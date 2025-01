Por Felipe Osman

Los tres gobernadores de la Región Centro, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), se reunieron en Rosario, en donde el presidente pro témpore del organismo ofició de anfitrión, para renovar su reclamo de baja de las retenciones al Gobierno Nacional.

A lo largo de una conferencia de prensa que duró 30 minutos, y que llegó tras una reunión de los tres mandatarios, todos expresaron una posición común de preocupación respecto al complejo escenario que enfrenta el sector agropecuario por la confluencia de tres factores: la caída de los precios internacionales, la alta presión impositiva, y la posibilidad de que el clima amenaza a la cosecha.

La percepción de que el sector agropecuario enfrenta un contexto sumamente adverso, compartida por los tres gobernadores, los llevó a insistir, una vez más, en una baja urgente de los derechos de exportación que permita al campo “acomodarse” y evitar un “colapso” similar al que sufrió en la década de los ’90.

Frigerio, que fue el primero en tomar la palabra, adelantó que la Región Centro convino convocar -de manera perentoria- a los representantes de las entidades del campo. “A los productores, pero también a los trabajadores. Queremos conformar una mesa que monitore permanentemente, en esta crisis, la situación del sector agropecuario”.

Luego, Llaryora analizó la situación y exigió, frontalmente, la baja de “las malditas retenciones”, a la ves que ponderó la resiliencia de los sectores agropecuarios y agradeció el esfuerzo del sector.

Al igual que Frigerio, puntualizó que las variables que empujan al campo a una situación de crisis son la caída de los precios internacionales, variables climáticas, y la continuidad de las retenciones, y alertó: “Si no se toma la decisión, rápidamente, de bajar las retenciones, podemos tener de nuevo un colapso en materia agropecuaria, como se vivió en los ‘90”.

“No podemos matar al motor productivo de la Región Centro y de la Argentina… El campo no puede más. No da más. No hay más lugar. Si no tomamos decisiones rápidas, y el clima nos genera una mala pasada, con el pago de las retenciones que ha llevado al ahogo financiero -ya no hay de donde cubrirse- y con los precios internacionales que tenemos, el campo se puede fundir, y si funden el campo la vamos a pasar muy mal… Hay que tomar medidas, como lo hacemos nosotros (los gobernadores de la región centro)”, apuntó.

Al igual que luego lo haría Pullaro, Llaryora expresó que las provincias de la Región Centro ya han tomado profundas medidas de alivio fiscal para el sector, remarcó que el 94 por ciento de la presión fiscal que soporta el campo viene de gravámenes nacional, y que sólo el 2 y el 4 por ciento restantes terminan en las arcas de los municipios y la Provincia, respectivamente. “Hoy le toca a la Nación. Hoy es la hora del campo. Hay que reaccionar antes de que sea tarde. Es la alerta que nosotros hoy queremos dar”, concluyó.

Las palabras de Pullaro fueron en casi idéntico sentido. El gobernador de Santa Fe dijo que las provincias de la región centro -ninguna de las cuales tiene déficit- tienen una presión fiscal sumamente baja para el campo, invierten en infraestructura destinada a fomentar la actividad agropecuaria mucho más de lo que recaudan, y se comprometen a destinar al campo todo lo que recauden de él. Y que, en ese escenario, no hay nada más que las provincias puedan hacer, que es el Gobierno Nacional el que tiene que bajar ahora la presión tributaria. “El próximo impuesto que el Gobierno Nacional tiene que bajar son las retenciones”, redondeó.

Al momento de responder preguntas de la prensa, Frigerio aseguró que la reunión de la Región Centro y su reclamo común no debía ser interpretada una “demostración de fuerza” hacia el Gobierno Nacional, sino como el respaldo de los mandatarios “a una necesidad que está manifestando el principal sector productivo de las tres provincias. Es un reclamo de los productores al Gobierno Nacional al que nosotros nos sumamos. No tiene nada que ver con lo electoral, tiene que ver con lo productivo”, señaló.

Antes de que terminará la conferencia, Llaryora resaltó que los tres mandatarios eran de distintos partidos políticos, recordó que los tres resistieron la imposición de retenciones al valor agregado en la primera redacción de la Ley Bases, y remarcó que hoy respaldan el reclamo del sector agropecuario porque entienden que es una necesidad del sector productivo, y no una afrenta al Gobierno Nacional.

El ultimátum de estos gobernadores al Gobierno Nacional llega en las vísperas de una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la mesa de enlace, programada para el 6 de febrero, y en paralelo a las sesiones extraordinarias convocadas por Milei para tratar temas de especial sensibilidad para la Casa Rosada.

Horas después de la conferencia de prensa de los mandatarios, quien recogió el guante fue el propio Caputo. Vía “X”, “Toto” recordó a los gobernadores que la baja de impuestos es el propósito esencial del Gobierno libertario, pero que eso sólo puede ser logrado manteniendo el superávit fiscal.

“La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable, y es el mayor reaseguro para todos los sectores productivos de que Argentina ya no va a caer en las crisis que hemos estado inmersos por décadas”, apuntó. Luego les recordó la baja del “impuesto inflacionario” y la baja del impuesto País, e instó a las provincias a avanzar en la reducción/eliminación de Ingresos Brutos, al que calificó como “el peor impuesto que la economía puede tener”.

Según algunas versiones, la Casa Rosada tiene planeado avanzar en una primera reducción a las retenciones agropecuarias antes del test electoral de este año, pero eso dependerá de diversos factores. Entre ellos, la viabilidad y dimensión de un nuevo acuerdo con el FMI.