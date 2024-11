Por Bettina Marengo

Con un proyecto de Ficha Limpia provincial en pausa sobre su tratamiento, el cordobesismo aprovechó la fallida sesión de ayer en Diputados para vincular a Javier Milei y a Cristina Fernández de Kirchner en un supuesto pacto político, visible en la caída de Ficha Limpia nacional por falta de quorum.

El diputado nacional Carlos Gutierrez salió a plantear la acusación, buscando neutralizar lo que horas antes había dicho otro cordobés, el presidente del bloque UCR, Rodrigo de Loredo, quien acusó un acuerdo entre Martin Llaryora y el kirchnerismo, basado en la ausencia en la sesión de dos diputados cordobesistas, Natalia de la Sota y Alejandra Torres. Lo cierto es que La Libertad Avanza fue el que más ausencias tuvo a la hora del quórum y que este movimiento profundizó las versiones de cruce de favores: Cristina podría ser candidata a diputada, y sus senadores apoyarían a Ariel Lijo, uno de los candidatos del “León” para la Corte Suprema.

“No quedan dudas de que existe un pacto entre el Gobierno nacional y el kirchnerismo. Una muestra contundente de ello es haberse negado a dar #Quórum a una sesión para aprobar el proyecto de Ficha Limpia”, posteó Gutiérrez, un schiarettista paladar negro cuyo jefe, el exgobernaor Juan Schiaretti, busca un lugar político en el espacio del medio que deje la polarización entre Milei y Cristina. “Sin esta iniciativa aprobada, el acuerdo con el Gobierno nacional le allana a #CFK su camino a la candidatura el año que viene. El oficialismo quiere a CFK en el centro del ring, la quiere como rival y eso es parte de su estrategia electoral para 2025”, agregó el riocuartense. No es un dato menor que haya sido Gutierrez y no García Aresca quien haya salido al toreo. El segundo es mesa chica de Llaryora y su palabra sería interpretada como la voz del gobernador.

La Ley de Ficha Limpia tal como llegó al recinto prohíbe candidaturas de personas condenadas por hechos de corrupción en segunda instancia, situación que coincide con el status judicial de la expresidenta, a quien la Cámara de Casación Penal acaba de condenar a seis años de prisión en el marco de la causa Vialidad. Sin esa restricción, se supone que la nueva presidenta del PJ nacional podría presentarse como candidata el año que viene en la provincia de Buenos Aires, algo que según la teoría del “pacto”, le interesa a Milei y su armado para polarizar políticamente, liderar el enfrentamiento al kirchnerismo y, eventualmente, derrotar a CFK y certificar su retiro. No deja de ser un riesgo para el jefe de la Rosada, en todo caso. “El Gobierno Nacional habla de transparencia y critica a la casta pero negocia con la casta para que las personas condenadas puedan ser candidatas”, concluyó Gutiérrez.

En Córdoba, el tratamiento del proyecto Ficha Limpia está en carpeta, y si hubiera salido la media sancion en Diputados, la Unicameral habría acelerado el debate acá. Ahora está menos claro, pero es evidente que los ruidos que dejó el Congreso movilizaron los papeles. La Legislatura provincial tendrá una última sesión ordinaria entre Navidad y Año Nuevo y una sesión anterior, el 18 de diciembre, con agendas por ahora herméticas pero que podrían incluir el proyecto de Código de Procedimiento Penal Juvenil impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Liliana Montero, y posiblemente una iniciativa de Ficha Limpia de lo oficialista Victoria Busso que, como la nacional, impide que personas con condena penal en segunda instancia puedan integrar listas electivas.

Hasta las fuentes llaryoristas están divididas al respecto. Desde el Panal señalan que en Córdoba “no hay ninguna Cristina” a quien limitar una candidatura, y consideran que el debate por el prontuario es un tema de castas y no de la gente de a pie. La dura salida del schiarettismo en redes sociales no parece considerar lo mismo.

Según trascendió, sí se está trabajando con chances de ir al recinto antes de fin de año un proyecto que tiene como antecedente el presentado hace tres años por el llaryorista Juan Manuel Cid, hoy fuera de la unicameral, que es el que presentó no hace mucho Busso. “Está en discusión, está dando vuelta, hay algunos especialmente interesados en sacar la ley”, comentan en los pasillos de la Legislatura.

La legisladora de Roque Sánez Peña quiere compatibilizar ese texto con uno muy similar firmado por la radical Brenda Austin, con la idea de que la ley salga con apoyo parlamentario de la oposición. Después de todo, el proyecto original de Ficha Limpia tuvo en la UCR, y en especial en el ex legislador Marcelo Cossar, su abanderado. Se descuenta que el PRO y las referencias libertarias locales acompañarían. Estarían coordinando con el Ministro de Justicia, Julián Lopez y con el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres. También hubo mensajeo con el referente del Movimiento Ficha Limpia a nivel nacional, Gastón Marra. Dato: a la vicegobernadora Myrian Prunotto le interesa que salga la ley. “Le gusta la idea. La auspicia”, señalaron en el entorno de la radical, que tal vez piense en los votos radicales que puede atraer el proyecto.

En la técnica parlamentaria, se trata de una iniciativa que no necesita dos tercios salvo que no tenga dictamen (y en este caso no lo tiene) y se trate sobre tablas. Pero si lleva más de 45 días en estado parlamentario, y el pedido de tratamiento se hace al menos tres días hábiles antes de la sesión, con mayoría simple alcanza. El calendario de diciembre arde en calle Rosario de Santa Fe.