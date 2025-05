Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El PRO-RC no sigue a Bullrich

El periodista consultaba con el dirigente del PRO en la región para conocer cuál fue la reacción del arco militante tras el pase de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza.

Periodista: Parece que “Pato” firmó el pase al partido del presidente Javier Milei.

Informante: Era cuestión de tiempo.

P: ¿Y cómo cayó acá?

I: Ni bien ni mal. Como le dije, era algo que se veía venir y que evidentemente tenía que ocurrir para que Patricia siga siendo una de las dirigentes más fuertes del Gobierno nacional. El presidente se lo debe haber pedido y ella aceptó. Punto final.

P: Espere. ¿No hubo ningún enojado?

I: No. Nos parece bien que ella decida hacer eso, pero es algo personal suyo.

P: ¿Esto se va a trasladar acá?

I: No. Bah, al menos hablo por mí y mi grupo. No tenemos necesidad de irnos a La Libertad Avanza. No puedo hablar por otros, como la diputada Belén Avico. Capaz la sigue a Patricia.

P: ¿En serio? Pensé que estaban trabajando cada vez más juntos con los referentes locales de Gabriel Bornoroni.

I: Nosotros tenemos una agenda propia y también territorio propio. Hace muchos años que estamos trabajando en construir política.

P: Yo vi a gente de su partido cerca de la gente de Laura Soldano. Pensé que iban por ahí. ¿Cómo está ese vínculo?

I: Frío. No hay relación, de hecho. Ellos tienen su propio programa y están trabajando como quieren. Falta mucho por ver y el escenario puede cambiar muchísimo. En particular, nuestro partido está pasando por un rearmado que todavía no está claro dónde va a terminar. Pero nunca estamos quietos. Seguimos.

Viaje ¿inoportuno?

El informante derrivista se acercaba a la cronista para trasladarle un comentario en relación a la participación del secretario de Economía, Pablo Antonetti, en el COFEIN.

Informante: Voy a ir al grano: a varios no les cayó bien que Antonetti vaya a la reunión del COFEIN en Tucumán. Entiendo que varios intendentes fueron a plantear la dura situación que atraviesan pero el secretario ya ha ido a otros eventos no hace mucho. Por ejemplo, el evento regional del CeATS (Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales) que se hizo en Mendoza. Ahí estuvo hablando de modelos de innovación, transparencia, eficiencia… Bueno, por esa misma razón no nos ha caído muy bien que participe de estos eventos.

Periodista: Son viajes que en teoría tienen que ver con la gestión…

I: Sin dudas. Ya si se fuera a Disney sería otra cosa (risas). Pero justo en momentos en los que se habla de austeridad, de reconducir los gastos de las distintas secretarías, de prescindir de aquellos programas que no sean prioritarios… ¿Es prioridad participar de estas instancias? Eso es lo que nos preguntamos varios. Y aún si el gasto corriera por cuenta de quienes organizan esos eventos y lo invitan, ¿estamos como Municipio en condición de salir a exponernos así?

P: ¿Exponerse? ¿A qué se refiere?

I: Y… una cosa era ir a hablar a estos eventos cuando teníamos superávit. Ahora se están haciendo todos los esfuerzos por revertir esta situación pero no estamos en nuestro mejor momento, claramente. Mientras algunas áreas están haciendo cuentas para ver cómo reducen sus gastos, estas cosas no caen para nada bien.