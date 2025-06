Por Carolina Biedermann

El regreso de Soher El Sukaría desde hoy al Concejo Deliberante se produce en el marco del reordenamiento del PRO cordobés y en un año electoral clave. Vuelve no solo para ocupar su banca, sino para revitalizar el macrismo en un contexto adverso. El partido atraviesa una crisis de identidad y liderazgo, tensionado por la irrupción de La Libertad Avanza y por las disputas internas entre sectores que buscan alejarse de la figura de Mauricio Macri.

En ese escenario, El Sukaría busca reposicionarse como la voz más leal al expresidente dentro del PRO cordobés. Su retorno al recinto no está exento de controversia: algunos sectores internos la acusan de no haber construido territorialidad ni cuadros políticos propios. Sin embargo, su fidelidad a Macri podría transformarse en un activo electoral para los votantes tradicionales del PRO.

Mientras la concejala desempeñaba funciones en Buenos Aires, la UCR cordobesa profundizó sus críticas al exmandatario presidencial. En septiembre de 2024, dirigentes radicales responsabilizaron a Macri por el acercamiento de Juntos por el Cambio al oficialismo de Javier Milei. "El único responsable de toda esta situación es Macri", afirmaron en declaraciones que evidenciaron la creciente fractura dentro de la coalición. Por supuesto, esta mirada responde solo a un sector de la UCR, fragmentada por distintas opiniones.

En diciembre del mismo año, el radicalismo local cuestionó los elogios del expresidente al entonces gobernador Juan Schiaretti. "Córdoba no está bien y Macri no lo entiende", fue la frase que sintetizó el malestar. Estas tensiones no solo reflejan la crisis de la coalición opositora, sino también los esfuerzos de la UCR por diferenciarse del legado macrista, especialmente en un año legislativo donde la estrategia local está en plena redefinición.

¿Por qué hacemos hincapié en la UCR? Porque el cambio de fichas entre radicales y PRO se da como producto de lo que dejó el ex Juntos por el Cambio en Córdoba, y la nueva reconfiguración de las bancas en el Concejo capitalino.

El Concejo Deliberante no está exento de estas disputas. El PJ y la UCR han mostrado momentos de consenso, pero también han evidenciado una actividad legislativa que ha empezado a tener roces más profundos con el avance de la gestión, en donde, también con minoría, el Frente Cívico y la Izquierda intentan marcar agenda. En este contexto, la vuelta de El Sukaría podría inyectar tensión política y debates con nuevas miradas.

Gestión nacional

Soher El Sukaría fue designada en agosto de 2024 por el Gobierno Nacional como interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. A raíz de esa designación, solicitó licencia en el Concejo y fue reemplazada por Ángela Fisher. Durante su intervención, El Sukaría llevó adelante una serie de reformas que ella misma calificó como "de saneamiento institucional".

Según su informe final, la Defensoría representaba un gasto mensual equivalente a 900 jubilaciones mínimas. En aproximadamente 120 días de gestión, se redujo la planta de personal en un 65%, se eliminaron estructuras consideradas innecesarias y se disolvieron programas como NODIO, que, aunque había sido discontinuado formalmente por el Congreso, según la interventora continuaba operando "en las sombras".

También se subastaron bienes innecesarios, se devolvieron inmuebles en desuso y se digitalizaron archivos. La auditora destacó la eliminación de cursos y capacitaciones que consideró alejados de la finalidad del organismo, al que acusó de haber sido convertido en "un bastión de control ideológico y persecución mediática" durante las gestiones kirchneristas.

“El desafío era grande, pero el objetivo estaba claro: terminar con el uso político de una institución que había sido distorsionada desde sus cimientos. Lo hicimos con trabajo, transparencia y los valores del PRO”, expresó El Sukaría en su despedida.

Regreso con discurso electoral

El regreso de El Sukaría al Concejo Deliberante coincide con el inicio formal de la campaña legislativa. Su presencia podría fortalecer al ala dura del PRO cordobés y servir como contrapeso frente a un radicalismo que busca consolidar su hegemonía dentro de la coalición opositora en la ciudad.

“Vuelvo a Córdoba con la satisfacción del deber cumplido y con la enorme responsabilidad de aportar para que los vecinos de la ciudad vivan mejor”, declaró la edil en un tono que anticipa su perfil de campaña.

Su retorno podría marcar un punto de inflexión en la interna opositora cordobesa, donde la disputa entre radicales, macristas y liberales promete ser una de las más calientes del calendario electoral 2025.