Por: Florencia Coria

El jefe del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura provincial, Miguel Siciliano, realizó una visita a Villa María acompañado por la legisladora provincial Verónica Navarro Alegre y el intendente Eduardo Accastello.

La actividad se desarrolló pocas horas después de que el gobernador Martín Llaryora anunciara importantes obras viales para la ciudad, en el marco de una agenda que incluyó reuniones con dirigentes gremiales, empresarios y estudiantes secundarios.

Un modelo que trasciende fronteras partidarias

Durante un encuentro con periodistas, Siciliano destacó el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y los intendentes de toda la provincia, independientemente de su color político. “Decidimos continuar con la política educativa, con la apertura de universidades públicas provinciales en el interior (son 14 las que estamos construyendo), y no hay un municipio de la provincia que no tenga al menos una obra del gobierno provincial”, enfatizó el legislador.

El dirigente provincial subrayó que mientras el gobierno nacional “disminuyó y casi eliminó a cero los aportes nacionales a las provincias, Córdoba se dio vuelta y a todos los intendentes, sean del partido que sea, les aumentó la coparticipación”. Esta política, según Siciliano, ejemplifica el “modelo cordobés” que buscan exportar al resto del país.

Críticas al rumbo nacional y defensa del federalismo

El jefe del bloque oficialista fue particularmente crítico con las políticas del gobierno nacional, especialmente en materia de retenciones al campo. “El campo cordobés le dio en retenciones a los gobiernos nacionales cerca de 45.000 millones de dólares. El gasoducto para todo Córdoba costó 1.200 millones”, comparó para dimensionar el impacto de estas medidas en la economía provincial.

“Nosotros no le estamos pidiendo al gobierno que nos regale dinero. Nosotros estamos pidiendo que nos devuelva lo que nos corresponde y lo que es nuestro”, sentenció Siciliano al referirse a los reclamos provinciales por mayor federalismo fiscal.

Una posición de “sentido común” frente a la grieta

Siciliano rechazó los intentos de ubicar al gobierno cordobés en “la grieta” política nacional. “A nosotros no nos pongan en la grieta, porque acá o estás de un lado de la grieta, o sos libertario y sos kirchnerista. Nosotros somos el gobierno de Córdoba”, afirmó con contundencia.

El legislador explicó que esta posición se refleja en el comportamiento del bloque en el Congreso Nacional: “La primera versión de la ley bases al presidente Milei se la votamos en contra porque grababa con un 15% los derechos exportables. Cuando nos escucharon la propuesta y quitaron los derechos exportables, aprobamos la ley bases”.

“Nosotros acompañamos lo que está bien y no acompañamos lo que está mal. Cuando no acompañamos, proponemos. Sentido común”, resumió su filosofía política.

Infraestructura como motor del desarrollo

El dirigente destacó los anuncios realizados el día anterior por el gobernador Llaryora en Villa María, que incluyeron obras de asfalto, mejoras en el complejo ambiental, trabajos en la ruta 158 y créditos productivos cercanos a los 40 millones de pesos. “Que un gobernador y un intendente trabajando juntos puedan hacer esos anuncios en la Argentina de hoy, creo que es muy positivo”, valoró.

En este sentido, destacó logros como tener “el 100% de gas en toda la provincia” como resultado de una planificación que entiende que “llevar el gas era llevar herramientas para que el sector privado pueda producir más”.

Agenda electoral y representación federal

Consultado sobre las próximas elecciones nacionales de octubre, Siciliano fue enfático en señalar que “no votamos ni a favor ni en contra del presidente. Acá votamos en contra o a favor de Córdoba”. El legislador explicó que la provincia renueva dos bancas en la Cámara de Diputados y que cada diputado puede ser decisivo en temas fundamentales para la provincia.

“Tener un diputado más o uno menos es importantísimo. Un diputado más o uno menos es el que te decide si en el presupuesto ponen la ruta 158 o no la ponen, si ponen el asfalto para tu localidad o no lo ponen”, explicó para dimensionar la importancia de la representación provincial.

Para Siciliano, el ex gobernador representa la alternativa que el país necesita para superar la polarización: “Y Schiaretti sería un hombre, para mí, el más indicado, para sacar a la Argentina de la discusión de políticos y ponerla en la discusión productiva”. El legislador ve en el líder cordobés la capacidad de trasladar el modelo de gestión provincial -que combina superávit fiscal con inversión en obra pública y políticas productivas- al ámbito nacional, alejándose de las disputas estériles que considera han frenado el desarrollo del país.

Siciliano destacó que Schiaretti ya está trabajando en la construcción de una alternativa nacional a través de “Hacemos Unidos por la Argentina”, espacio que ya cuenta con representación en 14 provincias. “Estamos construyendo para exportar el modelo cordobés en la Argentina”

Consultado sobre su eventual candidatura a diputado nacional, Siciliano mostró una actitud de servicio y trabajo en equipo: “No nos hemos puesto a discutir eso todavía, no estoy pensando en qué lugar voy a ocupar. Yo soy un hombre de equipo y juego el partido de fútbol, me autopercibo un buen 9. Entiendo al armado en equipo y cuando llego a jugar y tengo que ir al banco, voy y cuando me piden ir al arco voy”.

El legislador enfatizó que su prioridad no es la ambición personal sino el proyecto colectivo: “Entiendo al armado del equipo como armados exitosos, no trabajo para ser candidato a diputado, pero si me tocara ese desafío, lo haría como todas las cosas que encaro, tratar de dar la mejor versión de mí”.

Reconocimiento al trabajo territorial

Durante su visita, destacó especialmente el trabajo de la legisladora Verónica Navarro Alegre, a quien describió como alguien que “siempre está peleando por el Departamento General San Martín, siempre peleando por Villa María, recorriendo el ministerio, golpeando puertas”.

También elogió la gestión del intendente Accastello, caracterizándolo como “un intendente de los que me gustan, porque es una ciudad que apunta a la producción, que tiene superávit, pero con la gente adentro”.

La visita de Siciliano a Villa María se enmarca en una gira por el interior provincial donde el oficialismo busca fortalecer los vínculos territoriales y explicar las políticas del gobierno de Llaryora, especialmente en un contexto nacional complejo que requiere, según el legislador, “sentido común” y trabajo conjunto entre todos los niveles de gobierno.