Por Gabriel Silva

La expectativa por la llegada a Córdoba el próximo viernes de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, radica en diversos factores. El principal, sin dudas, los avances en el armado libertario rumbo a las elecciones legislativas del año próximo; todo en medio de un cese dentro del fuego amigo que desde hace un tiempo se lanzan entre los referentes locales del espacio que a nivel nacional lidera el presidente Javier Milei.

Por ahora, la sensación que sobrevuela en la previa al arribo de “El Jefe” es un pacto de no agresión, aguardar el acto del viernes en Studio ­Theater y, fundamentalmente, cerrar fi las en contra del arribo de los foráneos. Donde, no solo incluyen al senador Luis Juez y al diputado nacional Rodrigo de Loredo, sino que también el alambrado rige para el presidente de Talleres, Andrés Fassi; y, en cierto punto, incluye al libre pensador Agustín Laje, de una presencia mediática cada vez más notoria. Y a quien últimamente ven mucho más cercano al asesor Santiago Caputo que a los hermanos Milei.

En las últimas horas hubo conversaciones por el tema de la seguridad en el acto, cortes de calles y ciertos recaudos desde la organización que encaran los entornos de Karina, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario en esa porción del Congreso, Gabriel Bornoroni. Además de la disposición de la militancia y el orden de los discursos de ellos tres como únicos oradores. Probablemente con el cordobés y el riojano en el arranque, y con presencia de medios, para que, cuando llegue el turno de Karina, sea sólo con la militancia y la dirigencia. Sin la prensa. Por su parte, y acerca del mensaje de la hermana del Presidente, todos aguardan una bajada de línea a los puros, fortaleza para encarar el 2025 electoral y la puesta en marcha del scanner para ver grado de ideas libertarias encima. “Lo venimos diciendo hace rato: los que abracen las ideas de la libertad van a tener espacios, los que dicen eso, pero hacen lo contrario, desde ya que no”, repiten aquellos de línea directa con Balcarce 50. Los libertarios puros están enojados con el rol que siguen ocupando en algunos ámbitos de la opinión pública Juez y De Loredo y ya lo hicieron saber. “Resulta que varios se siguen comiendo la curva de que uno come milanesas y el otro habla con Caputo, pero ojo que no es tan así. Hay que ver cuánto confían en ambos desde Casa Rosada”, dijo a Alfil una persona que sigue de cerca la organización del evento del viernes por la tarde. Sin embargo, también es real que la munición entre los propios se guardó. Aunque no del todo.

Entre Bornoroni y la dirigente Verónica Sikora las cosas no están bien, algunos cuentan que ella reclama una apertura del diputado que aún no se produjo; motivo por el cual ya hubo algunos reproches a Buenos Aires. Y del lado del parlamentario aplican la misma lógica que para con el legislador provincial, Agustín Spaccesi: “a los dos se le ven los hilos”, lanzó una persona ayer. Y es precisamente Spaccesi otro de los que no cuenta con el aval de la dirigencia local para un lugar importante en la cita del viernes durante el arribo de Karina.

Tal es así, que el motivo de conversación entre los libertarios en el día de ayer pasó por la inauguración de “La Casa de la Libertad”, la sede que el próximo sábado abrirá las puertas en la antigua casona de la Ucedé (también del Partido Demócrata y el PRO) en calle Deán Funes y donde el legislador provincial libertario tendrá una base. “Con el respaldo del Partido Libertario, el Partido Demócrata, gente que estuvo en el PRO, y la Fundación Libertad, que fue la que organizó el evento en el que se conocieron Javier con Victoria Villarruel”, dijeron cerca del legislador provincial, mientras esperan por un café para una charla directa con Karina.

Fuego amigo. Hace rato que Bornoroni se paró sobre la línea directa que tiene con los Milei y los Menem, el tándem familiar del que se necesita la venia para un armado propio y ambicioso desde lo electoral. Ubicado ahí, pretende el control de la lapicera para las listas del 2025 y obtener el máximo escalón de la boleta para la candidatura a la gobernación en el 2027. Cerca de él razonan “¿por qué Milei confiaría en Juez o en De Loredo?” “Rodrigo, todas las muestras de confianza que le dio Javier, las dañó. Pasó con el tema jubilatorio, las universidades, lo de la Side… al final, en las malas te deja solo”, reconocieron en el entorno de Bornoroni.

Los que hablan con él cuentan que no lo ve a Fassi con intenciones de ser candidato el año próximo y se escuda en versiones que salen del mismo Talleres. Por lo tanto, como ya lo contó Alfil, trabaja en el impulso de Gonzalo Roca, apoderado de LLA y hombre de extrema confianza del jefe del bloque en Diputados. En tanto, con las mujeres cierto es que no hay un ida y vuelta con Sikora, a pesar del pedido que había salido de Casa Rosada hace unas semanas para una construcción conjunta entre ambos. Cerca de Sikora le reprochan esa falta de apertura, dicen que se ponen a disposición, pero que no hubo llamados y es por ello por lo que pusieron al tanto de la situación a Milei.

Además, también molestan en el entorno de la blonda los gestos cada vez más reiterados que existen entre Bornoroni y la diputada bullrichista, Laura Rodríguez Machado, rival directa de Sikora para el armado 2025.

“Ese escalón se disputa entre ellas dos, pero si hablamos de ‘puros’ está claro que debería ser para Sikora, que es la que viene haciendo el territorio y se bancó una campaña sola el año pasado”, devuelven cerca de la dirigente libertaria.

Objetivos de corto y largo plazo. En la organización todos reconocen que los discursos del viernes estarán apuntados a la elección del año próximo y los números que necesita Milei para transitar con mayor tranquilidad la segunda parte de su gestión en su vínculo con el Congreso.

“Tiene que meter 40 diputados en toda la Región Centro, además de Caba y provincia de Buenos Aires. Para después enfocarse, lógicamente, en los distritos en los que se vota al Senado y dejar de depender de (Victoria) Villarruel”, reconoció un libertario a este diario.

Sin embargo, más allá del objetivo del año próximo, del 2027 también se habla. Y no son pocos los que quieren lanzar algunos dardos pensando en esa agenda como, por ejemplo, poner en la mira la gestión del intendente Daniel Passerini.

Carne de redes sociales hace algunos días por el ataque del polémico Gordo Dan por Uber, hay libertarios que sostienen que es un objetivo posible la pelea por la intendencia donde Passerini no tiene reelección y algunos despachos provinciales del peronismo están dispuestos a conversar la Ciudad como prenda de negociación. Esto, sumado a las críticas que algunos esbozan por la planta de funcionarios en la Municipalidad y los cuestionamientos que el propio Passerini hizo en su momento en contra de Milei. Tal vez, el dirigente del oficialismo cordobés más duro con el Presidente desde el arranque de este año. Con todo esto se calienta el clima previo al arribo del ‘Jefe’ el próximo viernes, en lo que muchos marcan como el arranque -no oficial- de la campaña 2025.