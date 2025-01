La Rural advierte a Milei en plena rosca por las Legislativas

Por Gabriel Marclé

La Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC) arrancó el 2025 en tensión con el Gobierno nacional. El apoyo mostrado por la entidad ruralista a Javier Milei cuando llegó a la presidencia parece no ser el mismo de hace un año y la explicación a esto surge -cuándo no- de las retenciones. Es que el campo protesta por la falta de respuestas en torno al flagelo de los Derechos de Exportación, sobre todo porque fue el presidente quien prometió hacerse cargo del tema y eliminarlas -al menos progresivamente. No solo que eso no fue cumplido, sino que los números revelan que el escenario actual es incluso peor que el que se tenía antes que asumiera el libertario.

El clima de campaña por las elecciones de medio término parecen haber presentado el momento justo para que el campo vuelva a hacerse escuchar y pedir por medidas que mejoren la rentabilidad del sector. En ese sentido, días atrás se expresó el presidente de la SRRC, Heraldo Moyetta, resumiendo en su testimonio el sentir del campo que todavía espera que se cumpla lo prometido. “Permanentemente nos dice (Milei) lo que venimos planteando, pero no ha cumplido”, declaró en el medio Poster Central al referirse a una quita de retenciones que sigue postergándose.

Como la voz más altisonante del interior cordobés y, por qué no, del país, la Rural riocuartense ha sido contactada por diferentes sectores que intentaron subirla a su plataforma de campaña en cada elección. Quien parece haberlo logrado con más éxito es Milei, aunque no por resultados, sino por mera afinidad. En este último tiempo, sus autoridades fueron parte de la gira que el diputado Gabriel Bornoroni -el elegido de Karina Milei en Córdoba- realizó por Río Cuarto y hasta mostraron cercanía entre el campo y las ideas de la libertad.

Sin embargo, el armado libertario en Córdoba todavía no logró la confianza del sector. De hecho, los números que presenta el campo podrían incluso revivir el relato K de “con nosotros estaban mejor”. ¿Por qué? Según la fundación FADA, el Estado se queda con $64,30 de cada $100 de renta agrícola -principalmente por las retenciones- casi $6 por encima de lo que se llevaba en diciembre de 2023.

Quien quiera ganarse el territorio del sur cordobés, debe ganarse al campo. En ese sentido, La Libertad Avanza tiene un operativo seducción y hasta podría salir a jugar en 2025 con alguien que hable el lenguaje del sector -el empresario Gastón González puede ser uno de ellos. Sin embargo, hasta tanto no se concreten las metas esperadas por los ruralistas, al oficialismo nacional le costará hacer pie entre las hectáreas sojeras, maniceras y maiceras que dominan la región. Las demandas de la Rural ya fueron hechas: bajar inmediatamente los derechos de exportación, aunque sea unos puntos a la soja para traer alivio.

Con este presente, quien podría sacar ventaja de cara a las urnas legislativas es Hacemos Unidos por Córdoba, coherente en su discurso pro campo y pidiendo siempre eliminar las retenciones. Claro, es un discurso que sostienen desde hace años y que, pese a los esfuerzos, tampoco ha rendido frutos en cuanto a resultados. Más allá de esto, con Martín Llaryora al frente, el Partido Cordobés podría combinar acciones que le hablen más al campo y, de esta manera, tener el apoyo de los ruralistas decepcionados por la situación actual del Gobierno nacional.

Esto podría llevar a que se trabaje un nombre del sector para hacerle frente a un potencial candidato ruralista en la lista libertaria. Aunque no hay nada cerrado, no es novedad que Hacemos mantiene en sus filas a referentes de la industria del biocombustible. Con Manuel Ron en una agencia provincial, otro ex Bio 4 podría meterse en el juego: se trata de Germán Di Bella, quien tuviera un paso efímero por el Gobierno de Milei en un área vinculada a lo agropecuario. “Por ahora es especulación, pero algo hay”, le comentaron a Alfil fuentes del Partido Cordobés.

La Municipalidad destacó el impacto de los programas de prevención

El Gobierno de Río Cuarto puso en valor sus programas de prevención y valoraron positivamente la llegada de estas acciones a la vecindad. Alarmas Comunitarias, Ojos en Alerta y Central de Monitoreo son los programas que brindan herramientas para la prevención del delito, impulsados por la Secretaría de Seguridad en Prevención y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad con “un fuerte anclaje con la participación de vecinos comprometidos con la prevención, brindando herramientas de comunicación directa con el municipio y la policía”.

En el caso de Alarmas Comunitarias ya son 15 los barrios de la ciudad adheridos al sistema, mientras que otros 10 sectores están en etapa de capacitación y próximos a la firma de contratos para la instalación de alarmas (se instalaron en Los Paraísos, El Ombú, Palmares Norte, 26 de Septiembre, Ferroviario, Castelli 1, ATE, Abilene, Cispren 1, San Antonio de Padua, San José de Calasanz, Las Quintas, Villa Dalcar, Alto Privado Norte y el sector de la Av. Godoy Cruz). La cantidad de alarmas instaladas son 50 y 1581 son los usuarios de la APP.

Por otro lado, Ojos en Alerta -el más nuevo de los sistemas- ya cuenta con 683 vecinos adheridos para participar en la prevención con una preparación previa. A través de un número de whatsapp, los vecinos adheridos pueden dar aviso de situaciones sospechosas de delito o emergencia en la vía pública, que requiera asistencia inmediata de las fuerzas de seguridad, del sistema de emergencias médicas, de bomberos, de agentes de tránsito o de defensa civil.

Los ciudadanos capacitados para participar de este programa son agentes de distintas áreas municipales como la guardia local, el personal de gabinete, tránsito y salud. También integrantes de instituciones barriales y organizaciones no gubernamentales como vecinales, parroquias, clubes, ONG´S, entre otros.

Por último, la Central Operativa de Monitoreo (C.O.M) tiene como objetivo protocolizar el trabajo preventivo policial mediante la utilización de videocámaras de vigilancia, a los fines del mantenimiento del orden y la seguridad pública. En total, ya son 414 los domos instalados en distintos sectores de la ciudad con 2577 comisiones informadas y 3189 colaboraciones.

“Un sistema de video vigilancia puede ayudar a que cualquier actividad humana sea más segura. Desde prevención de crímenes hasta emergencias médicas, ofrece mayor seguridad y proporciona tranquilidad en los lugares de trabajo, de esparcimiento público y en distintos espacios donde se desarrolla la vida social”, expresan desde el Gobierno municipal.