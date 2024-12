Juez apoya suspensión de Kueider, alineado a interés de Milei (Vigo da quórum)

Por Bettina Marengo

Unas horas después de que trascendiera que el senador entrerriano Edgardo Kuieder se había identificado como “afín al gobierno de Milei” cuando fue detenido la semana pasada en Paraguay con 200 mil dólares, el Senado convocó a la sesión especial solicitada por Unión por la Patria para tratar la expulsión del preso. Será hoy a las 11 horas. Un rato después del anuncio de la vicepresidenta Victoria Villarruel, los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, el último conducido por el cordobés Luis Juez, presentaron un proyecto pidiendo la suspensión sin goce de haberes del entrerriano hasta el inicio de la sesiones ordinarias, el 1 de marzo del 2025. Una suerte de licencia sin goce de sueldo.

“Voy a tener muchos problemas en Argentina, si esto trasciende en los medios. Yo soy afín al gobierno del presidente (Javier) Milei”, dijo el director Nacional de la administración de Ingresos Tributarios paraguaya, Oscar Orué, que dijo Kueider cuando fue detenido. Le quitó el peso a los K, de donde proviene originalmente, y a Provincias Unidas, el interbloque de la cámara alta que armó junto a la cordobesa Alejandra Vigo y otros senadores, y se colgó de la patilla del presidente.

Ninguna de las posturas en el Senado, la remoción o la suspensión, tiene mayoría de dos tercios para avanzar, y dependen de lo que resuelvan los legisladores de la Unión Cívica Radical, los bloques unipersonales y el bloque Provincias Unidas, que no emitió palabra luego del comunicado difundido al momento de la detención del entrerriano, una semana atrás, en el cual el espacio solicitó que la justicia investigue el hecho.

Luego de hablar de “expulsión”, Juez se alineó a las necesidades del presidente Javier Milei, con quien mantiene una relación personal directa. El oficialismo nacional trata de evitar que Unión por la Patria sume un nuevo senador, lo que sucedería si Kueider es desplazado definitivamente y asume en su lugar una dirigente del PJ camporista de Entre Ríos, Stefanía Cora. Si esto sucede, el bloque que conduce José Mayans pasaría de 33 a 34 miembros, a 3 del quórum propio.

Lo cierto es que el jefe del Frente Cívico ya había virado y en notas periodísticas previas dijo que iría por la suspensión y no por la remoción que reclama el bloque original del imputado. La también cordobesa Carmen Alvarez Rivero, que está más cerca del arco Patricia Bullrich y por lo tanto del corazón oficialista, mostró una postura de esperar a que UP logre el quórum por sus medios para recién bajar el recinto. Pese a las diferencias internas y a que el tema le quedó a Mauricio Macri revuelto con las denuncias de propiedades no declaradas que tendría el diputado Cristian Ritondo y su mujer, en la reunión del martes del bloque PRO, primó la idea de aportar al quórum y dar la pelea para evitar la expulsión.

Según sostuvo Juez ayer a radio Mitre, es "mucha más inteligente" la opción "que dice ´bueno maestro a usted no le vamos a dar la posibilidad que pida licencia, lo vamos a suspender hasta el primero de marzo´, y que se espere el dictamen de la justicia paraguaya, para que esa suspensión se convierta en una expulsión definitiva". En el entorno de Vigo ironizaron que tanta lucha contra la corrupción debería ser acompañada por una postura pro-expulsión.

Al cierre de esta nota, la senadora emitió un tuit donde anunció que dará quórum en la sesión de hoy “para que el Senado debate el caso de Kueider” y dijo que “para evitar estas situaciones bochornosas” habría que aprobar en forma “urgente” la ley de Ficha Limpia. Una verdad relativa a menos que se elabore una ley que impida candidaturas a personas imputadas sin condena y establezca la inmediata suspensión de legisladores involucrados en ilícitos. De todos modos, fue un palo para la Casa Rosada, que confirmó no llamará a sesiones extraordinarias para tratar justamente Ficha Limpia, entre otros proyectos.

No adelantaron posicion Carlos “Camau” Espínola, el presidente del Interbloque, ni el salteño Juan Carlos Romero, la chubutense Edith Terenzi o la neuquina Lucila Crexell. Seguramente Romero estuvo más ocupado con su propia imagen vinculada a la corrupción. En las últimas horas perdió un juicio contra Google luego de que un juzgado federal en lo Civil de primera instancia rechazara su reclamo para que bajen del buscador notas e imágenes que lo asociaban a hechos de corrupción.