Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Que Di Bella siga de secretario…”

El periodista charlaba con un dirigente del PJ sobre una graciosa interacción entre Juan Manuel Llamosas y Germán Di Bella, secretario de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Municipalidad.

Informante: Hace un rato presentaron unos microcréditos para beneficiarios del Trama Emprendedora. ¿Estuvo en la conferencia? Se dio una situación graciosa.

Periodista: Estuve, pero no sé a qué se refiere. Salí un ratito para atender un llamado y ahí me lo debo haber perdido.

I: Le cuento. No había locutor para la conferencia, así que le pidieron a Germán Di Bella que oficie de presentador. Cuando tuvo que darle la palabra al intendente, arrancó bien. Pero después tuvo un traspié. Se largo a nombrar a todos los que estaban presentes, a los funcionarios, concejales y demás integrantes del Gobierno. Se le mezclaron nombres, se olvidó de algunos y se lo notó titubeante. No es fácil eso de la conducción, pero el intendente le hizo saber que estuvo mal.

P: ¿Qué le dijo?

I: Cuando terminó Di Bella, se hizo un silencio y Llamosas salió con un “no es lo tuyo, German”. Entre risas, le dijo que mejor siga de secretario porque la conducción de eventos no eran lo suyo. Destaco que no es común verlo al intendente haciendo chistes, así que debe andar de buen humor.

Negociaciones “trabadas”

El periodista consultaba con su informante en la actividad del Palacio de Mójica para consultarle respecto a la continuada negociación paritaria entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Periodista: Disculpe que lo moleste con esto, pero tengo curiosidad sobre la negociación paritaria que está en marcha dentro de la Municipalidad. Me dicen que hay reuniones, pero nunca hay resultados. ¿Sabe si está próxima a cerrarse la paritaria?

Informante: No sé si soy el más apto para responderle. No porque no tenga información, sino porque soy el menos optimista con estas cuestiones. Verá, cualquier suba repercute en el bolsillo de todos, pero está tardando más de la cuenta esta mesa de negociación.

P: ¿Y qué tiene de información?

I: Hace un ratito lo escuché a Guillermo De Rivas (secretario de Gobierno) hablando con la prensa. Según él, las negociaciones están avanzando, pero dio a entender que todavía no se ha llegado a un acuerdo. De Rivas está hablando con términos ambiguos pero que prometen algún pronto acuerdo. Infiero que la misión del secretario es cuidar las cuentas frente a lo que viene en materia económica. Es decir, no pueden largarse a ofrecer como en otros tiempos, capaz porque antes de que sean las elecciones en la ciudad todavía quedará otra mesa paritaria. ¿Entiende?

P: Me está diciendo que se especularía menos si las elecciones fueran dentro de poco, ¿no?

I: Exacto. Pero entiendo también que no quieren desordenar las cuentas en el peor momento posible, menos si están dándole forma al tema de los concursos para que ingrese más gente. Pero en el gremio no están contentos…

P: ¿Qué dicen ahí?

I: Que la negociación no avanza. Que está trabada. Con los básicos bajos, les están ofreciendo un sueldo que no incluye un porcentual mensual de recomposición salarial para luego ajustar por inflación. Lo que tienen en la mesa no es un incremento, sino una simple actualización por inflación sobre un básico atrasado. ¿Escucha eso? Bien de fondo, empiezan a sonar los bombos.

“Va cayendo gente al baile”

La cronista recibía un mensaje del informante peronista, quien le comentaba sobre la presencia de diversos dirigentes en la reunión massista (organizada por la agrupación La José Manuel).

Informante peronista: Veo que están siguiendo la movida del massismo en la ciudad. A que no sabe quienes estuvieron en el encuentro del lunes. Le tiro unos nombres que seguro le interesarán: Enrique Novo y Gustavo Dovis. Va cayendo gente al baile, como se suele decir…

Periodista: Justo hace unas horas veía un posteo de Novo que me pareció interesante. Se mostró de acuerdo con lo que dijo Llaryora sobre los “pituquitos de Recoleta” pero también dijo que había “pituquitos del Cerro de las Rosas” que le dicen a Río Cuarto lo que tiene que hacer…

I P: Más claro, échele agua. Está claro que hay quienes no se sintieron dentro del schiarettismo. Incluso Dovis, quien se desempeñaba como fiscal contravencional. No se olvide que uno de los que se fue del gabinete también es Mariano Mancinelli de Servicios Públicos, quien entró a la gestión por el lado de Novo. Bueno, estuvieron en la reunión de trabajo que se hizo el lunes y no me parece menor ver cómo algunos sectores que supieron acompañar al llamosismo se están inclinando por bancar a un candidato presidencial que no es Juan Schiaretti.

P: ¿Qué espacios estuvieron en concreto?

I P: Convocatoria Sur, Partido Solidario, Vientos del Sur, espacios afines al kirchnerismo. También empresarios, docentes, sindicatos, vecinalistas. Tuvo una interesante convocatoria.

La pelota a Almada

El informante llegaba a la periodista luego de escuchar las declaraciones periodísticas del subsecretario de Salud municipal, Isaac Pérez Villarreal luego de haber declarado en el marco del juicio que tiene al falso médico, Ignacio Martín, imputado por diversos delitos.

Informante: Con todo el tema electoral, no hay que olvidarse que sigue el juicio al falso médico. Sabemos que el jovencito tiró varios nombres. Claro que, con lo que ya se sabe, su palabra está bastante devaluada. Pero algún que otro funcionario habrá estado muy estresado por estos días. Recién (por ayer) declaró el doctor Villarreal.

Periodista: Cierto. Le cayó al ex titular del COE, Diego Almada pero también a la gente de Salud de la Muni.

I: De Almada dijo incluso que le ofreció hacerle unos sellos del Ministerios de Salud y que también le dio la matrícula. Pero a (Marcelo) Ferrario y a (Isaac) Pérez Villarreal los nombró porque, según dijo el “meditrucho”, lo presentaron como alguien que venía de Córdoba y que estaba “flojo de papeles” pero que trabajaba muy bien. Básicamente, dijo que sabían que él no era médico.

P: Eso fue fuerte. Más allá de la credibilidad que pueda tener o no el imputado, no son declaraciones livianas. ¿Pero qué dijo Villarreal? ¿Negó lo que delcaró Martín?

I: Escuché solo lo que dijo ante la prensa y básicamente le pasó la pelota a Almada. Porque, después de todo, es quien lo trajo a Río Cuarto. Además, dijo que tampoco lo conocía a Almada, más allá de lo que fue de público conocimiento y de que había estado trabajando en algunos brotes puntuales en distintos puntos del interior provincial.