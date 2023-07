En plena expansión nacional, el intendente y gobernador electo Martín Llaryora brindó una extensa entrevista al canal porteño Todo Noticias (TN). Allí, aunque arrancó recordando que su padre le decía la frase de ‘los pituquitos’ de Recoleta, ratificó las críticas al centralismo porteño y la inequidad en el reparto de subsidios entre el Amba y el interior del país.

“Esa frase es de mi papá. Mi papá trabajó 15 años en Capital Federal y cuando yo me agrandaba, él me decía ‘no te hagas el pituquito de Recoleta’. Y los otros días salió porque me cansé de que vengan desde Capital Federal a decirnos qué tenemos que hacer. Tanto del kirchnerismo, de Juntos por el Cambio, de todos lados. Nosotros deberíamos darles clases a ellos de cómo gestionar. Pasa con agua y cloaca con Aysa, en transporte que lo maneja el ministro de Transporte de la Nación. En el interior lo tenemos que afrontar todo”, dijo Llaryora en el canal porteño.

Luego, señaló: “no quiero que le saquen nada a los vecinos de Capital Federal, pero no me banco que me vengan a dar clases. Vengan al interior y vean cómo llevamos agua, cloaca, luz sin subsidios. No me importa que me gasten. Debemos construir un país más federal”. En tanto, consultado acerca del tono, Llaryora dijo que “si lo decía distinto, no estaríamos hablando ahora”. “Yo era intendente de San Francisco con la 125 y salí con los gringos del campo y gobernaba el kirchnerismo. Pasaron dos gobiernos nacionales: el kirchnerismo y Cambiemos. Y las retenciones siguieron con los dos. Las retenciones nos afectan sólo a los que producimos. Si se devolvieran, produciríamos más. Es plata que nos roban”.

“(Juan) Schiaretti es el único gobernador que se presenta como candidato presidencial siendo del interior. Todos los otros representan otra idea. Todos gobernaron”, dijo el gobernador electo ratificando su respaldo al actual titular del Panal.