Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Curletto cruzó a Fernández

El presidente de la UCR Río Cuarto, Marcos Curletto, replicó las expresiones de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jorgelina Fernández. En su posteo, la dirigente sindical manifestó: “Una democracia que no garantiza bienestar a su población no es democracia. Es un club de amigos fachos haciendo negocios. Por lo tanto, tumbar un gobierno ocupa no es un atentado ni golpe de Estado, es un acto de justicia”. El dirigente radical se comunicó con la periodista para dialogar al respecto.

Dirigente: ¡Tremenda la cantidad de cosas que pasaron esta semana! Quizás por eso se les pasó lo que dijo la secretaria general del gremio de municipales, supongo.

Periodista: No vi nada pero veo que ya nos está pasando factura (risas). ¿Qué pasó?

D: Expresiones muy poco felices que, más allá de tener razón en su diagnóstico de la situación, no deberían venir de una dirigente política. Nunca la solución es instar a “tumbar” un gobierno electo por la ciudadanía. Por más nefasto que éste sea. Curletto agarró el guante porque la publicación alude a los radicales. Dice que el 10 de diciembre nos abstengamos de “postear a Don Raúl” con la frase “con la Democracia se come, se cura y se educa” si después vamos a militar solo por redes. Y coincido en que hay gente que encaja en ese perfil pero no somos todos. Hasta ahí, no dejaba de ser una opinión de ella. Pero lo que repudiamos es hablar de un golpe en la manera que lo dijo. No lo podemos permitir.

P: ¿Y qué dijo el presidente del partido?

D: En principio, aclaró que no comparte casi nada con Milei y que le parece un violento y anti-republicano. Planteó que ojalá haya una alternativa al modelo libertario. Y ahí vino la chicana: “Dudo que esa salida esté en la dirigencia gremial asociada al PJ que siempre se siente con el derecho de “tumbar” gobiernos. Hasta donde sé, aún no hubo respuesta.

Polémica por Colombres

El periodista consultaba con su informante para conocer detalles de lo acontecido en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Periodista: ¿Alguna perlita de la sesión? Además del tema de Espectáculos Públicos, claro.

Informante: Antes de que se aprobara esa ordenanza, los concejales se pasaron un buen rato discutiendo sobre un tema que mandó el Ejecutivo. Se trataba de la readecuación del costo de los terrenos del loteo Colombres.

P: ¡Epa! No tenía en el radar ese tema. ¿Qué plantearon?

I: Básicamente, los terrenos pasan de costar los 600 mil pesos iniciales de 2021 a unos 6 millones de pesos. Mil por ciento de suba. El Ejecutivo argumenta que los números quedaron atrasados y parecía que la oposición estaba de acuerdo. A muchos los sorprendió que pidió la palabra el concejal Pablo Benitez (Primero Río Cuarto) para cuestionar la diferencia y marcarles que esto afectará a los beneficiarios del plan.

P: Es importante la suba…

I: Claro. Pero, como le dije, tenían los votos. Lo que pasó es que Benítez dejó expuesta a Ana Laura Vasquetto, que firmó el despacho. Después se prendió Guillermo Natali (La Fuerza del Imperio del Sur) y también sugirió que hubo una oferta engañosa con los terrenos. A decir verdad, el Gobierno se compró un problema…

P: ¿Por qué lo dice?

I: Expone a la gestión de Juan Manuel Llamosas por el tema del loteo que sortearon en 2021 y dejaron sin hacer nada durante tres años. Que el precio haya subido tanto es responsabilidad de ellos también. Además, expone a Guillermo De Rivas y lo hace quedar como que ajusta sobre la gente. En un momento tan delicado en lo económico, podría decirse que es un error no forzado.