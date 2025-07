Transporte: SAT negó que haya subsidio (y apuntó a Primero Río IV)

Por Julieta Fernández

“En diciembre se terminaron los subsidios. De ahí en adelante, la Municipalidad solo paga un bono no remunerativo a los trabajadores que se corresponde con la pauta salarial. Hay concejales que cobran un sueldo para mentirle a la gente”, dijo el presidente de la Sociedad Anónima de Transporte, Julio Titarelli, en relación al cuestionamiento del bloque Primero Río Cuarto que recientemente expuso una resolución que llegó al Tribunal de Cuentas. El documento manifiesta que el Ejecutivo requirió $180 millones para la empresa SAT. En diálogo con el programa radial Poster Central, Titarelli consideró que “la concejala (por Antonella Nalli) ha hecho una “interpretación mala” de los $259 millones que el Municipio destinó a la empresa en los últimos meses y reiteró que la SAT “solo recibe una suma que se destina al pago de los bonos no remunerativos de los trabajadores en función de la paritaria”.

Titarelli no ocultó su molestia por la denuncia pública de Primero Río Cuarto. Señaló que, en cuanto a lo presupuestado para este 2025 en materia de transporte (cuyo monto roza los $2 mil millones en total), se encuentra el subsidio al transporte aéreo (en relación al convenio que mantiene el Municipio con Aerolíneas Argentinas). “Ese subsidio al transporte tiene que ver con el transporte aéreo. Ellos (por Primero Río Cuarto) lo deben saber bien. Han querido involucrarnos políticamente, como lo ha hecho siempre esta gente. La empresa está cansada de que la metan en cuestiones políticas”, dijo el titular de la SAT.

La última resolución que expuso la primera minoría hace alusión a “las acciones que viene llevando el Municipio como soporte económico para el sostenimiento del servicio de transporte público de pasajeros”. Luego, de manera concreta (y por pedido de la secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana) se pide “otorgar a la Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto como subsidio la suma de hasta $180 millones para lo que resta del ejercicio 2025”.

Ante esto, Titarelli negó que se trate de un “subsidio a la empresa” y recalcó que el monto de $180 millones “es la suma que se destina al pago de bonos no remunerativos. Este mes (por julio) hubo dos bonos que se pagaron porque en junio no se pagó”. El presidente de la SAT también señaló que la compra de las últimas 15 unidades de transporte fueron costeadas a partir de un crédito que “ya está pagando la SAT”. “La empresa no esconde absolutamente nada”, manifestó Titarelli a FM Gospel.

Cabe recordar que la empresa prestataria ha requerido aumentos del boleto urbano cada tres meses aproximadamente en lo que va del 2025. Con el último incremento en mayo, es esperable que haya un pronto pedido de aumento para incrementar el valor del ticket.

Por otro lado, desde la empresa reiteraron que la quita del transbordo (uno de los últimos anuncios del intendente y que fue parte de las promesas de campaña) “no implica volver al sistema anterior”. Bajo recomendaciones de la UTN, que lleva a cabo el diagnóstico del sistema de transporte urbano en Río Cuarto, se planteó avanzar en la eliminación de los transbordos (proceso que había comenzado en noviembre del año pasado). “Nosotros somos la empresa que presta el servicio y el Estado el que pone las pautas. No se va a volver al sistema anterior pero tendremos que usar combinado o algo similar”, aseguró el presidente de la SAT a FM Gospel.

En cuanto al sistema de troncales, afirmó que “no se van a tocar. El A, B, C y D van a seguir siendo troncales” y consideró que “todo aquel que desemboque en la Plaza Roca podrá hacer combinaciones.