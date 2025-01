Por Bettina Marengo

Luis Juez tiró la bomba y se fue de vacaciones con la familia, a la espera de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Es posible que sean sus últimas veces como presidente del bloque del PRO en el Senado. “Frente PRO”, aclaran macristas y juecistas cuando hablan de la bancada de siete miembros, como para que quede claro la mixtura no de origen. El recambio, posiblemente por el entrerriano Alfredo de Angelis, sería en la sesión preparatoria, a fines de febrero.

Las huestes de Mauricio Macri en Córdoba dicen que la decisión de que Juez no siga al frente del bloque fue de los propios senadores y que es asunto cerrado. El líder del Frente Cívico aseguró que él mismo puso su renuncia a disposición del expresidente, molesto por las diferencias en la votación, en diciembre, para expulsar de la cámara alta a otro entrerriano, Edgardo Kueider, que fue detenido en el Paraguay con 200 mil dólares sin declarar.

Como sea, es el corolario de la distancia que tomó con Macri y de su acercamiento, aún más, al presidente Javier Milei, a quien le dijo que le encantaría ser su candidato a gobernador en 2027. Es curioso: la relación pendular y desconfiada que tienen Milei y Macri se parece bastante al histórico zigzagueo sin affectio societatis entre éste y Juez.

Con encuestas que hablan de un apoyo arriba del 60% para el jefe de la Casa Rosada en Córdoba, y la percepción, aun entre los cercanos al gobernador Martín Llaryora, de que un eventual desinfle del libertario a nivel nacional tardaría en notarse en esta provincia, el senador se escuda en su relación directa con Milei para blindarse de las críticas de aliados locales y de libertarios por su prematuro lanzamiento para el principal sillón del Panal.

Habla con Milei y habla mucho con Milei, y directamente con él, resaltan cerca del senador. Su relación es con el presidente, no con la Libertad Avanza, subrayan. El capital está, se verá qué intereses devengue.

Por ahora, se corrió del “desconcierto” de Macri frente al nuevo esquema político del país coloreado de violeta, mientras mira como el diputado radical Rodrigo de Loredo busca pegarse al ex presidente como garantía para ser cabeza de lista del panmileismo cordobés en las legislativas de octubre.

Los libertarios, casi siempre en off, salieron a sugerirle a Juez que se calme, que falta mucho para 2027, y que el espacio “no está discutiendo candidaturas ahora mismo”. “La prioridad es la gestión y los proyectos que necesita el gobierno”, dicen desde el win del diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien sin embargo le reconoce su colaboración en la cámara alta.

El senador relativiza el armado de LLA en Córdoba: no tienen mucho, se agrandan. Red Flag para Juez: en una reciente nota con el periodista Alejandro Fantino, Milei demostró tener muy bien ubicado y calificado a Bornoroni, el jefe del bloque libertario en la cámara baja, que además cuenta con línea directa con quien tiene la llave del armado de La Libertad Avanza en los distritos, Karina Milei, la poderosa hermana del presidente. ¿El dirigente de la Cámara de Expendedores de Combustibles podría reclamar la candidatura a gobernador de La Libertad Avanza? Nunca dijo que no. ¿Y De Loredo, que dijo que Juez ya tuvo su oportunidad y que prometió que era la última (una de las pocas cosas en que coincide con Ramón Mestre)? El juecismo íntimo ubica al radical en el mismo lugar de acciones en baja por suplantación libertaria que a Macri. El búnker del exintendente cordobés siguió de cerca los últimos raptos entre PRO y libertarios. Enojado por el documento del partido amarillo que reclama tratamiento del Presupuesto 2025 en las extraordinarias, el jefe de Gabinete Guillermo Francos le pegó durísimo al macrismo al anunciar que tanto este año como en 2027, La Libertad Avanza tendrá candidatos propios en CABA, incluso a Jefe de Gobierno porteño.

Por lo pronto, el vínculo Milei-Juez va a tener una prueba de amor en breve. El senador se sentará en su banca las sesiones extraordinarias donde uno de los temas principales es la aprobación de Ficha Limpia, proyecto que en el temario oficial no dice por qué cámara va a ingresar pero sí que se tratará el proyecto del Poder Ejecutivo. Al presidente de la Nación le interesa el tema en función de las negociaciones que le permita con Cristina Kirchner, que según salga el texto del proyecto podrá o no presentarse como candidata por la provincia de Buenos Aires en octubre de este año. Con la ex presidenta, el jefe de Estado quiere negociar los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El primero estaría empaquetado. El segundo, un académico antiley de aborto, conservador y anti K, es más difícil de votar para el kirchnerismo que el muy objetado camarista de Comodoro Py. El PJ-K tiene 33 bancas en el Senado. Milei quiere a los dos jueces para cambiar la mayoría automática y tener juego en la Corte. La pregunta es si Juez aceptaría una ley de Ficha Limpia que empiece a regir en 2026 y deje a salvo la candidatura de Cristina, que sería una de las opciones que barajan los operadores de Milei para conseguir el voto de Unión por la Patria (o de parte) para García Mansilla. El cordobés puede esgrimir que no es quien para proscribir a nadie, pero en su terruño le imputarán y le recordarán que jugó a favor de Cristina, la peor de todas para los cordobeses.