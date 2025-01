Por Gabriel Marclé

“Los gerentes de bancos no van a los actos políticos”, la frase de un dirigente del Partido Cordobés que intentaba explicar el sorpresivo nombramiento que se dio a conocer a horas de finalizar el 2024. Fue el gobernador Martín Llaryora quien, presente en la ciudad de Río Cuarto, leyó a voz alta el decreto que confirmaba el pase de Juan Manuel Llamosas a la vicepresidencia del Banco de Córdoba. Tal vez, el riocuartense pueda aportarle a Bancor algo que -aseguran desde adentro- les hacía falta.

El ex intendente de la capital alterna se venía desempeñando como Asesor del Gobierno provincial en los cuatro departamentos del sur, pero el jefe del Partido Cordobés tenía otro plan en mente. ¿Qué hay detrás de este cambio de estrategia? La entidad bancaria provincial parece ser objeto de un “upgrade” en su capacidad política, a poco de comenzar la campaña por las elecciones de medio término. Aún así, surgen versiones que hablan de una designación que será revisada por el Banco Central: cuestionan la idoneidad de Llamosas para asumir en el cargo.

La decisión de Llaryora tomó por sorpresa a una buena parte de la dirigencia de Hacemos Unidos por Córdoba, quienes veían al riocuartense Llamosas como un alfil de la región sur abocado a impregnar de llaryorismo a todo su territorio. Sin embargo, tras menos de seis meses en el cargo (con el tan vendido “rango ministerial”), el gobernador disolvió la Asesoría y pasó al ex intendente a una oficina donde servirá mejor a los intereses del proyecto para este año electoral.

Con esta designación, el mandatario provincial amplió la influencia de su mesa chica en el directorio del Banco provincial y reforzó el perfil político de las acciones en las que tomará parte la entidad este año. Junto al presidente de Bancor, Raúl Paolasso (sanfranciscano, de largo vínculo con el gobernador) y Juan Manuel Cid, Llamosas termina de conformar un equipo de aliados que estará dispuesto a jugar políticamente este 2025.

La frase con la que inicia esta nota revela que, justamente, la llegada de Llamosas en este cargo respondería a un intento por darle volumen y presencia a las herramientas de la banca financiera provincial como parte del “marketing” en tiempos de campaña. No solo le sentará cómodo ser la presencia política en actos de Bancor en toda la provincia, sino que, como ex intendente, cuenta con herramientas favorables al acercamiento a jefes municipales que ya empezaron a hacer cola para gestionar créditos. No es cargo técnico, sino político.

Modelo novedoso para Córdoba el que ha implementado Llaryora con esta adición al directorio del Banco provincial, pero que ya tiene experiencias pasadas en el país. Ocurrió con Mauricio Macri como Jefe de Gobierno porteño, poniendo a Rogelio Frigerio al frente de Banco Ciudad. También en el Provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Áxel Kicillof cuenta con un amplio plantel político en el directorio. Tras la salida de Daniel Tillard, Bancor termina de llaryorizarse.

La revelación del plan político de Llaryora para este 2025 de urnas pone a la entidad en un rol clave, con acciones propias, más líneas de crédito y una vinculación territorial propia de algún ministerio del organigrama provincial. Sin embargo, desde el Gobierno afirman que no se hace política con el Banco, para evitar suspicacias y alejarse de la “selectividad” que le achacaban en otros años (especialmente durante el delasotismo).

Los ojos ahora estarán puestos en Llamosas y cómo se incorporará al equipo de Bancor para meter su primer “gol” en el puesto. “No es fácil la gestión con intendentes”, advierten ya desde Córdoba, celebrando la incorporación de alguien que habla el mismo idioma de los jefes municipales y que tiene experiencia recorriendo el sur, región clave para lo que viene. Eso sí, el riocuartense parece haber perdido vuelo en la pelea por un lugar expectable en la lista de diputados.

¿En revisión?

Fuentes consultadas por Alfil mostraron cierta duda respecto al futuro de esta designación, producto de lineamientos establecidos por el Banco Central para los cargos en directorios de entidades bancarias. Según publicó Comercio y Justicia, la máxima autoridad monetaria tendría argumentos para cuestionar la idoneidad de Llamosas en el cargo.

“Los directores o consejeros deberán ser personas con idoneidad para el ejercicio de la función, la que será evaluada sobre la base de: i) sus antecedentes de desempeño en materia financiera; y/o ii) sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el desarrollo de las actividades de la entidad”, señala la normativa del BCRA.

Si bien esto no marca un incumplimiento por el caso particular de Llamosas, sí lo hace en base a la conformación del directorio de Bancor. Es que la norma exige que al menos dos tercios del mismo esté conformado por funcionarios que puedan acreditar experiencia en materia financiera, ya sea en la función pública o privada; requisito que solo cumplen Raúl Paolasso, Hugo Escañuela y Carlos Gaspar, la mitad del directorio de Bancor (Cid lleva poco más de un mes en el cargo, aunque sin experiencia financiera previa). Desde el Gobierno aseguran haber hecho todo en regla, pero resta escuchar al Central.

