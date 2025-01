Por Bettina Marengo

El gobierno provincial mantuvo un estudiado silencio sobre la decisión del intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, de arancelar las prestaciones médicas municipales a turistas y no residentes de la ciudad, con la intención de que el costo político y las explicaciones de la medida de ajuste las tenga que dar el propio jefe comunal, que está enfrentado al Panal.

La cautela del entorno de Martín Llaryora tiene doble intención. Por un lado, resaltan que es una disposición local en el marco de la autonomía que tiene todo municipio. Y admiten que en Córdoba el sistema provincial también cobra a través de obras sociales y prepagas a pacientes que requieran del servicio público. Por ese sistema ingresaron 20 mil millones de recaudación el año que acaba de finalizar, aclararon. Por otro, quieren que sea Avilés quien salga a responder sobre el recorte, mientras el gobernador no pierde ocasión en decir que el Estado tiene que estar para los más necesitados.

El llaryorismo sí se ocupó de que quede en claro que la Provincia distribuye el Fofindes en todos los municipios. Se trata de un fondo para la atención primaria de salud, un nivel de atención que es por Constitución provincial responsabilidad de los municipios, no de la Provincia. “En definitiva se está queriendo sacar una responsabilidad de arriba que solo le corresponde a él”, deslizó una alta fuente gubernamental.

La noticia del arancelamiento de consultas, prácticas, laboratorios e internaciones en el sistema de salud municipal de VCP tomó estado público por una nota en el diario La Voz del Interior y rápidamente escaló a los portales de los medios y sitios web nacionales y provinciales: Carlos Paz es uno de los principales destinos de veraneo del interior del país y se espera la llegada de millares de visitantes en los próximos días. Avilés es un dirigente del espectro macrista/libertario que fue aliado de Juan Schiaretti y ahora convive en tensión con el gobernador Martín Llaryora, mientras busca mantenerse cerca del esquema del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, de la mano del diputado nacional Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza. La sorpresa está en que, hasta ahora, las restricciones de ese tipo en la era del León corrían para extranjeros, no para connacionales.

La medida fue aprobada con voto oficialista en el Concejo de Representantes de la ciudad en el marco de la ordenanza tarifaria, a horas del inicio de la temporada de verano. Corre para la atención en el hospital Gumersindo Sayago y en los centros periféricos barriales. Consultada la oficina de Prensa del municipio, indicaron que los aranceles se cobran “desde hace diez años” y que si una persona no tiene medios ni obra social, sólo pagará un bono.

Sin hacer olas tras una tregua con Avilés que significó la eyección del funcionario provincial Emilio Iosa, adversario del intendente, de la presidencia de la Cuenca del San Roque, el entorno llaryorista salió a decir que se trata de una decisión de orden municipal consecuente con la autonomía que tienen los municipios. La misma reacción tuvieron los voceros de los ministerios de Salud y de Turismo. Desde la cartera que conduce Ricardo Pieckenstainer agregaron que el hospital regional que depende de la Provincia, el Domingo Funes, ubicado en Santa Maria de Punilla, recibió una inversión de 350 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Hospitalario.

Quienes sí hablaron fueron los concejales de la oposición. Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, que reporta a Mariana Caserio, funcionaria del ERSEP, y Fernando Revello, que responde a Iosa, del espacio Carlos Paz Despierta, todos en el marco del llaryorismo ampliado. Con distintas palabras, ambos ediles resaltaron el perjuicio para residentes de localidades aledañas a la Villa que trabajan y consumen en ella, lo que implica un aporte económico a la ciudad, pero no residen allí, por lo que quedan abarcados en el ajuste. Revello dioj que el año pasado, el Presupuesto municipal de la perla de Punilla recibió en concepto de Fofindes 3500 millones de pesos. “Y este año se recibirán 12 mil millones, un aumento del 123 por ciento, por encima de la inflación que se prevé”, dijo, “Con una temporada turística que dejará también dinero, consideramos que debería alcanzar, y no se debería cobrar a los visitantes”, agregó. Ahora estos pacientes, para no pagar o en caso de no tener cobertura médica, deberían ir al Domingo Funes si requieren un nivel más complejo de intervención médica. La cuestión podría ser motivo de conversaciones en la Comunidad Regional que preside el peronista Fabricio Díaz, de Capilla del Monte. Con la salvedad de que Avilés marcó distancia con Llaryora hasta en eso: no participa de la comunidad regional pese al ser el municipio más poblado de todo el departamento.