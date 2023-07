Por Yanina Soria

Con un bajo nivel de participación ciudadana en sintonía con lo que viene sucediendo en toda la provincia (60 por ciento), Villa Allende votó ayer y eligió nuevo intendente. El oficialismo municipal retuvo el poder aún en un escenario interno muy fragmentado, y, en cambio, el gobernador electo, Martín Llaryora, se quedó sin poder festejar.

Pues, el concejal y dirigente del PRO, Pablo Cornet se impuso por casi el 28 por ciento de los votos, relegando al segundo lugar a Nicolás García de Hacemos Unidos por Villa Allende, mientras que tercero se ubicó Julio Loza, actual presidente del Concejo Deliberante local. Ambos en un escenario de pocas décimas entre sí al cierre de esta edición. Mientras que, lejos se ubicaron el resto de las nueve fuerzas que también compitieron.

La elección en la coqueta ciudad del populoso departamento Colón no fue una más para la política provincial, pues tanto desde Juntos por el Cambio como desde el peronismo mostraron a lo largo de estos meses un fuerte interés por anotarse allí el triunfo.

Para la alianza de los amarrillos defender el terruño se convirtió en una responsabilidad mayor desde que el ex intendente Eduardo “Gato” Romero falleció. Si bien no podría haber repetido por llevar dos mandatos consecutivos, todos interpretan que la presencia de Romero en el tablero local hubiese acomodado las cosas internamente y evitado la dispersión en la que terminó Juntos por el Cambio. Desde el Palacio 6 de Julio también hicieron futurología y, en cambio, creen que si hubiese estado Romero podrían haber trabado un acuerdo con el golfista.

Lo cierto es que, tras su partida, la situación política local se complejizó y la interna amarilla se desordenó. La actual jefa comunal que completará el mandatario de Romero, María Teresa Riu-Cazaux de Vélez apoyó como candidato a Cornet, del PRO, quien además contó con el respaldo público de Patricia Bullrich, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Sin embargo, la familia del ex intendente no respaldó al hombre del PRO y sí en cambio cerró políticamente con el gobernador electo, Martín Llaryora, quien jugó fuerte sus fichas en Villa Allende. Tanto la esposa del Gato Romero como su hija Delia Romero criticaron el uso proselitista del apellido mientras celebraron que un ex hombre del gabinete del deportista, como es Nicolás García, fuera el candidato elegido para encabezar la fórmula de Hacemos Unidos por Córdoba. Bien vale apuntar allí que Delia Romero integró la lista de legisladores provinciales y fue electa el pasado 25 de junio.

La jugada de Llaryora en la que también talló el viceintendente electo por Capital y dirigente del PRO, Javier Pretto, de poner como candidato local al ex mano derecha de Romero y, hasta hace algunas semanas, secretario en el gobierno de Riu-Cazaux de Vélez, no fue inocua hacia adentro del peronismo. Pues, la incorporación de un puro PRO a la fórmula que en el segundo renglón llevó como aspirante a la presidencia del Concejo Deliberante al ex jefe comunal Héctor Colombo, generó rispideces. De hecho, el PJ también tuvo representación en la lista del Frente Federal de Acción Solidaria que encabezó el dirigente Daniel Zabala, en el del Frente Grande donde jugó Mario Quiroga, y en el Partido del Trabajo y la Equidad por el que se postuló Juan Carlos Giraudo.

Si bien en política nunca dos más dos es cuatro, quizá la suma de todos esos candidatos participando por adentro de Hacemos Unidos hubiese aportado lo que le faltó a García para convertirse en intendente. Llaryora, intentó durante las horas previas al domingo ajustar en Villa Allende, pero no fue suficiente.

Al peronismo le volvió a fallar la receta política usada también en Marcos Juárez el año pasado cuando bajó al candidato local más competitivo que el PJ tenía para subir a una dirigente netamente PRO. En la ciudad del sudeste provincial esa apuesta fue rechazada ampliamente en las urnas; a la luz de los resultados, en Villa Allende parece no haber caído tan mal. Pero no bastó. Llaryora se quedó sin festejar en la última localidad en la que faltaba votar del departamento Colón donde, el 25 de junio, el PJ perdió varias comunas.