Por Felipe Osman

El largo trecho que separa las elecciones de medio término del presente no es obstáculo para que quienes pretenden desembarcar en la Cámara de Diputados a partir del año próximo empiecen a moverse como precandidatos, buscando posicionarse en la previa de la configuración de las listas. Y en eso andan todos. Entre ellos, los dirigentes del PJ.

En el oficialismo provincial hay una guerra subterránea. Miguel Siciliano camina el interior con la inequívoca intención de posicionarse como el candidato del Centro Cívico para liderar la boleta. Y la vice gobernadora. Myriam Prunotto, también se mueve. De Manuel Calvo, ministro de Gobierno de la Provincia, se habla. Pero -según trascendidos- el funcionario entienden que su mejor aporte lo puede dar desde el lugar en el que está. Y le gobernador piensa lo mismo.

En paralelo, el ex ministro de Finanzas de Córdoba -y fugaz titular de la Anses bajo la administración nacional libertaria- asoma como el candidato de Juan Schiaretti para ocupar el primer renglón de la lista. Y nada se escucha de un lugar para la diputada nacional Natalia de la Sota, que ya ha manifestado su intención de repetir en la Cámara Baja.

Desde muy cerca de De la Sota dicen que la “primera opción” de la diputada es ser parte de la lista de Hacemos Unidos. Ante la repregunta, pasan. Y recuerdan, “esto recién empieza”.

Este escenario deja abierta la posibilidad de una triple división de los votos peronistas, en la que una lista amadrinada por CFK -y probablemente liderada por Federico Alessandri- busque capitalizar los votos que genera la polarización que abonan la ex presidenta y el actual; Hacemos Unidos vaya por los votos del cordobesismo; y Natalia de la Sota ensaye una candidatura por fuera del oficialismo provincial. El peor escenario imaginable para el Centro Cívico, que ya debe lidiar con la interna Siciliano-Prunotto.

Desde luego, ninguno cuestiona al otro en público. Pero los dos imaginan una proyección. Y hoy, el lugar más expectable para proyectar es el Palacio 6 de Julio, que, a diferencia de la Provincia, donde Martín Llaryora puede reelegir, quedará vacante, porque Passerini no puede hacerlo.

Siciliano, que ahora asegura no ver su futuro en la Municipalidad, trabajó durante años para ganarse una candidatura a la Intendencia por dentro del PJ. No funcionó. Hoy pueden suceder dos cosas: que realmente no quiera ser intendente, o que se haya convencido de que el camino no es pedirlo, sino conseguir que su candidatura se vuelva necesaria para el oficialismo, tal como supo hacerlo Llaryora.

La segunda variante podría explicar el interés en llegar a una boleta que, en todas las mediciones, tendrá una elección durísima por delante. El premio, entonces, tiene que estar más adelante. O más atrás. En la campaña.

Una campaña a Diputados en el primer renglón de la lista, venga el resultado que venga, es un activo para cualquiera que pretenda competir luego por la Intendencia, porque subir el índice de conocimiento es la condición necesaria para quedarse con una candidatura a un cargo ejecutivo. Y la aritmética que hace Prunotto es, o debiera ser, idéntica.

Quienes están cerca de la vicegobernadora insisten en que, dada su investidura, sólo podría secundar a un candidato ultra-consagrado como Juan Schiaretti. Es decir, supeditan su participación en el segundo renglón de la boleta a una condición imposible. Aunque no está tan claro si Prunotto no aceptaría secundar a Giordano.

En los hechos, la reticencia de Prunotto a ir en el segundo renglón no se explica en el formalismo exacerbado de que una vice gobernadora no pueda secundar. El problema seguramente es secundar a otro candidato que tenga las mismas aspiraciones de medio plazo. Léase, Siciliano.

El formalismo. La resistencia a secundar, es probablemente la coartada. Es lo que la vice puede guardarse como carta de negociación para el caso de que el gobernador le pida ir en el segundo renglón de la boleta. En ese caso, Prunotto podrá aceptar con una condición.