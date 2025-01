Por Carolina Biedermann

La semana entre fiestas dilató la tensión ante una denuncia penal en contra del intendente de Río Tercero y presidente de la UCR cordobesa, Marcos Ferrer, que terminó de detonar este jueves. Un periodista de su ciudad se presentó este lunes, ante la fiscalía de turno, para denunciar al intendente por supuestas amenazas. Ferrer, ante el estallido del tema en los medios de la capital, expresó su postura y expandió una ola colorada de apoyo de la mayoría de los frentes de su partido.

La acusación en contra de Ferrer se habría desencadenado a causa de un tema que venía siguiendo el periodista denunciante Alberto Gusso. Según relatan fuentes periodísticas de Río Tercero, Gusso venía abordando la información sobre la detención de un grupo de empleados municipales por la distribución de drogas en vehículos del Municipio.

El hecho ocurrió en noviembre pasado a partir de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal y con un grupo de operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Este equipo desbarató una banda narco, detuvieron a tres sujetos, cerraron cuatro puntos de venta e incautaron estupefacientes.

El punto en cuestión era que los tres hombres detenidos trabajaban en la Municipalidad local y uno de los imputados, utilizaba un vehículo de seguridad ciudadana para la venta de droga en diversos barrios de la ciudad.

Colegas de medios locales remarcaron que Gusso habría criticado la gestión municipal, el uso de los recursos del gobierno local y el vínculo entre el accionar de los empleados municipales. El mismo Ferrer dio una nota en la radio FM Sol y habló sobre el tema mencionando que los empleados habían sido suspendidos en sus funciones hasta que se esclarezca el caso, quedando todo en manos de la justicia.

Capítulo judicial

El capítulo judicial se abrió este lunes 27 de diciembre cuando Ferrer y el periodista en cuestión se habrían cruzado en un bar local. "No quiero que hables de mi por el tema de la droga", le habría dicho el intendente de Río Tercero al periodista local, Alberto Gusso, cuando el intendente se acercó a saludar al periodista y a un acompañante que compartía mesa con él.

A partir de esta expresión, Gusso se habría visto amenazado, realizó la denuncia en la fiscalía de turno y continúa con custodia personal.

“La denuncia fue efectuada el 27 de diciembre de 2024. Fue formulada por Alberto José Gusso en contra de Marcos Ferrer, ante la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación y Segundo Turno por un hecho calificado "prima facie" amenazas, en circunstancias que se procuran establecer”, dice el documento.

Respaldo radical

Correligionarios de distintos núcleos salieron a apoyar al presidente del radicalismo. Más allá de las diferencias por la conducción actual de su socio, Rodrigo De Loredo, Ferrer se encontró con expresiones de solidaridad de la mayor parte de la UCR local.

El propio De Loredo replicó el descargo que hizo Ferrer en sus redes sociales, mientras que otros dirigentes, que tiene otra mirada de la conducción, como lo es Javier Fabre, tuiteo “Quienes abrazamos la actividad política con pasión, muchas veces tendremos que tolerar las desilusiones más penosas, las acusaciones más ofensivas y lo que es peor aún, del juicio presuntuoso de los ignorantes”

En su comunicado, replicado por el arco político radical, Ferrer dijo: “En las últimas horas, a través de los medios de comunicación, tomé conocimiento de una denuncia en mi contra por supuestas amenazas. Lamento esta situación por mi familia, quien sin merecerlo recibe los embates permanentes, pero es justamente por ellos que no voy a bajar los brazos nunca. La denuncia es absolutamente FALSA Y MALINTENCIONADA con el solo objetivo de dañar mi imagen pública. Como cualquier ciudadano, me pongo a disposición de la justicia aportando las pruebas necesarias, y a su vez accionaré también contra los responsables. No me voy a prestar al circo entorno a esto, generado por aquellos que quieren socavar mi rol político, sobre todo el partidario”, enfatizó.