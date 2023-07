17S: Inquietud en UCR apura movilización de las bases

Por Julieta Fernández

El fenómeno de la baja participación electoral en los últimos comicios (en particular en Córdoba Capital) no resulta inadvertido para la UCR Río Cuarto, a casi un mes y medio de la elección que dirimirá quién será el próximo candidato a intendente del partido. En particular, el núcleo Evolución sería uno de los más golpeados de la jornada del domingo, teniendo en cuenta la fuerte cercanía de algunos dirigentes locales con Rodrigo de Loredo, quien peleó la intendencia de la Capital frente a Daniel Passerini.

El desafío del partido centenario será incentivar la participación de los propios e independientes para elegir al candidato a intendente que enfrentará al potencial sucesor o sucesora de Juan Manuel Llamosas. En un contexto particular: la elección será un mes después de las PASO y un mes previo a las elecciones generales. Otra variable que inevitablemente tendrá influencia en la contienda local es el acomodamiento de las distintas tropas detrás de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Cabe repasar que los tres precandidatos anotados para la interna son: Gonzalo Parodi (de Evolución Río Cuarto), Gonzalo Luján (quien compitió en la interna del 2019) y Gabriel Abrile, quien resultó electo en la última interna para competir frente a un Llamosas que buscaba la reelección. En principio, se habían anotado cinco dirigentes que se aprestaban a la carrera por la intendencia pero, finalmente, Carlos Gasó y Mario Álvarez se sumaron al armado que lleva a Luján como precandidato. En el caso de Álvarez, con un lugar en dicha lista de concejales.

En tanto, Abrile y Parodi participaron de las últimas actividades de campaña de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad y, Evolución en particular, integra el comando de campaña larretista junto a dirigentes como el ex intendente y legislador provincial, Juan Jure. Por otro lado, Gonzalo Luján se inclinó por Patricia Bullrich, a quien calificó como una candidata que “representa liderazgo, firmeza y seriedad”. En este armado también participa el ex intendente radical y legislador provincial, Antonio Rins.

El cronograma de la interna prevé que este viernes 28 de julio vence el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas de núcleos internos y el próximo 8 de agosto es el último día para la presentación de listas de precandidatos.

La derrota de De Loredo en Capital apagó cierta ilusión de que incluso un referente local de Evolución (Lucas Castro) pudiera subir algunos lugares en la lista de legisladores y volver a ocupar una banca en la Legislatura. Esto se especulaba a partir de la posibilidad concreta de que algunos miembros de la lista de Juntos por el Cambio formaran parte de un hipotético gabinete municipal. Cabe recordar que Castro fue legislador provincial durante el 2019, luego de que Juan Pablo Quinteros dejara su escaño al abandonar el Frente Cívico.

En ediciones anteriores, Alfil también expuso el posible escenario favorable para Evolución si el radicalismo hubiese ganado la elección en Capital: trasladar el argumento de que un candidato consensuado por el partido también podría funcionar en Río Cuarto (y así evitar la interna).

Negociaciones pre cierre de listas

Faltan aproximadamente dos semanas para que venza el plazo de presentación de listas y hay algunos núcleos (y dirigentes en particular) que reclaman un lugar para los suyos en las distintas nóminas. Según pudo saber Alfil, los ex intendentes radicales (Juan Jure y Antonio Rins) estarían en esa puja, aunque aún no habrían cerrado acuerdos con alguna lista puntual. Por otra parte, algunos sectores del PRO como Cristian Magri acompañarían a Luján, al igual que el sector del Frente Cívico que se referencia en Humberto Benedetto. En tanto, el concejal juecista, Pablo Benítez, acompañó el acto de lanzamiento de campaña de Fuerza Renovadora en el que Mario Álvarez blanqueó su alianza con el espacio liderado por Luján.