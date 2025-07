Natalia, más cerca de ir sola (con el massismo, y sin Massa)

Por Yanina Soria

A diez días de la primera fecha fatal que marca el cronograma electoral rumbo a octubre, son intensos los movimientos en la política cordobesa. El jueves 7 de agosto se inscribirán las alianzas, y ahí se pintará un primer pantallazo del tablero local que terminará de completarse el 17 cuando se inscriban la listas con los 9 nombres titulares y los 9 suplementes.

Córdoba elige diputados, pero en juego hay mucho más. El ´27 comienza a germinarse en octubre próximo, por lo que la rosca -al rojo vivo- anticipa cierres para el infarto.

¿La Libertad Avanza aceptará socios en Córdoba? ¿Logrará el deloredismo que Karina Milei sume al centenario partido y que además ponga primero al diputado (como lo está buscando)? ¿Qué suerte correrá el PRO, o lo que queda de él en Córdoba? ¿El kirchnerismo reversionado en Fuerza Patria irá con los mismos nombres de siempre o cederá el primer casillero, por ejemplo, a Coti SanPedro -representante de Juan Grabois- que lo está pidiendo?

Por su lado, ¿el peronismo podrá contener a todos adentro esta vez? ¿O Natalia de la Sota hará realidad su amenaza? Algunas de las preguntas que encontrarán respuesta el jueves próximo.

Mientras en el cordobesismo crece la teoría de que finalmente Juan Schiaretti bajará al barro para encabezar la boleta, en Hacemos Unidos, no sin menos soberbia, le pronostican un mal desempeño a la hija del tres veces gobernador de Córdoba si efectivamente decide cortarse sola.

Dentro del entorno cercano a Martín Llaryora ya cuentan afuera a la diputada, y reservan el segundo lugar para otra mujer; la vice Myrian Prunotto sigue tallando allí. En cambio, al parecer bajaron las chances de que el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, sea el tercero; un lugar en el que sí podría ir el diputado Ignacio García Aresca (que no quiere repetir) o el capitalino Miguel Siciliano, jefe de la bancada de legisladores cordobesistas.

Como sea, desde el entorno de la diputada aseguran que el teléfono todavía no sonó pero que tampoco esperan sentados de brazos cruzados. Apuestan sus fichas a juntar algunos sellos para el próximo jueves inscribir una alianza propia y un nombre nuevo que, quizá, de nacimiento a una facción dentro de un peronismo cordobés con el cual -insisten en aclarar- no romperán.

En un spot recientemente lanzado, la diputada comienza a mostrar por donde podría ir su campaña: hincapié en el perfil opositor que desde el día uno tuvo frente al gobierno de Javier Milei. “Yo no voté a este modelo, lo dije desde el primer día, me planté puse el cuerpo y lo voy a seguir haciendo. Quiero representar un freno a este la lógica perversa de este gobierno…”, dice en una parte del video.

Por su parte, los que hacen fuerzas para que la diputada finalmente anime a romper con el corset que impone Hacemos Unidos, son los massistas cordobeses.

El Frente Renovador que, en esta provincia y a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, no integra Fuerza Patria (“nunca nos llamaron”, dicen), ya anticipó que apoyarán a la hija de José Manuel de la Sota.

La ex legisladora Tania Kyshakevych y el intendente de Cruz Alta, Agustín González, principales referentes de Sergio Massa en Córdoba, aseguran coincidir con esa mirada de fuerte oposición al mileísmo que tiene Natalia, pero también con la posición crítica, muchas veces expresada, contra la construcción política que supone el Partidos Cordobés del gobernador Martin Llaryora.

Por asegurar que la diputada puede sintetizar en las urnas la línea del delasotismo, aseguran que militarían su campaña. Eso sí, aclaran en mayúscula, que ese respaldo local no significa que De la Sota se convierta en la candidata de Massa en Córdoba. “Como seguramente querrán decir aquellos que le quieren bajar el precio a una dirigente con estructura propia”, señalaron tras agregar que el líder del Renovador no vendrá a hacer campaña por la diputada a la provincia. Por otro lado, también señalaron que, por cuestiones administrativas, el partido del Frente Renovador no estaría dentro de la alianza que podría inscribir la semana próxima la parlamentaria. Los nombres de la posible lista quedarán para rosquear después del 7.