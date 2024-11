Por Gabriel Silva

La sesión por el tratamiento en primera lectura del Presupuesto 2025 estuvo teñida de una fuerte tensión en el arco opositor por la confirmación de un viaje a España que realizarán desde hoy y hasta el sábado 7 de diciembre legisladores del oficialismo, el radicalismo y de la banca libertaria. Ayer, desde temprano, empezaron las fricciones en el arco opositor por diversos motivos. Pero, fundamentalmente porque al viaje se sumó el enojo de un sector de la oposición por el respaldo de la UCR y el PRO al paquete económico del llaryorismo.

Ayer no hubo labor parlamentaria, que se llevó adelante el martes, y previo al mediodía arrancó la sesión para dar la discusión al Presupuesto que días atrás presentó el ministro de Economía, Guillermo Acosta en la Legislatura. El oficialismo sabía ya en horas de la siesta que contaba con el respaldo clave de la UCR y el PRO y estaban dispuestos a blandir el triunfo legislativo al compararlo con la negociación parlamentaria más fructífera desde el retorno de la democracia en Córdoba.

“Nunca un Presupuesto se aprobó en Córdoba de esta manera, con casi 60 de los 70 legisladores. Fue un éxito la negociación”, se encargaron de resaltar en la siesta de ayer las principales espadas del oficialismo a Alfil.

Sin embargo, más allá del resultado legislativo, la confirmación del olfato oficialista consumado el respaldo opositor pasadas las 20.30 y la aprobación de la primera lectura del Presupuesto, en algunas bancadas quedó la tensión. Fundamentalmente porque el viaje abrió una nueva grieta entre el interbloque que integran los radicales, el juecismo y Gregorio Hernández Maqueda.

Para el viaje, cuya agenda incluye estadías en Madrid y Barcelona, con presencia en el Senado de España, el Parlamento Catalán, visitas a las universidades y a la embajada, y a distintas cámaras de comercio irán: por el oficialismo, Miguel Siciliano, Facundo Torres, Nadia Fernández, Rodrigo Rufeil, Matías Chamorro y Silvina Jurich; los radicales Dante Rossi, Matías Gvozdenovich, Daniela Gudiño, Fernando Luna y Víctor Molina; y el libertario Agustín Spaccesi.

Desde la Unicameral se encargaron de aseverar a este diario que, tanto el pasaje como la estadía, es costeada por los propios legisladores. “Todo lo pagamos nosotros. De nuestro bolsillo; acá no es como en otros viajes”, sostuvo uno de los que integra la comitiva.

Sin embargo, tanto en el vínculo entre el juecismo y la UCR, como en el mismo seno de los radicales, reconocieron que hubo fricción por esto. Algunos sostienen que el senador Luis Juez puso el grito en el cielo, al margen de que no hay juecistas en la delegación; y otros fueron más allá: “es turismo político. Que a mí no me vengan con que lo pagan de su bolsillo… a lo mejor después se lo reintegra la Cámara. ¿Quién se paga un pasaje de casi dos millones de pesos más la estadía? Justo después de acompañar el Presupuesto”, dijo un opositor.

Negociación interior

En cuanto a la aprobación, desde la noche del martes en el radicalismo reconocían que era poco probable no acompañar. Y el oficialismo se encargó de ajustar todo en el mediodía de ayer para sostener este respaldo.

Es más, un importante dirigente del radicalismo -con despacho fuera de la Legislatura- se comprometió con uno de los alfiles del peronismo a acompañar. “Si era necesario, se ponía ese audio de WhatsApp en el medio del debate en el recinto”, reconoció un oficialista.

Las obras en el interior, la asistencia a los intendentes de los distintos colores políticos -reforzado con la reunión de la semana pasada en la mesa Provincia-Municipio-, la necesidad de contar con la misma herramienta que el radicalismo y el juecismo le otorgan al Gobierno nacional, además de la facultad de controlar la ejecución del 2025, fueron los ejes que torcieron el debate a favor del bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

Un radical que acompañó reconoció a este diario que “es mejor un mal Presupuesto que no tenerlo, por eso decidimos acompañar en general y plantear objeciones en particular”.

En el oficialismo, en tanto, Siciliano, Torres y Leonardo Limia luego del debate ratificaron la negociación para conseguir la aprobación; mientras que el juecista Walter Nostrala y Hernández Maqueda, fueron de los más contundentes en el rechazo. “Es inentendible que una Provincia supuestamente superavitaria como dicen, tome deuda por 3.362 millones de dólares”, dijo el jefe del bloque del Frente Cívico.

Mientras que Hernández Maqueda cuestionó el aumento de los gastos corrientes y los más de 25 mil millones de pesos para la FPA.

No obstante, el oficialismo consiguió un nítido respaldo, diciembre arrancará sin sesiones porque el miércoles próximo no habrá debate, la segunda lectura será el 11 y el viernes 27 la última sesión del año con un temario que genera distintas alarmas.