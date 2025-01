Crónica de un año agitado (parte 6)

Por Javier Boher

Como cada vez que termina el año llega el momento de cierres y balances, por eso repasamos el recorrido que hemos hecho desde enero hasta hoy. El año fue muy movido, pero además fue muy cambiante, lo que fue quedando en evidencia con cada entrega.

Noviembre

El mes arrancó con el cambio de Canciller; el ex embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein reemplazó a Diana Mondino como cabeza de las relaciones exteriores, a la que un llamativo voto en la ONU le valió el despido.

El nombramiento de Werthein fue oportuno, porque pocos días después Donald Trump sería el ganador indiscutido de las elecciones norteamericanas. Esos días fueron clave en el armado del discurso oficialista de un regreso argentino al primer mundo, con invitación y mención trumpista para Milei.

En esos primeros días también se dio el paso del Jefe de Gabinete Guillermo Francos por Córdoba. Otra vez, y como el kirchnerismo, se encargó de hacer mención a los silobolsas y la supuesta actitud especulativa del campo. Aunque luego lo trató de arreglar, el daño estaba hecho y la relación más dañada. Una de las quejas del sector es por el atraso cambiario, que sumado a las retenciones encarece la producción y perjudica a los que alquilan campos. La defensa oficialista es que la brecha entre el dólar oficial y el blue es casi inexistente, una verdad a medias, ya que el productor no cobra precio pleno por efecto de las retenciones.

Por otro lado, el paro de Intercargo le permitió al gobierno seguir su avanzada contra algunos gremios y fortalecer su posición respecto a la desregulación del mercado aéreo y de servicios. Es la batalla cultural de cada día, que sin embargo tuvo su punto más alto con la discusión sobre los supuestos libros eróticos que se obliga a leer en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

Los responsables de sostener esa batalla cultural en las redes organizaron un acto de estética absolutamente fascista, en el que además agregaron que eran el brazo armado del oficialismo. La puesta en escena fue tan vívida que la gente se los tomó en serio, lo que obligó al gobierno a salir a bajarle el tono a la cosa, con esos voceros informales diciendo que los teléfonos celulares son las armas de las que estaban hablando. Ese marco de tensiones y pequeñas violencias le da sentido a muchas otras cosas, como el cruce entre el rapero Dillom y el tuitero conocido como La Pistarini. Todo quedó en la filmación de un cruce que afortunadamente no pasó a mayores, pero que marca que hay mucha gente con problemas emocionales.

La mala noticia del mes que recibió el kirchnerismo fue la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en segunda instancia, un envión importante para el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, que finalmente no prosperó.

Diciembre

Llegó el último mes del año con el gobernador Kicillof jugando a ser una isla, aunque su idea no sea imitar la Córdoba de Angeloz sino la Cuba de Castro. Ofreció atención médica y educación gratuita a extranjeros, a la vez que pidió que se transfiera Aerolíneas Argentinas bajo su órbita. Muy ambicioso proyecto teniendo en cuenta que la Navidad nos dejó al ex policía que mató a un vecino que se negaba a bajar la música. Buenos Aires es el Far West, aunque Kicillof crea que está en Dinamarca.

Para respetar la tradición de tener políticos de escasos recursos morales, arrancó diciembre con la detención del senador Kueider, que derivó en su posterior expulsión de la cámara. El entrerriano sigue tratando de volver al recinto, objetando la legalidad del procedimiento. Debe tener sangre litoraleña de poncho-yeré, como llaman los correntinos a los que cambian de bando: de ser elegido por el kirchnerismo a votarle todo a los libertarios, un espíritu libre en busca de dólares que llevar a Paraguay. Mientras él busca la impunidad, otros piensan en la Justicia, como la Corte Suprema, que decidió que Cristina Kirchner deba ir a juicio por el memorándum con Irán.

El delirio presidencial del mes fue la idea de que nuestro país se va a convertir en un polo de Inteligencia Artificial alimentado por la energía del nuevo programa nuclear que estaría en marcha. Esos proyectos de difícil factura contrastan con las desregulaciones permanentes y poco brillantes, como la del transporte terrestre y la importación minorista.

Desde que empezaron a salir estás notas de resumen pasaron un montón de cosas, como el control de alcoholemia a los diplomáticos rusos que se llevó horas de transmisión y la foto de los radicales oficialistas sentados a la mesa del presidente.

También hubo una dura pelea tuitera entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, dejando en claro por qué perdió Juntos por el Cambio y por qué ninguno de los dos hubiese sido un buen presidente. Papelón de grandes dimensiones; choque de egos que revela discapacidad política severa.

El papelón que es el fútbol argentino sumó un capítulo más, al incorporarse el “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino al gobierno de Kicillof, dejando pocas dudas sobre cuál es la naturaleza y el posible destino de la entidad madre del fútbol nacional. Impresentables.

La última noticia de la lista es que murió Jorge Lanata, el que de alguna manera fue el maestro de todos los periodistas de mi generación. Siempre polémico, nunca pasó desapercibido. La única vez que lo vi en persona me dejó una enseñanza clave: si un periodista no es crítico, no hace periodismo, sino propaganda.

Terminamos el recorrido y podemos decir que nosotros, afortunadamente, sobrevivimos. Ahora arranca un año electoral en el que Argentina, como siempre, nos va a apabullar con el ritmo de su política.