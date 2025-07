Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Vocera de “buenas noticias”

La periodista recibía un mensaje del militante peronista para dialogar sobre las últimas acciones de la referente de La Libertad Avanza Río Cuarto.

M P: Le sugiero chusmear un poco la agenda de Laura Soldano. Más allá de lo que fue la Derecha Fest. Hay cositas interesantes para analizar en sus redes.

Periodista: ¿El video sobre las retenciones?

MP: Ese mismo. Dijo que es “la primera vez que un gobierno cumple con lo que promete” y que es el camino para que Argentina “vuelva a ser potencia”. No puedo no leerlo como una respuesta a los productores que le comentaron el video en el que se deslizaba por el silobolsa cual tobogan. De hecho, si se fija, está teniendo varios comentarios. De aplaudidores y “haters”.

P: Eso no debe ser tan malo. Hay quienes dicen que no existe mala publicidad y que es mejor que hablen mal de vos a que no hablen…

MP: Puede ser. En esto de ser “vocera de buenas noticias”, Soldano sabe que suma puntos en su defensa del modelo libertario pero también genera reacciones adversas. Lo que pasa es que es muy difícil presentar esos datos a gente que, en su realidad diaria, no palpa lo que dicen esos números. Fíjese, por ejemplo, el video donde dice que bajó la pobreza infantil…

P: Justo buscaba esos datos. Sí, Unicef efectivamente informó que hubo una reducción de la pobreza monetaria en el segundo semestre del año pasado. Dice que bajó un 14%. Pero el informe aclara que fue clave la implementacion de transferencias como la AUH y otros programas de asistencia.

M P: Exacto. Son niños que apenas evitaron caer en la indigencia y lo más importante: el Estado tuvo que estar presente para lograrlo. Algo que va bastante a contramano de lo que pregonan los libertarios. Pero bueno, al menos esta vez, buscaron tener de fondo una escuela pública…

Apertura de sobres

Periodista: ¿Se abrieron los sobres de la licitación por las 100 cuadras?

Informante: Así es. Se presentaron cinco ofertas para ejecutar la obra. Algunas empresas van solas, otras en consorcio. Lo que está claro es que hay interés: la inversión ronda los 6.500 millones, según el presupuesto oficial.

P: ¿Quiénes se anotaron?

I: Incisa fue la más económica, con poco más de 5.500 millones. Le siguen Marinelli con Tecnac, Masoero junto a Hinsa y Fymsa, Serving y David Sestopal, que presentó la oferta más alta, casi 8 mil millones.

P: ¿Y ahora?

I: Ahora se abre la etapa de análisis. Tienen que revisar los papeles y definir qué propuesta conviene más. Yo creo que tienen bastante en claro que la propuesta económica debe adaptarse bien a los requisitos que se tienen.

P: Hay una que tiene un costo menor al estipulado por la Muni. ¿Será la que tiene más chances?

I: Y…qué quiere que le diga. Veremos más adelante, pero da la sensación de que menos, es más. Aunque lo barato sale caro a veces también…

P: Está a full con las frases hechas (risas). Ahora, vamos a lo importante, ¿cuándo arrancan?

I: Cuando se adjudique, así que no se apure. El plazo de obra es de 12 meses. La expectativa es alta porque se trata de una intervención grande, de esas que no se ven hace tiempo.