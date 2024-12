Federico Jelic

AFA y su presidente Claudio Tapia avanzan en su venganza hacia aquellos que osen ser opositores a sus manejos y por eso, Talleres sigue en zona de gatillo, con todos los números comprados. Mientras los recientes fallos de la Justicia le dieron la derecha a la casa madre del fútbol argentino con relación a la reelección espontánea de mandato y con paraguas para frenar las SADs, el titular albiazul Andrés Fassi permanece siendo blanco de las arremetidas, luego de algunos intercambios legales, embates institucionales y aspectos dialécticos de fondo.

Pero mientras Tapia ya se sabe inmune y goza del poder luego de haber ganado las últimas batallas legales, Fassi ya no abre la boca ni chista, como entendiendo los momentos del partido, piando la pelota. Talleres se juega esta semana su desafío más importante de la historia, con chances netas de ser campeón, y por eso no conviene el fuego cruzado. A propósito de eso, debe soportar sanciones no del todo claras e investigaciones con fines intimidatorios por parte de AFA, pero el silencio parece ser salud hace un tiempo, aunque sin soltar aquel reclamo que considera justo y viable. Y de precisamente de eso se trata la política, de saber cómo y cuándo apretar y cuándo callar, de manera cómplice o con inteligencia emocional. A eso lo sabe bien Fassi, hoy expectante del partido del domingo ante Newells que lo puede catapultar a la gloria.

Arremetida de Tapia

Fue un noviembre más que difícil para Talleres. AFA logró la victoria en todas las contiendas legales: primero la Justicia de Buenos Aires hizo caso omiso al planteo de IGJ por lo que Tapia logró su reelección anticipada y fue legitimado para ser mandamás hasta 2029. Y a colación de esto, la asamblea repentida de octubre fue avalada, dejando a colación la oficialización de la eliminación de los descensos a falta de ocho fechas, con el objeto político de armar el torneo de 30 equipos en Primera. Todo esto para salvar a Tigre, Sarmiento y Central Córdoba de Santiago del Estero, amigos y aliados de AFA.

Y no fue todo tan limpio y sencillo, como tampoco las consecuencias para Talleres: Desde el Tribunal de AFA no aceptaron la apelación de Fassi por su sanción de dos años, luego de la pelea y discusión con el árbitro Andrés Merlos, en Mendoza, en la eliminación de Copa Argentina a manos de Boca. Para colmo, la rencorosa cúpula dirigencial de la Casona de la calle Viamonte le abrió expediente al albiazul y a su primer mandatario por la utilización de la Justicia ordinaria y por no recurrir a los Tribunales que AFA posee para tales fines, como indica el reglamento. Pero ver, ¿En serio los estamentos de justicia y penas de AFA pueden ser independientes de Tapia?

¿Tenía sentido iniciar acciones legales allí? Claro que no, pero Fassi aún debe pagar esos platos rotos.

Por cierto, existe una denuncia penal de la policía de Mendoza sobre el árbitro Merlos por haber agredido a Fassi en Mendoza. Es decir, el hombre fuerte de Talleres nunca entró al vestuario a agredirlo y ninguno de sus guardaespaldas portaba un arma. ¿Entonces, por qué está vigente y ratificada la sanción de dos años de inhabilitación para Fassi? Suena a venganza. El club de barrio Jardín apelará hasta el TAS de FIFA ese desparejo fallo, no obstante, hoy hay más silencio que cuestionamientos en esa batalla legal.

¿A qué se deberá? Y esta semana es fundamental en la historia de Talleres, con chances concretas de levantar su primer título en el fútbol argentino. Entienden que es mejor no destinar esfuerzos en esa compulsa jurídica con tanta desventaja, para enfocar fuerzas en lo deportivo. Y se entiende.

No obstante, AFA suma más poder, luego de que un juzgado de San Martín le diera la derecha con relación a la negativa de implementar las SADs en los estatutos del fútbol argentino, como para sellar su bandera de triunfo sobre el presidente de los argentinos, Javier Milei, más Mauricio Macri, ex mandatario de Boca, promotor del ingreso de capitales privados en los clubes.

En resumen, Tapia cierra un año indemne, ileso, en materia institucional. Es cierto, con más cuestionamientos por sus manejos por parte de la opinión pública y más críticas que elogios sobre su modelo de gestión y sus detalles poco prolijos, pero sigue de pie. Reelecto por segunda vez, campeonato con masivos participantes y las Asociaciones Civiles en resguardo. Y para seguir sumando compañeros políticos, cerró con el Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillov (de la misma trinchera ideológica), la cesión para AFA del estado de La Plata, reabutizado como "Diego Maradona", con la finalidad de que sea la nueva casa de la Selección Argentina. ¿Castigo para River y para su titular Brito, otro que osó cuestionar la gestión de AFA?

Fassi, en la mira y en silencio

Fassi es consciente que se metía en un lindo embrolló al recurrir a la Justicia Ordinaria. Incluso teniendo sus motivos, se toma como un traspié la última decisión de la Justicia, quedando expuesto en su posición de opositor, sumado también a que en lo político, su cercanía a Milei lo enfrenta directamente sin retorno con Tapia y sus acólitos, sobre todo el inefable Pablo Toviggino, tesorero de AFA y brazo ejecutor del "Chiqui", otro que figura en el centro de los cuestionamientos.

Sin embargo, tener la boca cerrada en estas últimas semanas le trajo réditos a Talleres. El equipo sumó cinco victorias consecutivas, no tuvo fallos arbitrales en contra y llega a la última fecha con posibilidades concretas de ser campeón, escenario impensado tiempo atrás, luego de tanto fuego cruzado con AFA.

Es decir, no renuncia a sus reclamos pero tuvo Fassi la cintura política para elevar sus dardos en momentos oportunos (o no), siendo consciente de que hoy es mejor aflojar en esa batalla dialéctica-política, en pos de evitar que el equipo sea perjudicado. No hay fotos de conciliación ni mensajes en twitter o medios periodísticos con propuestas de cambio de cara de AFA. Ya habrá momento para esa pelea. Tapia sigue impertérrito en el poder y barrio Jardín, agazapado.