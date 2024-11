Passerini congela el conflicto y acorrala al Suoem contra el calendario

Por Felipe Osman

Con el conflicto en escalada y las bases ofuscadas por la pérdida del significativo ingreso que representan las prolongaciones de jornada, concedidas bajo la forma de “horas módulo” desde la gestión de Martín Llaryora al frente del Palacio Municipal, el ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles a partir del lunes.

Daniele había llevado el reclamo a su cénit con una asamblea general que paralizó el centro de la ciudad el miércoles, y un intenso cronograma de asambleas en las calles, para maximizar el descontento de los vecinos, para los próximos días.

Aunque el cacique de los municipales mantiene un gran poder de convocatoria, entre las bases cobra más y más fuerza el reclamo de los empleados que ven esfumarse una significativa porción de sus salarios por el quite de colaboración que la conducción les exige, y que implica un correlativo ahorro para el municipio.

Es que este quite de colaboración conlleva que los municipales no marquen en los relojes horas extra, que desde la gestión llaryorista son liquidadas bajo la forma de “horas módulo”, no computan para el pago de aportes patronales, y son concedidas por las autoridades de cada repartición.

Ya en las asambleas que siguieron a la última oferta del municipio (5 por ciento para noviembre, 5 por ciento para diciembre), arrimada el pasado jueves en las oficinas de la cartera provincial conducida por Omar Sereno, las bases manifestaron su descontento ante la decisión de la conducción del Suoem de rechazar la propuesta sin ponerla a consideración de los trabajadores.

Ahora, la prolongación del conflicto amenaza con arrastrarlo hasta fines de año, peligrosamente cerca del receso estival, que en los últimos años ha venido acompañado por un receso administrativo capaz de minimizar el poder de fuego del sindicato durante enero.

El escenario abierto por la conciliación pone al gremio en una disyuntiva sumamente compleja, dando la ventaja al Palacio 6 de Julio.

Si el gremio decidiera no acatar, entonces cualquier medida de fuerza que tuviera lugar durante la conciliación podría ser declarada ilegal, y todos aquellos que participen de las protestas, asistan a las asambleas o vayan a paro, quedarían incursos en faltas que podrían ser sancionadas por el Ejecutivo.

De hecho, hace tiempo que en las mesas paritarias el municipio pone sobre la mesa decenas de sumarios iniciados durante la gestión de Ramón Mestre, capaces de ablandar el clima de la negociación.

Por el otro lado, si el gremio acata la conciliación, cuando esta termine ya estará promediando diciembre, las fiestas de fin de año estarán a la vuelta de la esquina, y el receso administrativo de enero, también.

El conflicto volverá, en los hechos, a foja cero. Y todo el trabajo que ha ocupado a los delegados durante los últimos 30 días sólo habrá valido para que el municipio ahorre en el pago de las horas módulo que no fueron trabajadas ni, consecuentemente, liquidadas por la secretaría de Capital Humano.

El Suoem deberá empezar a calentar una vez más, con buena parte de los municipales todavía de vacaciones, y los restantes cargados de frustración contra en Ejecutivo, pero también contra la conducción, que habrá embanderado a las bases hacia una protesta tan costosa como inconducente.

La expectativa que ayer corría por igual entre delegados y funcionarios de segunda y tercera línea, es que el Suoem y la gestión municipal alcanzarán un acuerdo durante la vigencia de la conciliación. Pero, en cualquier caso, lo harán en un escenario en el que el municipio tendrá la ventaja, habiendo acorralado al gremio contra el calendario.