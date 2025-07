Tras el paso por Tribunales, la UCR entró en un impasse y el juez les pidió diálogo

Por Gabriel Silva

La audiencia de todas las facciones del radicalismo en Tribunales Federales, y dentro del juzgado que lidera el juez Hugo Vaca Narvaja, arrancó poco después de las 11.30 y se extendió durante casi tres horas. Con un saldo que le abre aún más incertidumbre a la enlodada disputa que vive puertas adentro la centenaria fuerza y que tuvo, después del congreso partidario de la semana pasada, varias idas y vueltas.

Ayer, Vaca Narvaja arrancó el cónclave pidiendo que tengan diálogo, recordó que fue uno de los partidos protagonistas del Pacto de Mayo entre los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y les insistió con un consenso que destrabe el escenario de tensión que vive el radicalismo cordobés. No obstante, y después de que se exhibieran las posturas de ambos espacios, esto es Generación X y Más Radicalismo, el magistrado abrió un impasse en el que le pidió a la Junta Electoral que presente la documentación del proceso electoral en curso.

Es decir, Vaca Narvaja reclamó la presentación de condiciones y la cuestión administrativa de una interna fijada para el 3 de agosto como mecanismo para definir candidaturas. No obstante, y al margen del reiterado argumento desde Generación X con la desactivación de la disputa partidaria en las urnas a partir de lo votado en el congreso del lunes anterior, este mismo sector de la UCR sobre el final de la audiencia le pidió al secretario del juzgado un cuarto intermedio hasta hoy. Solicitud que firmaron, como parte de los emisarios de Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo, Alejandra Ferrero junto a Julio Ochoa.

En una maniobra que, incluso desde Más Radicalismo reconocieron a este diario como “astuta”. “Es una buena manera de ellos para seguir ganando tiempo”, dijeron. Mientras que, en el elenco Generación X no descartan una posibilidad de acuerdo con la otra facción radical; más allá de cómo esto impacte en la convivencia entre los opositores a De Loredo dentro de la UCR.

“No hay ninguna posibilidad de acuerdo, eso es pasado. No se puede y no va a pasar. Tenemos un pacto en Más Radicalismo y cada mensaje que le llega a uno, el resto lo comparte. Acá no estamos negociando, ni pidiendo cargos; yo no me voy a ir con un tipo que pretende llevarse el partido a la derecha”, dijo un encendido dirigente de Más Radicalismo.

De todas maneras, en Generación X no descartan el margen para seguir conversando y ayer a este diario le reconocieron que habían mandado mensajes para iniciar un diálogo anoche. Aunque, desde dónde parten asoma como una oferta poco apetecible: el lugar de una mujer y el 30% de la lista.

“Es lo que estamos dispuestos a conversar. El lugar de Rodrigo no lo vamos a negociar y ellos tampoco pueden exigir más de lo que representan hoy en el partido que es ese 30%, ratificado por el congreso la semana pasada”, disparó una fuente con incidencia dentro de Generación X.

Otras fuentes reconocieron a este diario que no gustó para nada en el entorno del magistrado que el congreso, como herramienta partidaria, no validara el cronograma de la interna. Maniobra por la cual, el deloredismo quedó en la mira de algunos en Tribunales Federales y abre una incógnita de hasta qué punto la Justicia avanzará en contra de la decisión del congreso partidario como instrumento. “Es un partido que viene funcionando y en el que todas las instituciones están en la misma: en pleno funcionamiento”, se defendió una fuente de Generación X. Y agregó un razonamiento de otro experimentado: “nunca la Justicia falló en contra de los oficialismos de los partidos”.