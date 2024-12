Por Bettina Marengo

Para el Panal, Ficha Limpia dejó de ser un tema “que le interesa a la casta” para ganar un lugar en la agenda legislativa como nueva forma de demostrar antikirchnerismo, aunque en Córdoba, como dijo un dirigente muy cercano a Martín Llaryora, “no hay una Cristina” cuya candidatura prevenir.

Tal como adelantó este diario el viernes, la Legislatura tiene en carpeta tratar los proyectos de Ficha Limpia en la última sesión ordinaria del año, que sería el viernes 27 de diciembre. Hace rato que el oficialismo le dijo a los suyos, y estos a los jefes de bloques, que guarden la guayabera hasta enero porque en diciembre hay rosca hasta el último.

Esto, más allá de que penalistas con formación jurídica destacan que el sistema judicial cordobés no es el más propicio para este tipo de restricciones porque en la provincia el “doble conforme” que exigen los proyectos de Ficha Limpia para impedir candidaturas por condenas por corrupción, está dado por el propio Tribunal Superior de Justicia. “En Córdoba, la primera instancia son las Cámara del Crimen, y como órgano casatorio está la sala penal del TSJ. Entre un fallo y otro pueden pasar más de un periodo de gobierno o legislativo”, manifestó un reconocido letrado, que además recordó que los jueces inhabilitan para cargos públicos a los funcionarios penalmente condenados. En cambio, en el fuero federal, donde la expresidenta Cristina Kirchner ya tiene dos fallos condenatorios, la primera instancia la juzga un Tribunal Oral y la segunda, la Cámara Nacional de Casación Penal. Y recién después se puede asistir a la Corte Suprema. “El tema es la mora judicial de Córdoba”, reflexionó el experto.

Luego de evitar legislar en Ficha Limpia, ahora el oficialismo dice que hay en la Unicameral un “borrador de dictamen” de comisión para tratar el proyecto de las peronistas Victoria Busso y Julieta Rinaldi. Desde Hacemos Unidos hablan de compatibilizar con uno similar de la radical Brenda Austin, pero en la UCR aseguran que el PJ no quiere compatibilizar nada. A todo esto, el Frente Cívico reclama la co-autoría, en nombre de Juntos por el Cambio, del texto de Austin, y resaltan que fue una promesa de campaña del senador Luis Juez, cuando peleó por la Gobernación en 2023. Pese a la aclaración, apoyan la iniciativa. “Proyecto de campaña de Juez. Y nadie lo dice”, reclamó el jefe de bloque Walter Nostrala.

Se vienen días calientes en la sede legislativa. Fuentes del oficialismo deslizaron que se tratarán también en la última sesión “algunas vacancias que tienen que pasar por la Legislatura”, y todas las miradas están puestas en los tres cargos para el Ministerio Público de la Defensa, organismo del Poder Judicial que ya lleva más de un año creado sin funcionar, y que necesita la designación de un defensor titular y dos adjuntos vitalicios. Si es por cargos que pasan por la Legislatura, también está la vacante en el TSJ que dejó hace un año la renuncia de Mercedes Blanc de Arabel, que algunos dicen podría multiplicarse por dos.

En Ficha Limpia, la idea del gobierno de Llaryora y de la vice Myrian Prunotto es que salga con apoyo amplio o de manera unánime, si se puede. La cucarda es importante y ahora viene la pelea por quien es el padre de la criatura, porque si bien el tema no está en el día a día de la gente, “si se pregunta en una encuesta, están todos a favor”, según razonó con dejo de ironía un consultor cercano al Panal. El ruido mediático y en las redes sociales, y el costo que pagaría el presidente Javier Milei al desbaratar la sesión de la cámara de Diputados donde se iba a tratar el proyecto del PRO que impediría a Cristina K ser candidata el año que viene, aceleraron los tiempos y reubicaron las posiciones.

En el Frente Cívico recuerdan que Hacemos Unidos por Córdoba rechazó el proyecto que Juntos por el Cambio presentó apenas asumieron los legisladores el año pasado, y trató de “hipócrita” al ex vicegobernador y hoy ministro de Gobierno, Manuel Calvo, que en una nota con el diario La Voz del Interior dijo: “Estamos a favor, tiene que haber ficha limpia. Ahora, también con las garantías que requiere cada uno de los casos”. “Fue cuatro años presidente de la Legislatura con más de dos tercios (de los votos) y siempre lo rechazaron. Hipocresía pura”, sostuvo el juecista Nostrala.

“Esperábamos el momento político y creemos que es el ideal”, deslizan desde la cúpula legislativa, donde se sabe que la radical Prunotto tiene mucho interés en que durante su presidencia salga al proyecto. “Quieren que el proyecto sea de ellos”, se molestan los radicales.

En el oficialismo también hay demandas por copyright. El ex legislador Juan Manuel Cid se encargó de hacer valer su proyecto de 2021 como base del actual de Busso. En la UCR, el legislador MC Marcelo Cossar también reclama el ADN.

Hasta ahora, el apoyo amplio del arco político parece asegurado, con excepción de la Izquierda. “No acordamos con condicionar las candidaturas de la mano de la Justicia, el único poder que no es elegido por las mayorías, que es uno de los más viciados de irregularidades en su comportamiento, ya que dependiendo del color político de turno son las afinidades y los fallos que se sancionan”, dijo Luciana Echevarria. En tanto, al cierre de esta nota, falta saber qué hará Federico Alesandri, peronista disidente que, si la lógica partidaria se aplica con lo sucedido en Diputados, no acompañará. Desde Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo aseguró que está de acuerdo con sancionar Ficha Limpia. El ex lilito Gregorio Hernandez Maqueda también confirmó su voto. Como radicales y juecistas, reivindica haber sido de los primeros en proponer el tema en el marco de Juntos por el Cambio. El libertario Agustin Spaccesi dijo que está “totalmente de acuerdo” con el cambio de la reglamentación. Se descuenta que el PRO votaría a favor.