bici", el flamante sistema de bicicletas públicas que tiene la ciudad.

“Hoy es un motivo de orgullo para nosotros porque estamos aquí en San Francisco, poniendo en marcha un programa integral del cual nuestra responsabilidad es una parte pequeña en comparación con todo lo que el municipio ha llevado adelante”, sostuvo López en el acto realizado en la Tecnoteca junto al intendente Bernarte.

También destacó que el programa se fue gestando de manera colaborativa desde sus comienzo años atrás, haciendo referencia en primer lugar al programa “Circular” el cual surgió en la ciudad de Córdoba capital, durante la intendencia de Martín Llaryora, para lo cual mediante un trabajo coordinado con instituciones y empresas privadas se recuperaron bicicletas en desuso y junto al Servicio Penitenciario de Bower se trabaja desde una faz más humana con el desarrollo de un taller para contribuir con la recuperación y mantenimiento de los rodados.

Por último, anunció que al igual que se desarrolló en la ciudad de Córdoba, en San Francisco, en el Establecimiento Penitenciario Nº7, van a formar un taller para que los internos también trabajen no sólo en la recuperación y adaptación de estas bicicletas, sino también en el mantenimiento de las bicicletas del servicio público de San Francisco”.

En la cárcel

La otra participación importante se desarrolló en dependencias del Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco, donde el ministro López, otra vez junto a Bernarte y otros funcionarios políticos y judiciales, entre ellos el exfiscal Bernardo Alberione, rindieron un homenaje al recientemente fallecido juez federal Pablo Montessi, quien había asumido en mayo de 2023, en un juzgado que estaba vacante desde julio de 2018.

En este acto, López recordó la importancia de la iniciativa de impulsar la práctica del rugby dentro del establecimiento penitenciario recordando que Montessi consideraba a este deporte como “una forma de vida" que fomenta la integración social. "Este deporte brinda valores, normas y la posibilidad de pertenecer a un grupo", solía decir, convencido de que esta disciplina era clave para la resocialización de los internos.

El legado de Pablo Montesi, quien veía en los detenidos un potencial para cambiar sus vidas, sigue vivo hoy en el penal de San Francisco, donde la creación de un pabellón exclusivo para los jugadores de rugby fue uno de sus logros más significativos. “Este pabellón responde a un criterio de agrupabilidad que es la práctica del deporte”, explicó López.

De esta manera, el ministro de Justicia de la provincia tuvo un paso bastante activo por San Francisco, pero pese a estar junto al mismo exfiscal Alberione quien levantó la voz por falta de funcionarios judiciales en esta jurisdicción, eligió no hablar demasiado sobre el tema. Sabiendo, obvio, que es una cuestión que no urge en la agenda de la comunidad en general, aunque no deja de ser importante.