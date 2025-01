Por María Florencia Coria

A un año de la asunción de Javier Milei, el sistema universitario argentino atraviesa uno de sus momentos más complejos. La falta de presupuesto, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la incertidumbre sobre el futuro del financiamiento educativo marcaron un 2024 de alta conflictividad, que incluyó dos marchas federales multitudinarias y puso a las universidades públicas en el centro del debate nacional.

En este contexto, el rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Luis Negretti, quien cumplirá una década al frente de la institución, realiza un análisis crítico pero esperanzador sobre el impacto de las políticas implementadas por el gobierno nacional en el sistema universitario.

Las consecuencias del ajuste

“Fue un año muy, pero muy complejo”, define Negretti, quien reconoce que las políticas implementadas desde el inicio de la gestión libertaria afectaron prácticamente todas las áreas del Estado, incluyendo especialmente a la educación pública. El impacto se sintió en el funcionamiento cotidiano de la universidad: desde la imposibilidad de afrontar gastos básicos de mantenimiento hasta la dificultad para sostener proyectos de investigación y extensión.

Sin embargo, destaca que la presión ejercida por la comunidad universitaria logró algunas respuestas: “Las marchas federales tuvieron su consecuencia, su correlato con algunas decisiones del gobierno. Primero referida a gastos de funcionamiento y después en lo salarial”.

La fuerza de la movilización

Las dos marchas federales de 2024 marcaron un punto de inflexión en la resistencia al programa de ajuste. La última movilización, realizada en octubre, reunió a cerca de 1.500 personas en la Plaza Centenario de Villa María, congregando no solo a la comunidad educativa sino también a diversos sectores políticos y sociales. La confluencia de estos actores en torno a la defensa de la universidad pública sugirió la formación de un frente opositor más cohesionado.

El rector señala que, si bien la recomposición del 270% acordada en mayo no alcanzó las expectativas de los trabajadores para recuperar el poder adquisitivo perdido, representó una “reacción de parte del gobierno” que permitió sostener el ciclo académico. Además, sobre el final del año, la UNVM recibió un refuerzo presupuestario para gastos de funcionamiento que permitió recomponer un déficit que venían arrastrando.

Incertidumbre presupuestaria

La ausencia de un presupuesto aprobado para 2025 genera preocupación en la comunidad universitaria. “No fue bueno para nadie que no se apruebe un presupuesto. No fue bueno para la oposición, no fue bueno para el gobierno. Tener un presupuesto para el Estado es tener previsibilidad y certidumbre”, explica Negretti, aunque mantiene el optimismo: “Creemos que, si sobrevivimos a 2024, teniendo ahora un poco más de expectativa, el 2025 va a ser un año mejor”.

Una universidad en crecimiento

Esta postura resiliente se refleja en los números de la institución. La UNVM mantiene una matrícula estable de más de 10.000 estudiantes, con un ingreso efectivo anual de entre 2.500 y 3.000 nuevos alumnos. “Hace 15 años era una preocupación la cantidad de estudiantes que tenía la universidad, pero en los últimos 6 o 7 años hemos alcanzado el número que preveía el proyecto institucional”, destaca el rector.

Un fenómeno que marca tendencia es el crecimiento exponencial de la educación a distancia. “Viene creciendo muchísimo la cantidad de estudiantes que eligen carreras a distancia, a punto tal que en la mayoría de las carreras tenemos que cerrar las inscripciones porque tenemos una capacidad de formación que se ve colmada”, señala Negretti, quien ve en esta modalidad una herramienta de inclusión fundamental para quienes no pueden acceder a la presencialidad por razones laborales, familiares o geográficas.

En este contexto de crecimiento sostenido, la UNVM ha abierto su Segunda Convocatoria para iniciar carreras en 2025, que incluye todas las propuestas de grado en sus distintas sedes, excepto Medicina y Medicina Veterinaria. La convocatoria también abarca los Ciclos de Complementación Curricular (CCC) y propuestas articuladas que requieren titulación previa.

Los interesados que hayan completado sus estudios secundarios podrán acceder al “Curso de Iniciación a la Vida Universitaria” que comenzará en febrero.

La propuesta también está abierta para egresados de Nivel Superior que deseen continuar su formación de grado en la UNVM. Toda la información sobre el proceso de inscripción está disponible en el micrositio “Inscripciones 2025” de la universidad.

30 años de historia

Este año será especialmente significativo para la UNVM, que celebrará sus tres décadas de existencia. Desde su fundación en 1995, la universidad se ha convertido en un polo educativo fundamental para la región, formando profesionales en diversas áreas y contribuyendo al desarrollo local a través de sus proyectos de investigación y extensión.

“De manera austera, como corresponde a estos tiempos, pero lo vamos a celebrar”, adelanta Negretti, quien destaca el apoyo de su equipo de gestión y de toda la comunidad universitaria como pilares fundamentales para enfrentar los desafíos que se avecinan. “Me toca compartir gestión con un equipo maravilloso, la vicerectora, el coordinador de gabinete, los decanos, el resto de secretarios, y una comunidad universitaria que acompaña, lo ha demostrado en cada una de las elecciones, apoyándonos masivamente”.

Perspectivas futuras

La resistencia a las políticas de ajuste en el sector educativo sigue vigente. En la última marcha federal, el rector había advertido sobre el riesgo de una fuga de cerebros como consecuencia del desfinanciamiento, una preocupación que se mantiene de cara al nuevo año.

“Las universidades estamos acostumbradas a estos ciclos. Es un ciclo de dificultades y seguimos adelante, estamos de pie”, reflexiona Negretti. Sin embargo, enfatiza la necesidad de mantener la lucha por el presupuesto universitario y la defensa de la educación pública como derecho fundamental.

A pesar de las dificultades, la UNVM se prepara para un 2025 que promete ser desafiante pero esperanzador. Con treinta años de historia, una matrícula en crecimiento y el compromiso inquebrantable de su comunidad, la institución reafirma su rol como motor de desarrollo regional y de movilidad social ascendente, resistiendo las políticas de ajuste sin resignar calidad educativa ni inclusión social.