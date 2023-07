Escuchá el podcast de esta noticia:

Por Yanina Soria

De las elecciones municipales “sueltas” que todavía quedan por delante en Córdoba, el domingo que viene le toca a la ciudad de Villa Allende, en el populoso departamento Colón.

Hacia allí irán las miradas tanto de Juntos por el Cambio que buscará retener el poder en un bastión macrista de alto valor simbólico para los aliados, pero también las de Hacemos Unidos por Córdoba.

El peronismo, envalentonado con el batacazo capitalino de Daniel Passerini sobre el radical Rodrigo De Loredo, espera extender su buna racha y se entusiasma con la idea de darle continuidad al plan “de domingos felices” el próximo 30 de julio. Arrebatarle a Juntos la conducción de la coqueta ciudad de Gran Córdoba, es el objetivo diagramado desde las oficinas del Palacio 6 de Julio.

El menú tiene 12 propuestas, todas masculinas, que aspiran a la Municipalidad y el Concejo Deliberante. La falta de acuerdo en los principales frentes políticos derivó en una hiperinflación de candidatos en una ciudad con un padrón de 33 mil electores, que terminó desgranando a la alianza de los amarillos, pero también al propio peronismo. Pues, el justicialismo tiene representación en, por lo menos, cuatro candidaturas.

La elección del próximo domingo no es una más. Al llaryorismo, particularmente, le interesa hacerse de una nueva victoria en el Gran Córdoba y jugó fuerte en el armado de la propuesta electoral.

Precisamente, desde la Municipalidad de Córdoba se terminaron de acomodar los tantos para que la fórmula que lleva el sello de Hacemos Unidos por Córdoba quede encabezada por Nicolás García, hasta hace muy poco funcionario de alto rango en el gobierno de la actual intendenta María Teresa Riu-Cazaux de Vélez, y hombre de confianza del fallecido Eduardo “Gato” Romero. El binomio se completa con el nombre del el ex jefe comunal justicialista, Héctor Colombo.

No es la primera vez que el peronismo resuelve una dupla electoral que ensambla un dirigente PRO con uno PJ; solo basta recordar que el año pasado algo muy parecido se armó en la ciudad de Marcos Juárez donde, el propio gobernador Juan Schiaretti estuvo detrás de esa estrategia. Pues, el razonamiento que imperó en aquel entonces y también ahora, es que con la incorporación del dirigente amarillo se traccionará el voto que simpatiza con Juntos.

La realidad es que en la ciudad del sudeste provincial esa apuesta no funcionó y los vecinos, en todo caso, reprobaron ese “cruce” de funcionarios, mientras que lo que pueda suceder en Villa Allende es, por ahora, toda una incógnita.

El PJ cree que la división de Juntos los favorece y que la dupla García-Colombo está consolidada frente a los vecinos. Ven en el escenario local del domingo una oportunidad para recuperar el poder municipal, y apelan a que la ola victoriosa que convirtió a Martín Llaryora y a Daniel Passerini en gobernador e intendente electos respectivamente, también los alcance.

Los amarillos van fraccionados: por un lado, el actual concejal Pablo Cornet es el candidato del oficialismo municipal que lleva a la actual intendenta, segunda en la lista. El radical Julio Loza, actual presidente del Concejo Deliberante, encabeza otra de las opciones competitivas, según dicen en la Villa. Pero la división de Juntos no termina allí, porque además, otros dos ex intendentes radicales también se anotaron en la competencia: Martín Ambort, por un lado, y Heriberto Martínez, por el otro.

Tablero fraccionado en el PJ

Sin embargo, como se dijo más arriba el tablero del peronismo local también está fraccionado. Además de la dupla que apoya el Panal y el Palacio 6 de julio, también juegan por el espacio Federal de Acción Solidaria el justicialista Daniel Zabala; por otro lado, Juan Carlos Giraudo quien se presenta como “la verdadera opción peronista” a través del Partido del Trabajo y Equidad.

Mario Quiroga es otro candidato PJ que va por el Frente Grande y Consenso Ciudadano, un espacio peronista, progresista, vecinal y participativo. Según trascendió, en las últimas horas, al candidato municipal le habrían pedido desde el PJ orgánico que decline su postulación en pos de la lista que encabeza García. El dirigente que tracciona un voto más progresista, filo K, y de sectores que difícilmente acompañen la candidatura del ex secretario de Acción Social municipal, resulta una pieza atractiva para Hacemos Unidos. Sin embargo, el hombre mantiene firme su postulación de cara al domingo que viene.

Bien vale apuntar que la familia del ex golfista que salió a pedirle a los candidatos de Juntos por el Cambio que no evoquen la figura de Romero en la campaña, juega de lleno con el llaryorismo. Antes de cerrar el acuerdo con García, Delia Romero, hija del ex intendente ya había arreglado su incursión en la lista legislativa de Martín Llaryora, resultando finalmente electa tras el triunfo provincial del espacio el 25 de junio.

Hoy el peronismo oficialista hará su cierre de campaña y al acto asistirá la vicegobernadora electa, Myriam Prunotto, junto a legisladores e intendentes PJ del departamento.