El campo no se sabe organizar

Por Javier Boher

Hay una vieja canción de adolescente que reza “Si nos organizamos ‘fornicamos’ todos”, con la melodía de Sobreviviendo de Víctor Heredia y un lenguaje un poco más soez. Aunque la frase demuestra las ganas de los que la entonan -varones y mujeres-, la realidad muchas veces les resulta esquiva. Eso, sin embargo, no quita que los que se organizan, se ponen un objetivo y trazan un plan tienen más probabilidad de éxito que los que esperan para ver qué les depara la divina providencia.

Los que son muchos y no parecen tener un plan para organizarse son los productores agropecuarios, que siguen quedando relegados en lo referido a las políticas del gobierno. Cada anuncio para el sector es muy esperado, pero siempre termina siendo insuficiente. Hay tantos sectores y con tantas necesidades distintas que la Pampa húmeda tiene que seguir esperando que se concrete la promesa de eliminar las retenciones, conformándose con una reducción como la que estuvo vigente hasta junio.

La gestión de Milei parece haber aprendido de la gestión de Macri, por lo que evita apurarse para cambiar algunas políticas del kirchnerismo. La demora en salir del cepo y la reticencia a eliminar las retenciones parecen tener más que ver con el gradualismo que se le achacaba a Cambiemos que con el shock que prometía la motosierra. La posibilidad de un shock externo que tire todo abajo siempre existe, así que mejor andar con pies de plomo para que no se vaya todo al diablo.

El sistema político y electoral de la Argentina tiene sus particularidades, que dificultan la representación del campo. Con una larga tradición corporativista, Argentina premia mejor a los sectores más homogéneos y organizados, al punto que hay un sindicato de trabajadores del fósforo y las velas, pero no una cámara de productores caprinos, a pesar de que hay 45.000 productores y cuatro millones de cabezas en el país. Incluso la ganadería vacuna o la agricultura extensiva, con actividades mucho más rentables y extendidas, tienen problemas para asegurarse una buena representación de sus intereses.

La crisis del campo consiguió unir a las cuatro grandes entidades del campo, pero incluso después de eso no se pueden organizar para trabajar en conjunto por el sector. Quizás por desconfianza, aunque un poco también por desconocimiento, no pueden estructurar una entidad que pueda negociar beneficios concretos a cambio de apoyo político, porque el campo no tiene peso en el área.

Sin un partido propio y con pocos legisladores en el Congreso (la mayoría de los referentes rurales integran las listas en lugares con pocas chances de entrar), son lo más parecido a la burguesía que hizo las revoluciones de los siglos XVII y XVIII, pagadores de impuestos que sostienen regímenes en los que no tienen voz ni voto.

La región pampeana suma 10 millones de habitantes en las zonas rurales, un número que no incluye departamentos cuya actividad industrial o de servicios está asociada al campo, como Marcos Juárez, San Justo, Tandil, Bahía Blanca o Rosario. Esa cantidad de personas solamente sería superada por el AMBA. Sin embargo, no tiene una representación clara.

El sistema electoral norteamericano, donde el campo tiene una representación mucho más clara, tiene distritos uninominales. De este modo se asegura que el territorio tenga una representación real, en lugar de una representación diluida como ocurre en Argentina. Para poner un ejemplo, de los 18 diputados cordobeses, Gutiérrez y Picat tienen trayectoria en el campo, con otros cuatro viniendo de distritos donde la actividad agropecuaria es importante. Siendo generosos, todo lo que no es el Gran Córdoba apenas tiene el 33% de nuestros diputados nacionales, a pesar de reunir más de la mitad de la población y buena parte de la actividad económica. Ninguno de los tres senadores cordobeses tiene relación con el campo, donde la situación es mucho más grave: solo Alfredo De Angeli es representante con origen en la producción agropecuaria de la región pampeana.

Claramente el campo argentino carece de la habilidad y la ambición para organizarse y presionar a los partidos políticos. Los productores han apoyado sucesivamente a cada partido que les prometió representarlos, pero nunca esa representación fue efectiva. Milei ganó entre los productores, pero después se tomó sus promesas con calma, como si hubiese sabido que el campo no tiene absolutamente nada de peso institucional y que -casi con certeza- en 2027 lo votaría masivamente si anunciara la eliminación de retenciones para antes de la campaña de ese año. Son como la gallina del cuento de Stalin, la que se acercaba a comer el maíz que le tiraba incluso después de haberla desplumado.

Los problemas de organización del campo tienen que ver, además, con la facilidad con la que confían en vendedores de espejitos de colores que solamente se dedican a sacarles plata sin ofrecerles soluciones reales. Les dan charlas y capacitaciones, les hablan del dólar blues o las tendencia económicas, pero ninguno tiene poder de lobby para torcer las políticas públicas en beneficio del sector. Así se perpetúa un modelo en el que los que producen riqueza no consiguen que los productores de leyes y regulaciones les tiren una soga. Si no se organizan van a seguir sin mojar esa chaucha.